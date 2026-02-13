VIDEO | Natalia Vlad, o fetița de 6 ani din Alba, a obținut 4 de „DA” la Românii au Talent, alături de trupa Glamour. Micile artiste au impresionat cu un moment rock

Natalia Vlad, o fetiță din Sălciua, a reușit să facă spectacol la emisiunea Românii au Talent, alături de trupa Glamour, din Cluj-Napoca, din care face parte.

După ce au impresionat cu un momente rock, grupul a reușit să treacă în etapa următoare, obținând ,,4 de DA” din partea juraților.

Natalia Vlad este o fată originară din comuna Slăciua, județul Alba, în vârstă de 6 ani. Ea este pasionată de muzică de la o vârstă fragedă, mai exact, 1 an și 4 luni, atunci când a început să fredoneze diferite cântece. Părinții și cei apropiați au decis că atunci când va crește muzica o să fie o parte importantă din viața sa. Astfel, la vârsta de 3 ani au înscris-o la o școală de canto din Cluj-Napoca, pe nume Kids Sing Academy, scțiunea muzică ușoară. De atunci, Natalia a participat la numeroase concursuri și spectacole din țară.

Din vara anului 2025, fondatoarea academiei Ioana Nadia Szabo împreună cu profesoara de canto Bianca Gabor, observând că anumite fete sunt muncitoare și talentate în sala de canto, au decis să creeze o trupă formată din Chloe Hozan, Natalia Vlad, Irina Daraban, Iulia Seulean. Ele au participat la numeroase concursuri cu trupa GLAMOUR. Unul dintre acestea este chiar show-ul Românii au Talent unde au obținut ,,4 de DA”.

