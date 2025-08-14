VIDEO: Nicolae Stanciu, căpitanul României, pregătit de debutul în Serie A! „Ne vom lupta până la final pentru calificarea la Mondiale”

Rămâi conectat

Albaiulianul Nicolae Stanciu, căpitanul României, este pregătit de debutul la Genoa, în Serie A, cel mai puternic campionat din carieră! „Ne vom lupta până la final pentru calificarea la Mondiale” spune internaționalul din Alba

Nicolae Stanciu, căpitanul primei reprezentative a vorbit pentru FRF.tv  despre debutul la Genoa și șansele de calificare ale României la Campionatul Mondial din 2026.

Festivalul Roman Apulum 2025

Genoa are primul meci oficial vineri, 15 august, în Cupa Italiei, pe Stadionul „Luigi FerrarisȚ, cu Vicenza,

Căpitanul echipei naționale, Nicolae Stanciu, se pregătește de o nouă aventură, în Serie A, la Genoa, noua sa echipă, cu care a semnat în acest an.

 

La 32 de ani, după experiențe în China și Arabia Saudită, Stanciu a ajuns în cel mai puternic campionat din carieră: Serie A. „Trebuia să joc într-un campionat puternic mai devreme, dar așa a fost să fie cariera mea. Nu am regrete, nu am avut decizii grele de luat, însă perioada petrecută în China, în pandemie, a fost foarte dificilă”, a declarat mijlocașul pentru FRF.tv

Stabilit într-o zonă liniștită din Genoa, evită pe cât posibil aglomerația orașului și folosește mașina doar pentru drumurile către baza de pregătire și înapoi. Abia așteaptă să fie din nou alături de soția și cele două fiice, după ce în Arabia Saudită și China familia nu a putut fi lângă el.

În privința luptei pentru calificarea la Campionatul Mondial, Stanciu recunoaște că înfrângerea cu Bosnia și Herțegovina a fost un moment greu, dar rămâne optimist: „Șansele noastre sunt mai mici decât la început, dar nu am cedat. Vom lupta până la final și vedem în luna noiembrie pe ce loc vom fi. Vrem să câștigăm toate meciurile rămase”, a mai precizat jucătorul din Alba prezent la două turnee finale ale Campionatului European, în 2016 și 2024

Sursa: FRF

