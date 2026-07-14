Video | CSM Unirea Alba Iulia atacă promovarea în Liga 2 | Vezi declarațiile lui Bogdan Apostu și Cristian Pustai
CSM Unirea Alba Iulia atacă promovarea în Liga 2, după o vară frământată, gruparea din Cetatea Marii Uniri intrând în era Bogdan Apostu și Cristian Apostu
CSM Unirea Alba Iulia a pornit marți, 14 iulie 2026, Ziua Franței, „Căderea Bastiliei”, pe „Cetate”, o nouă campanie de atacare a promovării în eșalonul secund.
Citește și: Alexandru Giurgiu și-a prelungit contractul cu CSM Unirea Alba Iulia! Negocierile cu Răzvan Fetița au eșuat
A fost programat primul antrenament al verii, cu un efectiv schimbat din temelii (16 achiziții și 9 supraviețuitori). Planurile și perspectiva clubului din Cetatea Marii Uniri au fost prezentate în cadrul unei conferințe de presă la care au fost prezenți agentul Bogdan Apostu și antrenorul Cristian Pustai.
„Mă bucur că am șansa de a reveni la Alba Iulia (n.a. unde a evoluat ca jucător). Sunt doar la al treilea „descălecat” în Liga 3 și sper să fie cu succes. Fără îndoială, Alba Iulia merită să aibă echipă cel puțin în Liga 2!”, a declarat Cristian Pustai.
„Mi-am promis cumva acum un an să nu mai merg la Liga 3, dar am acceptat în cele din urmă și eu și domnul Pustai propunerea făcută de domnul primar Pleșa. Rolul venirii noastre aici este să scoatem Unirea Alba Iulia din mediocritatea Ligii 3.
Sunt convinds că Unirea Alba Iulia va ridica trofeul cuvenit câștigătoarei Ligii 3 în sezonul care urmează. Avem cu siguranță un lot net superior celui din precedentul sezon, cu jucători care au evoluat constant la un nivel mai înalt decât al treilea eșalon. Cred cu tărie că echipa va promova în Liga 2 în 2027”, a declarat Bogdan Apostu.
„Repornim la drum cu încredere. Le mulțumesc domnilor Bogdan Apostu și Cristian Pustai pentru că au acceptat provocarea de a ne ajuta să ne îndeplinim visul: promovarea în Liga 2.
Îmi doresc enorm de mult să ne bucurăm de promovare la anul și să ne apucăm apoi să pregătim redebutul în Liga 2.
Nu am renunțat la proiectul de reconfigurare a Stadionului „Cetate”, care ar consta în esență în demolarea tribunelor din beton și edificarea în locul acestora a unor tribune metalice mai înalte, care să ne dea și posibilitatea de crea spații de parcare generoase la stadion”, a declarat, la rândul său, primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, prezent la conferința de presă.
Secțiune Știri sub articolul principal
Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE
Știri recente din categoria Sport
Foto: CSM Unirea Alba Iulia, campanie masivă și spectaculoasă de achiziții! „Alb-negrii” încearcă marea lovitură, aducerea lui Gicu Grozav!
Divizionara terță CSM Unirea Alba Iulia, campanie masivă și spectaculoasă de achiziții! „Alb-negrii” încearcă marea lovitură, aducerea lui Gicu Grozav! Divizionara terță CSM Unirea Alba Iulia s-a reunit ieri, de Ziua Franței („Căderea Bastiliei”). Pe „Cetate” a început, oficial, un nou capitol, mandatul Bogdan Apostu – Cristian Pustai, cu obiectiv, la fel ca în ultimii […]
CSM Unirea Alba Iulia, încă o lovitură: Niakate, deturnat de la… SC Popești-Leordeni!
