VIDEO | Momentul impactului în care o femeie a fost spulberată de o mașină pe o stradă din Alba, surprins de camere: Șoferul a lovit-o chiar pe trecerea de pietoni

Momentul impactului în care o femeie a fost spulberată de o mașină pe o stradă din Alba, surprins de camere: Șoferul a lovit-o chiar pe trecerea de pietoni

Un accident rutier extrem de grav s-a produs marți, în jurul orei 14:30, în municipiul Alba Iulia. O femeie în vârstă de 62 de ani a fost lovită mortal de un autoturism în timp ce traversa strada Tudor Vladimirescu pe trecerea de pietoni.

Camerele de supraveghere din zonă au surprins momentul impactului. În imagini se observă cum femeia începe să traverseze regulamentar pe trecerea de pietoni, însă, după doar câteva secunde, este lovită în plin de un autoturism.

În ciuda intervenției echipajelor de salvare, victima nu a mai putut fi salvată, medicii fiind nevoiți să declare decesul.

Potrivit IPJ Alba, la data de 14 iulie 2026, în jurul orei 14.30, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe strada Tudor Vladimirescu din municipiu, a avut loc un eveniment rutier soldat cu victime.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat faptul că un bărbat, în vârstă de 65 de ani, din municipiul Alba Iulia, în timp ce conducea un autoturism, a surprins și accidentat o femeie, în vârstă de 62 de ani, din municipiul Alba Iulia, care se afla angajată în traversarea regulamentară a străzii, prin loc semnalizat și marcat corespunzător.

Atenție! Urmează imagini cu puternic impact emoțional

În urma evenimentului rutier, femeia a suferit leziuni corporale grave și, din nefericire, nu a răspuns manevrelor de resuscitare efectuate de echipajul medical, fiind declarat decesul acesteia.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, în vederea stabilirii împrejurărilor în care s-a petrecut evenimentul rutier.

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