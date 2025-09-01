Rămâi conectat

Ştirea zilei

VIDEO | MOMENTUL exploziei urmată de incendiu de la Sebeș: Flăcări uriașe și fum gros

Ioana Oprean

Publicat

acum 50 de minute

în

De

MOMENTUL exploziei urmată de incendiu de la Sebeș: Flăcări uriașe și fum gros

O explozie urmată de un incendiu s-a produs în dimineața zilei de luni, 1 septembrie 2025, pe platforma Kronospan Sebeș.

Citește și: VIDEO | PLAN ROȘU de intervenție la Kronospan Sebeș: Trei victime au suferit ARSURI și o alta este rănită. Au fost solicitate două elicoptere SMURD și autospeciala cu roboți de la Mureș

Apulum Agraria 2025

Momentul exploziei a fost suprins într-o înregistrare video.

În materialul video se poate vedea cum în momentul inițial flăcările erau uriașe. Ulterior a fost generat un fum gros.

Autoritățile au dezactivat la ora 9.30 Planul roșu de intervenție.

Incidentul s-a soldat cu patru răniți.

Suprafața pe care s-a manifestat incendiul este de aproximativ 3.000 de metri pătrați, a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgență Alba.

Au fost identificate patru victime conștiente. Dintre acestea, două prezentau arsuri pe aproximativ 20% din suprafața corporală și au fost transportate la spital, iar alte două, cu traumatisme, au primit îngrijiri medicale la fața locului.
Unul dintre pacienții cu arsuri a fost transportat cu elicopterul SMURD la Spitalul Județean de Urgență Timișoara, iar un alt pacient, care a suferit un traumatism craniocerebral și arsuri, a fost dus la Spitalul Județean de Urgență Mureș, urmând ca, după acordarea îngrijirilor de specialitate, să fie transferat la Spitalul de Urgență „Bagdasar-Arseni” din București, tot cu un elicopter SMURD.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

VIDEO | Cine sunt victimele exploziei de la Sebeș: Răniții, transportați la București, Timișoara și Alba Iulia

Ioana Oprean

Publicat

acum 43 de minute

în

1 septembrie 2025

De

Cine sunt victimele exploziei de la Sebeș: Răniții din județul Alba și un cetățean din Sri Lanka, transportați la București, Timișoara și Alba Iulia Cele patru persoane rănite în explozia de la Kronospan Sebeș sunt 3 din județul Alba și un cetățean din Sri Lanka. Victimele au fost transportate de urgență la spitale pentru îngrijiri […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

VIDEO | Cum s-a produs EXPLOZIA urmată de INCENDIU de la Sebeș. Surse: „O bandă s-a supraîncălzit, iar rumegușul foarte mic explodează puternic dacă are foc”

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

1 septembrie 2025

De

Cum s-a produs EXPLOZIA urmată de INCENDIU de la Sebeș Explozia urmată de incendiu de pe platforma Kronospan Sebeș a avut loc la fabrica de pal. Citește și: VIDEO | PLAN ROȘU de intervenție la Kronospan Sebeș: Trei victime au suferit ARSURI și o alta este rănită. Au fost solicitate două elicoptere SMURD și autospeciala […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

VIDEO | PLAN ROȘU de intervenție la Kronospan Sebeș: Trei victime au suferit ARSURI și o alta este rănită. Au fost solicitate două elicoptere SMURD și autospeciala cu roboți de la Mureș

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

1 septembrie 2025

De

PLAN ROȘU de intervenție la Kronospan Sebeș: Trei victime au suferit ARSURI și o alta este rănită. Au fost solicitate două elicoptere SMURD și autospeciala cu roboți de la Mureș A fost activat planul roșu de intervenție la Kronospan Sebeș după explozia de luni dimineața, urmată de incendiu. Trei victime au suferit ARSURI și o […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 4 ore

Când intră pensiile pe card în septembrie 2025 și când le aduce poștașul. CASS de 10% pentru vârstnicii cu pensii peste 3.000 de lei

Când intră pensiile pe card în septembrie 2025 și când le aduce poștașul. CASS de 10% pentru vârstnicii cu pensii...
Actualitateacum 13 ore

Calendar ortodox SEPTEMBRIE 2025: Naşterea Maicii Domnului şi Înălţarea Sfintei Cruci, cele mai importante sărbători ale lunii

Calendar ortodox pe luna SEPTEMBRIE 2025: Naşterea Maicii Domnului şi Înălţarea Sfintei Cruci, cele mai importante sărbători ale lunii Luna...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 43 de minute

VIDEO | Cine sunt victimele exploziei de la Sebeș: Răniții, transportați la București, Timișoara și Alba Iulia

Cine sunt victimele exploziei de la Sebeș: Răniții din județul Alba și un cetățean din Sri Lanka, transportați la București,...
Ştirea zileiacum 50 de minute

VIDEO | MOMENTUL exploziei urmată de incendiu de la Sebeș: Flăcări uriașe și fum gros

MOMENTUL exploziei urmată de incendiu de la Sebeș: Flăcări uriașe și fum gros O explozie urmată de un incendiu s-a...

Curier Județean

Curier Județeanacum 5 ore

FOTO | Arbori căzuți pe carosabil pe Transapuseana: Au intervenit pompierii din Aiud

Arbori căzuți pe carosabil pe Transapuseana: Au intervenit pompierii din Aiud Un incident s-a produs în noaptea de luni spre...
Curier Județeanacum o zi

31 august 2025 | COD PORTOCALIU de FURTUNI în tot județul Alba: Averse torențiale, descărcări electrice, grindină și vânt puternic. Recomandări pentru populație

31 august 2025 | COD PORTOCALIU de FURTUNI în Alba: Averse torențiale, descărcări electrice, grindină și vânt puternic. Recomandări pentru...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 18 ore

Locuințe pentru tineri 2025 | