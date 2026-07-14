Ştirea zilei

Inspector de muncă din Alba, reținut după ce ar fi „scurs” informații despre controale secrete. Procurorii îi impută 53 de infracțiuni

Ioana Oprean

Publicat

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Inspector de muncă din Alba, reținut după ce ar fi „scurs” informații despre controale secrete. Procurorii îi impută 53 de infracțiuni

Un inspector de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba a fost reținut pentru 24 de ore, după ce procurorii au stabilit că există probe potrivit cărora acesta ar fi divulgat în mod repetat informații confidențiale privind controale ale instituției către reprezentanții unor firme.

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Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, suspectul Negru Doru-Călin este cercetat pentru 53 de infracțiuni de divulgare a informațiilor secrete de serviciu sau nepublice.

Măsura reținerii a fost dispusă prin ordonanța organului de cercetare penală marți, 14 iulie 2026, pentru o perioadă de 24 de ore.

Anchetatorii susțin că, în perioada 2021–2026, în calitate de funcționar public cu atribuții de control în cadrul ITM Alba, acesta ar fi transmis, fără drept, informații nedestinate publicității către reprezentanții unor agenți economici din județul Alba.

Conform procurorilor, informațiile divulgate vizau controale inopinate și confidențiale, precum și controale de fond sau tematice care urmau să fie efectuate de alți inspectori de muncă. Suspectul este acuzat că îi avertiza pe administratorii unor firme înainte de verificări, deși nu fusese mandatat să comunice astfel de informații.

În baza probelor administrate până în acest moment, procurorii au dispus continuarea urmăririi penale față de Negru Doru-Călin pentru cele 53 de acte materiale reținute în sarcina sa.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care ar fi fost comise faptele. Potrivit legii, punerea în mișcare a acțiunii penale și măsurile preventive nu înlătură prezumția de nevinovăție, persoana cercetată fiind considerată nevinovată până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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