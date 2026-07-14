UPDATE FOTO | Accident MORTAL în Alba Iulia: O femeie de 62 de ani, DECEDATĂ după ce a fost lovită de un autoturism pe strada Tudor Vladimirescu

Accident MORTAL în Alba Iulia: O femeie de 62 de ani, DECEDATĂ după ce a fost lovită de un autoturism pe strada Tudor Vladimirescu

Un accident rutier a avut loc marți, în jurul orei 14.30, în Alba Iulia. O femeie ar fi fost lovită de o mașină pe strada Tudor Vladimirescu.

Polițiștii au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe strada Tudor Vladimirescu din municipiu, o femeie ar fi fost surprinsă și accidentată de un autoturism.

Potrivit IPJ Alba, polițiștii se deplasează la fața locului pentru efectuarea cercetărilor și fluidizarea traficului rutier.

UPDATE IPJ: Femeia de 62 de ani a suferit leziuni corporale grave, iar acesteia i se efectuează manevrele de resuscitare de către echipajul medical.

Conducătorul auto, în vârstă de 65 de ani, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

UPDATE IPJ 2: Din nefericire, femeia nu a răspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarat decesul acesteia.

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