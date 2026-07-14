Nicușor Dan, anunț despre posibilitatea alegerilor anticipate: „S-a discutat extrem de puţin de scenariul ăsta. Nu este ceva ce eu să-mi doresc”
Nicușor Dan, anunț despre posibilitatea alegerilor anticipate: „S-a discutat extrem de puţin de scenariul ăsta. Nu este ceva ce eu să-mi doresc”
Președintele Nicușor Dan a declarat că principalul obstacol în negocierile pentru formarea noului Guvern nu îl reprezintă desemnarea premierului, ci stabilirea componenței viitorului Executiv.
Șeful statului a subliniat că este nevoie de mai multă flexibilitate din partea partidelor politice pentru deblocarea discuțiilor. Nicuşor Dan a afirmat că ar fi fost foarte fericit cu guvernul tehnocrat pe care l-a propus şi acesta ar fi fost o soluţie care stătea în picioare.
”Blocajul nu este la numele prim-ministrului. Blocajul este la componenţa guvernului, pentru că sunt partide care spun nu vrem să votăm dacă nu suntem acolo. Şi sunt alte partide care spun nu vrem să votăm dacă alţii sunt acolo. Şi asta înseamnă că pui una lângă alta afirmaţiile astea, ajungi la concluzia că nu se poate fără să poţi să fii şi cu unii, şi cu alţii. Dacă nu eşti şi cu unii, şi cu alţii, nu ai majoritate. Deci aici este un blocaj, ca să-i spun aşa, logic, care necesită o flexibilizare a poziţiei”, a afirmat preşedintele României, la PRO TV.
El a explicat de ce este greu să fie pusă în practică propunerea cu guverne minoritare până la alegerile parlamentare.
”Experienţa ultimilor ani ne-a arătat că partidul pe care îl prind alegerile la guvernare este dezavantajat electoral. Şi atunci esenţa discuţiei a fost da, suntem de acord, dar nu vrem să fim noi ultimii, vrem să fim primii. Şi din dilema asta nu s-a ieşit, cel puţin până acum”, a mai transmis Nicuşor Dan.
Preşedintele a precizat că guvernul tehnocrat pe care l-a propus a fost o soluţie care ar fi stat în picioare.
”Eu aş fi fost foarte fericit cu guvernul tehnocrat pe care l-am propus, ţinând cont de toate constrângerile logice pe care partidele le-au afirmat, mie mi s-a părut soluţia logică. Acum, privind retrospectiv mi se pare o soluţie care ar fi stat în picioare. O să vedem”, a afirmat Nicuşor Dan.
Întrebat dacă el crede că în toamnă vom avea un guvern, Nicuşor Dan a răspuns: ”Eu sper, pentru că tot timpul în politică trebuie să faci ce vor cetăţenii de la tine şi în momentul ăsta cetăţenii vor să termine incertitudinea. Deci şi partidele sunt obligate să discute între ele astfel încât să termine această stare de incertitudine”.
FOTO: Arhivă
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