CSM Unirea Alba Iulia, încă o lovitură: Niakate, deturnat de la… SC Popești-Leordeni! Divizionara terță CSM Unirea Alba Iulia a reușit o achiziție importantă, ivorianul Abdoulaye Niakate (25 de ani), prezentat de… SC Popești-Leordeni, adversară a uniriștilor la barajul de promovare a Ligii 2. Fotbalistul african a jucat în ultimele două sezoane la CS Universitar […]
FOTO: Reprezentanții LPS Alba Iulia, la Campionatele Naționale de înot cadeți | Lorand Palfi – două clasări în apropierea podiumului
Reprezentanții LPS Alba Iulia, la Campionatele Naționale de înot cadeți | Lorand Palfi – două clasări în apropierea podiumului Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia a avut 6 reprezentanți la Campionatul Național de înot, cadeți (12/13 ani). Citește și: Rafael Bodae (LPS Alba Iulia), la Campionatele Naționale de înot copii 11 ani Competiția găzduită de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Nicușor Dan, anunț despre posibilitatea alegerilor anticipate: „S-a discutat extrem de puţin de scenariul ăsta. Nu este ceva ce eu să-mi doresc”
Nicușor Dan, anunț despre posibilitatea alegerilor anticipate: „S-a discutat extrem de puţin de scenariul ăsta. Nu este ceva ce eu...
Ilie Bolojan nu exclude varianta alegerilor anticipate: ,,Pot fi luate la modul serios în calcul”
Ilie Bolojan nu exclude varianta alegerilor anticipate: ,,Pot fi luate la modul serios în calcul” Alegerile anticipate pot reprezenta o...
Știrea Zilei
VIDEO | Momentul impactului în care o femeie a fost spulberată de o mașină pe o stradă din Alba, surprins de camere: Șoferul a lovit-o chiar pe trecerea de pietoni
Momentul impactului în care o femeie a fost spulberată de o mașină pe o stradă din Alba, surprins de camere:...
Inspector de muncă din Alba, reținut după ce ar fi „scurs” informații secrete despre controale: Procurorii îi impută 53 de infracțiuni
Inspector de muncă din Alba, reținut după ce ar fi „scurs” informații secrete despre controale: Procurorii îi impută 53 de...
Curier Județean
Foto | Dansatorii albaiulieni Lukas Orzeiu și Maya Urs, reprezentație grațioasă și energică la Campionatul Mondial de Junior 2 Latino din Germania
Dansatorii albaiulieni Lukas Orzeiu și Maya Urs, reprezentație grațioasă și energică la Campionatul Mondial de Junior 2 Latino din Germania...
Foto | Aproape 27 de milioane de lei pentru incluziune socială la Alba Iulia: Sute de beneficiari, locuințe sociale și servicii integrate
Aproape 27 de milioane de lei pentru incluziune socială la Alba Iulia: Sute de beneficiari, locuințe sociale și servicii integrate...
Politică Administrație
Piața agroalimentară din Centru va fi modernizată: Fațadele vor fi anvelopate parțial și vor fi montate sisteme de ventilație și climatizare. Primăria Alba Iulia achiziționează serviciile de proiectare
Piața agroalimentară din Centru va fi modernizată: Fațadele vor fi anvelopate parțial și vor fi montate sisteme de ventilație și...
Investiție majoră la Cugir: Încep lucrările la noul Parc Fotovoltaic. Proiect de peste 4 milioane de lei
Investiție majoră la Cugir: Încep lucrările la noul Parc Fotovoltaic. Proiect de peste 4 milioane de lei Primăria Orașului Cugir...
Opinii Comentarii
Afișare rezultate Bacalaureat 2026: Când se publică notele, unde le verifici și cum se depun contestațiile
Rezultate Bacalaureat 2026. Afișare rezultate Bacalaureat 2026: Când se publică notele, unde le verifici și cum se depun contestațiile Rezultatele...
Rezultate Bacalaureat 2026: când se afișează notele, unde pot fi verificate și cum se depun contestațiile
Rezultate Bacalaureat 2026: când se afișează notele, unde pot fi verificate și cum se depun contestațiile Rezultatele la Bacalaureat 2026...