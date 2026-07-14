Foto: CSM Unirea Alba Iulia, campanie masivă și spectaculoasă de achiziții! „Alb-negrii” încearcă marea lovitură, aducerea lui Gicu Grozav!

Divizionara terță CSM Unirea Alba Iulia, campanie masivă și spectaculoasă de achiziții! „Alb-negrii” încearcă marea lovitură, aducerea lui Gicu Grozav!

Divizionara terță CSM Unirea Alba Iulia s-a reunit ieri, de Ziua Franței („Căderea Bastiliei”). Pe „Cetate” a început, oficial, un nou capitol, mandatul Bogdan Apostu – Cristian Pustai, cu obiectiv, la fel ca în ultimii 3 ani, promovarea în Liga 2.

Noul staff tehnic, format din Cristian Pustai (principal), Valentin Avădanei și Mircea Oprea (secunzi), Florin Anton (cu portarii), Cătălin Crăciun (analist video), a avut la dispoziție un lot restructurat din temelii (prezentat în cadrul unei conferințe de presă). „Supraviețuitorii” se numesc Giurgiu, Indrei, Vomir (indisponibil), Ardeiu (dorit insistent de CSM Olimpia Satu Mare) și tinerii Herlea, Jurj, Butnariu sau R. Stanciu, Ondreykovicz (prelungire împrumut CFR Cluj). Sunt numeroase veniri, cele mai multe de la divizionara secundă Gloria Bistrița (6 la număr, Avram, Covaci, Chindriș, Tonini, Chiorean, Ayeni), rezultând o campanie masivă și spectaculoasă de achiziții, cu fotbaliști din Liga 2 (chiar Liga 1, A. Dumitru – FC Botoșani!), marea lovitură încercată fiind aducerea în „alb-negru”, după 16 ani, a albaiulianului Gicu Grozav, internaționalul român care s-a despărțit de Petrolul și mai discută cu Corona Brașov (se așteaptă un răspuns în aceste zile).

Au fost prezenți la prima ședință de pregătire 25 de jucători (16 nou-veniți) care au semnate contractele și alți 5 în probe (Ichim, 2009, portar; Stroia, 2008, fundaș; Song, 2001, fundaș, Bergmann și Patrix – atacanți). Dintre aceștia, 5 sunt stranieri: George Aboki (nigerian, 20 ani, mijlocaș, Viitorul Cluj), Gabriel Tonini (brazilian, 30 ani, Gloria Bistrița), Victor Ayeni (nigerian, 19 ani, aripă) – ambii Gloria Bistrița, brazilianul Wiliam Cordeiro (32 de ani, KS Besa). Sud-americanul reprezintă o mutare extrem de interesantă în ofensivă, jucător cu 8 ani petrecuți în Albania, prezențe în preliminariile Champions League și Europa League. Ultimul pe listă este ivorianul Abdoulaye Niakate (25 ani, ex CSU Alba Iulia și SCM Zalău), întors din drumul spre SC Popești-Leordeni.

Lot: Avram (33 ani, Gloria Bistrița), Herlea – Covaci (18 ani, Gloria Bistrița), Jurj, Vomir, Chindriș (35 ani, Gloria Bistrița), Niakate (25 ani, SCM Zalău), Misăraș (29 ani, CSC Dumbrăvița), Giurgiu, Ondreykovicz, Datcu (19 ani, Sport Team), Aboki (20 ani, Viitorul Cluj), Tonini (30 ani, Gloria Bistrița), Butnariu, A. Dumitru (21 ani, FC Botoșani), Donca (29 ani, Olimpia Satu Mare), Ardeiu, Chiorean (29 ani, Gloria Bistrița), Prejmerean (28 ani, CSM Slatina), Al. Anton (22 ani, Ceahlăul Piatra Neamț, fiul antrenorului cu portarii), Vaida (18 ani, „U” Cluj), R. Stanciu, Indrei, Ayeni (19 ani, Gloria Bistrița), Cordeiro (32 ani, Albania).

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