Video | CSM Unirea Alba Iulia atacă promovarea în Liga 2 | Vezi declarațiile lui Bogdan Apostu și Cristian Pustai

CSM Unirea Alba Iulia atacă promovarea în Liga 2, după o vară frământată, gruparea din Cetatea Marii Uniri intrând în era Bogdan Apostu și Cristian Apostu

CSM Unirea Alba Iulia a pornit marți, 14 iulie 2026, Ziua Franței, „Căderea Bastiliei”, pe „Cetate”, o nouă campanie de atacare a promovării în eșalonul secund.

A fost programat primul antrenament al verii, cu un efectiv schimbat din temelii (16 achiziții și 9 supraviețuitori). Planurile și perspectiva clubului din Cetatea Marii Uniri au fost prezentate în cadrul unei conferințe de presă la care au fost prezenți agentul Bogdan Apostu și antrenorul Cristian Pustai.

„Mă bucur că am șansa de a reveni la Alba Iulia (n.a. unde a evoluat ca jucător). Sunt doar la al treilea „descălecat” în Liga 3 și sper să fie cu succes. Fără îndoială, Alba Iulia merită să aibă echipă cel puțin în Liga 2!”, a declarat Cristian Pustai.

„Mi-am promis cumva acum un an să nu mai merg la Liga 3, dar am acceptat în cele din urmă și eu și domnul Pustai propunerea făcută de domnul primar Pleșa. Rolul venirii noastre aici este să scoatem Unirea Alba Iulia din mediocritatea Ligii 3.

Sunt convinds că Unirea Alba Iulia va ridica trofeul cuvenit câștigătoarei Ligii 3 în sezonul care urmează. Avem cu siguranță un lot net superior celui din precedentul sezon, cu jucători care au evoluat constant la un nivel mai înalt decât al treilea eșalon. Cred cu tărie că echipa va promova în Liga 2 în 2027”, a declarat Bogdan Apostu.

„Repornim la drum cu încredere. Le mulțumesc domnilor Bogdan Apostu și Cristian Pustai pentru că au acceptat provocarea de a ne ajuta să ne îndeplinim visul: promovarea în Liga 2.

Îmi doresc enorm de mult să ne bucurăm de promovare la anul și să ne apucăm apoi să pregătim redebutul în Liga 2.

Nu am renunțat la proiectul de reconfigurare a Stadionului „Cetate”, care ar consta în esență în demolarea tribunelor din beton și edificarea în locul acestora a unor tribune metalice mai înalte, care să ne dea și posibilitatea de crea spații de parcare generoase la stadion”, a declarat, la rândul său, primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, prezent la conferința de presă.

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