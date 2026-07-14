Foto | Aproape 27 de milioane de lei pentru incluziune socială la Alba Iulia: Sute de beneficiari, locuințe sociale și servicii integrate

Aproape 27 de milioane de lei pentru incluziune socială la Alba Iulia: Sute de beneficiari, locuințe sociale și servicii integrate

A fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Alba Iulia Incluzivă 2030 – Acces echitabil la educație, servicii și ocupare pentru comunități marginalizate”,, un proiect european în valoare de 26,9 de milioane de lei dedicat incluziunii sociale, unul dintre cele mai ample proiecte de incluziune socială implementate la nivel local în actuala perioadă de programare europeană.

„Alba Iulia Incluzivă 2030” răspunde direct nevoilor persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din teritoriul Strategiei de Dezvoltare Locală Alba Iulia, inclusiv din zona urbană marginalizată. Proiectul propune un pachet complex de intervenții care combină investițiile în infrastructură cu servicii sociale, educație, sănătate, ocupare, formare profesională și sprijin comunitar, urmărind crearea unui mecanism durabil de incluziune socială, a precizat primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa.

Obiectivul general îl reprezintă reducerea, până în anul 2030, cu cel puțin 11% a numărului persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială de pe teritoriul SDL Alba Iulia, prin îmbunătățirea accesului la servicii esențiale, creșterea calității vieții și consolidarea coeziunii sociale.

„Prin implementarea proiectului vor fi obținute rezultate cu impact direct asupra calității vieții persoanelor vulnerabile, dintre care:

• construirea a 6 locuințe sociale individuale, destinate unui număr de 33 de beneficiari, reprezentând șase familii vulnerabile;

• servicii de acompaniere socială pentru beneficiarii locuințelor sociale, prin planuri individuale de intervenție, sesiuni tematice și activități dedicate menținerii locuinței;

• modernizarea unei cantine sociale, care va funcționa ca infrastructură socială de tip centru de zi;

• 263 de persoane vulnerabile sprijinite prin serviciile oferite în cadrul cantinei sociale modernizate, dintre care 148 persoane vârstnice și 115 copii, inclusiv persoane de etnie romă;

• 440 de copii și tineri implicați în programe educaționale de tip before school și after school, activități culturale, sportive și recreative;

• 200 de părinți informați și consiliați pentru susținerea participării copiilor la educație și prevenirea abandonului școlar;

• 150 de tineri beneficiari ai serviciilor de consiliere profesională și orientare în carieră, dintre care 84 de tineri romi vor participa la programe de formare pentru dobândirea competențelor profesionale și de bază;

• 202 persoane vârstnice vulnerabile care vor beneficia de servicii integrate de îngrijire la domiciliu, servicii medicale, psihologice, sociale, juridice și kinetoterapie;

• 148 de persoane vârstnice care vor primi hrană caldă, dintre care 19 persoane de etnie romă”, a detaliat edilul albaiulian.

„Consider că importanța acestui proiect constă în faptul că reunește, într-un singur cadru de intervenție, investiții în infrastructură socială și locuire, servicii sociale integrate, educație, ocupare și dezvoltare comunitară. Prin construirea locuințelor sociale, modernizarea cantinei sociale, sprijinirea copiilor și părinților, dezvoltarea competențelor profesionale ale tinerilor și extinderea serviciilor dedicate persoanelor vârstnice, îmi doresc să contribuim la construirea unei comunități mai incluzive, mai echitabile și mai bine pregătite să reducă, pe termen lung, sărăcia și excluziunea socială.

Semnarea contractului de finanțare marchează trecerea de la etapa de pregătire la implementarea efectivă a investițiilor și serviciilor prevăzute în proiect. Este un moment important atât pentru Municipiul Alba Iulia și partenerii implicați, cât și pentru sutele de beneficiari care vor avea acces, în următorii trei ani, la sprijin concret și servicii adaptate nevoilor lor”, a mai spus primarul Gabriel Pleșa.

Proiectul este implementat de Municipiul Alba Iulia, în calitate de lider de parteneriat, împreună cu Direcția de Asistență Socială Alba Iulia, Liceul Tehnologic „Dorin Pavel” Alba Iulia și Asociația „Dezvoltarea Capitalului Uman”, reunind administrația publică locală, serviciile sociale, sistemul educațional și expertiza în formare profesională și ocupare.

Această structură de parteneriat permite abordarea integrată a provocărilor cu care se confruntă persoanele vulnerabile din comunitate. Proiectul „Alba Iulia Incluziva 2030” este o interventie integrata a Municipiului Alba Iulia, implementata in cadrul Programului Incluziune si Demnitate Sociala 2021-2027, Prioritatea P01 – Dezvoltarea locala plasata sub responsabilitatea comunitatii, in cadrul mecanismului DLRC, prin punerea in aplicare a Strategiei de Dezvoltare Locala a GAL Alba Iulia Incluziva.

Valoarea totală a proiectului este de 26.955.852,35 lei, din care valoarea eligibilă este de 23.640.024,77 lei, iar asistența financiară nerambursabilă se ridică la 23.236.627,90 lei.

Proiectul se va implementa pe o perioadă de 36 de luni, în intervalul 01.07.2026 – 30.06.2029.

sursa foto: Gabriel Pleșa / Facebook

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