VIDEO | MOMENTUL exploziei urmată de incendiu de la Sebeș: Flăcări uriașe și fum gros

MOMENTUL exploziei urmată de incendiu de la Sebeș: Flăcări uriașe și fum gros

O explozie urmată de un incendiu s-a produs în dimineața zilei de luni, 1 septembrie 2025, pe platforma Kronospan Sebeș.

Momentul exploziei a fost suprins într-o înregistrare video.

În materialul video se poate vedea cum în momentul inițial flăcările erau uriașe. Ulterior a fost generat un fum gros.

Autoritățile au dezactivat la ora 9.30 Planul roșu de intervenție.

Incidentul s-a soldat cu patru răniți.

Suprafața pe care s-a manifestat incendiul este de aproximativ 3.000 de metri pătrați, a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgență Alba.

Au fost identificate patru victime conștiente. Dintre acestea, două prezentau arsuri pe aproximativ 20% din suprafața corporală și au fost transportate la spital, iar alte două, cu traumatisme, au primit îngrijiri medicale la fața locului.

Unul dintre pacienții cu arsuri a fost transportat cu elicopterul SMURD la Spitalul Județean de Urgență Timișoara, iar un alt pacient, care a suferit un traumatism craniocerebral și arsuri, a fost dus la Spitalul Județean de Urgență Mureș, urmând ca, după acordarea îngrijirilor de specialitate, să fie transferat la Spitalul de Urgență „Bagdasar-Arseni” din București, tot cu un elicopter SMURD.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI