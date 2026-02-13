VIDEO | Natalia Vlad, o fetița de 6 ani din Alba, a obținut 4 de „DA” la Românii au Talent, alături de trupa Glamour. Micile artiste au impresionat cu un moment rock
VIDEO | Natalia Vlad, o fetița de 6 ani din Alba, a obținut 4 de „DA” la Românii au Talent, alături de trupa Glamour. Micile artiste au impresionat cu un moment rock
Natalia Vlad, o fetiță din Sălciua, a reușit să facă spectacol la emisiunea Românii au Talent, alături de trupa Glamour, din Cluj-Napoca, din care face parte.
După ce au impresionat cu un momente rock, grupul a reușit să treacă în etapa următoare, obținând ,,4 de DA” din partea juraților.
Natalia Vlad este o fată originară din comuna Slăciua, județul Alba, în vârstă de 6 ani. Ea este pasionată de muzică de la o vârstă fragedă, mai exact, 1 an și 4 luni, atunci când a început să fredoneze diferite cântece. Părinții și cei apropiați au decis că atunci când va crește muzica o să fie o parte importantă din viața sa. Astfel, la vârsta de 3 ani au înscris-o la o școală de canto din Cluj-Napoca, pe nume Kids Sing Academy, scțiunea muzică ușoară. De atunci, Natalia a participat la numeroase concursuri și spectacole din țară.
Din vara anului 2025, fondatoarea academiei Ioana Nadia Szabo împreună cu profesoara de canto Bianca Gabor, observând că anumite fete sunt muncitoare și talentate în sala de canto, au decis să creeze o trupă formată din Chloe Hozan, Natalia Vlad, Irina Daraban, Iulia Seulean. Ele au participat la numeroase concursuri cu trupa GLAMOUR. Unul dintre acestea este chiar show-ul Românii au Talent unde au obținut ,,4 de DA”.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
FOTO | Medic nou la Spitalul Orășenesc Câmpeni: Dr. Narița Marcel, medic specialist gastroenterologie-hepatologie, s-a alăturat echipei medicale
Medic nou la Spitalul Orășenesc Câmpeni: Dr. Narița Marcel, medic specialist gastroenterologie-hepatologie, s-a alăturat echipei medicale Un nou medic a fost atras de echipa managerială a Spitalului Orășenesc Câmpeni. Dr. Narița Marcel, medic specialist gastroenterologie-hepatologie, s-a alăturat echipei medicale. Citește și: FOTO | Medici noi la Spitalul Orășenesc “Dr. Alexandru Borza” Abrud: Dr. Bobar Delia […]
Primăria Alba Iulia, ÎMPRUMUT de până la 30 de milioane de euro, prin emiterea de obligațiuni, pentru finanțarea obiectivelor de investiții prioritare: În ce stadiu este demersul
Primăria Alba Iulia, ÎMPRUMUT de până la 30 de milioane de euro, prin emiterea de obligațiuni, pentru finanțarea obiectivelor de investiții prioritare Un proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de maximum 30.000.000 euro prin emisiune de obligațiuni ale Municipiului Alba Iulia, în vederea refinanțării datoriei publice locale și realizării […]
FOTO | Garda de Mediu Alba cercetează o posibilă deversare de ape uzate în râul Arieș, în zona comunei Albac: „Nu vom tolera sub nici o formă nici un fel de abatere de la legislația de mediu”
Garda de Mediu Alba cercetează o posibilă deversare de ape uzate în râul Arieș, în zona comunei Albac: „Nu vom tolera sub nici o formă nici un fel de abatere de la legislația de mediu” Garda de Mediu Alba a anunțat, vineri, 13 februarie 2026, că cercetează o posibilă deversare de ape uzate în râul […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Economistul Radu Georgescu după ce România a intrat oficial în recesiune: Va fi mai rău ca în 2008. Trebuie să ne pregătim mental și financiar pentru ce va urma
Economistul Radu Georgescu după ce România a intrat oficial în recesiune: Va fi mai rău ca în 2008. Trebuie să...
Nicușor Dan, despre aderarea României la zona euro: ,,În 3-4 ani. Ar fi benefic pentru țara asta”
Nicușor Dan, despre aderarea României la zona euro: ,,În 3-4 ani. Ar fi benefic pentru țara asta” În următorii 3-4...
Știrea Zilei
VIDEO | Natalia Vlad, o fetița de 6 ani din Alba, a obținut 4 de „DA” la Românii au Talent, alături de trupa Glamour. Micile artiste au impresionat cu un moment rock
VIDEO | Natalia Vlad, o fetița de 6 ani din Alba, a obținut 4 de „DA” la Românii au Talent,...
FOTO | Medic nou la Spitalul Orășenesc Câmpeni: Dr. Narița Marcel, medic specialist gastroenterologie-hepatologie, s-a alăturat echipei medicale
Medic nou la Spitalul Orășenesc Câmpeni: Dr. Narița Marcel, medic specialist gastroenterologie-hepatologie, s-a alăturat echipei medicale Un nou medic a...
Curier Județean
Noua companie de transport a Primăriei Alba Iulia „turează motoarele” în etapa constituirii: Urmează să fie declanșată procedura de selecţie şi nominalizare a administratorilor
Noua companie de transport a Primăriei Alba Iulia „turează motoarele” în etapa constituirii Pe ordinea de zi a unei ședințe...
Mai puțini câini fără stăpân în Alba Iulia: Peste 180 de adopții în 2025. Câți au fost capturați
Mai puțini câini fără stăpân în Alba Iulia: Peste 180 de adopții în 2025. Câți au fost capturați Numărul câinilor...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Marius Hațegan: Așa nu se mai poate guverna! PSD își merită titlul de cel mai toxic partid de pe scena politică!
Comunicat de presă | Marius Hațegan: Așa nu se mai poate guverna! PSD își merită titlul de cel mai toxic...
Prețul apei în Alba, plafonat la 2,5% din venitul net al unei gospodării. Ion Dumitrel: ,,Vrem să extindem rețelele de canalizare în toate localitățile județului”
Prețul apei în Alba, plafonat la 2,5% din venitul net al unei gospodării. Ion Dumitrel: ,,Vrem să extindem rețelele de...
Opinii Comentarii
Mesaje de Valentine’s day 2026. Declaraţii, urări, SMS-uri şi mesaje de dragoste pe care le puteţi trimite persoanei iubite
Mesaje de valentine’s day, 14 februarie 2026 • SMS -uri de ziua îndrăgostiţilor. Declaraţii de dragoste de Valentine `s Day....
MESAJE DE ZIUA INDRAGOSTITILOR 2026. Ce SMS -uri, declaraţii şi mesaje de dragoste puteţi să îi transmiteţi persoanei iubite
Mesaje de ziua îndrăgostiţilor 2026. Texte frumoase cu mesaje de Valentine’s Day (mesaje de Sfantul Valentin). Mesaje de dragoste pentru...