Foto | Dansatorii albaiulieni Lukas Orzeiu și Maya Urs, reprezentație grațioasă și energică la Campionatul Mondial de Junior 2 Latino din Germania

Dansatorii albaiulieni Lukas Orzeiu și Maya Urs, reprezentație grațioasă și energică la Campionatul Mondial de Junior 2 Latino din Germania

În perioada 28-29 iunie 2026, la Bremen (Germania) a avut loc Campionatul Mondial de Junior 2 Latino. Alba Iulia, CSM Unirea și România au fost reprezentate grațios și energic de perechea Lukas Orzeiu și Maya Urs, doi tineri sportivi valoroși și plini de dârzenie.

„Au reprezentat România frumos având o prestație extraordinară, un dans calitativ și o aură de excepție dată de emoțiile cărora le-au dat curs pe ring. A fost o competiție strânsă și dificilă unde cei doi au obținut situarea în semifinala clasamentului mondial, clasare ce aduce mândrie și bucurie unui oraș în care dansul nu a fost un sport vizibil. O performanță deosebită de care ne bucurăm și pe care o celebrăm.

Dar ce ne încântă și mai mult a fost prestația care nu a fost deloc de neobservat. Likas și Maya au strălucit rundă după rundă. Au dansat cinci runde a câte cinci dansuri, în total douăzeci și cinci de dansuri, un efort susținut, dar dificil pentru orice dansator indiferent de vârstă și experiență. Lukas și Maya au fost de neclintit și au dovedit că au un psihic puternic menținând focusul și gestionând presiunea”, a povestit antrenoarea Bianca Ionescu.

În ceea ce privește reușita lor, se poate spune că este o performanță, un proces care a început acum mulți ani și care a avut încununarea la acest campionat mondial, unde sportivii au avut forma lor de vârf.

„Nu o să folosim veșnicul clișeu <<muncă, sacrificii, disciplină>> pentru că acestea intră în fișa postului oricărui sportiv, dar într-adevăr, Lukas și Maya reprezintă un real exemplu atât pentru tinerii din ziua de azi, cât și pentru sportivii care vin din urmă. Curaj, determinare, modestie, simplitate, tenacitate sunt doar câteva atuuri care îi caracterizează pe acești sportivi”, a mai transmis Bianca Ionescu.

În această perioadă, Lukas și Maya au fost la Lotul Național al României de dans sportiv.

Următoarea perioadă îi va găsi tot pe „teren”, tot la antrenamente și cu motivație și mai acerbă. Vara este prilejul în care sportivii au o evoluție mai proeminentă urmând ca din toamnă să reînceapă sezonul competițional.

Secțiune Știri sub articolul principal

Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE