Ilie Bolojan nu exclude varianta alegerilor anticipate: ,,Pot fi luate la modul serios în calcul”
Ilie Bolojan nu exclude varianta alegerilor anticipate: ,,Pot fi luate la modul serios în calcul”
Alegerile anticipate pot reprezenta o soluţie în situaţia în care partidele politice nu vor găsi ”înţelepciunea şi responsabilitatea” pentru învestirea unui guvern, consideră președintele PNL și premierul interimar, Ilie Bolojan.
Premierul interimar Ilie Bolojan a fost întrebat, luni seară, la B1 TV, dacă alegerile anticipate ar reprezenta o soluţie de ieşire din criza politică.
,,În toate democraţiile din lumea asta, atunci când se constată că nu este posibilă funcţionarea într-o formulă cât de cât stabilă a unui guvern pe baza rezultatelor parlamentare, aceasta este formula la care s-a recurs în aproape toate ţările din Europa. Sigur, nu cred că modelul bulgar este cel mai bun, pentru că vecinii noştri au avut mai multe runde de alegeri care poate nu au schimbat toate datele, dar ei nu au avut situaţia noastră bugetară şi nu au fost puşi în situaţia să facă corecţii puternice. Dar, la un moment dat, dacă nu se va găsi înţelepciunea şi responsabilitatea pentru a ieşi din această situaţie pe care nu noi am creat-o, subliniez asta încă o dată, aceasta a fost creată ca urmare a moţiunii depuse de PSD, atunci în mod evident nu se va putea elimina o astfel de analiză cu privire la organizarea unor alegeri”, a afirmat Ilie Bolojan.
El a subliniat că există o serie de comentarii şi interpretări legate de eventuale de modificări legislative în vederea organizării de alegeri anticipate, subliniind că aceste modificări pot fi realizate în baza unui acord politic.
„Cel puţin, dacă nu se va ajunge la o soluţie, cred că alegerile anticipate pot fi luate la modul serios în calcul, dar asta este perspectiva pe care o pot prezenta”, a adăugat Bolojan.
El a evitat să avanseze un termen cu privire la organizarea de alegeri anticipate.
„Nu consider că pot să dau un anumit termen, în mod cert dacă nu funcţionează nicio înţelegere la un moment dat pot fi luate în calcul aceste alegeri în toamna acestui an, în primăvara anului viitor, depinde de modul în care evoluează lucrurile, în aşa fel încât, mai devreme sau mai târziu, să ne întoarcem la judecata cetăţenilor, pentru că şi un vot pentru proiectele din PNRR este tot o formă de a te prezenta în faţa cetăţenilor cu modul în care tu îi respecţi sau nu îi respecţi şi, la urma urmei, sper să nu ajungem să îi pedepsim pe toţi românii pierzând nişte sume importante pentru că anumite calcule nu ne ies”, a mai afirmat Ilie Bolojan.
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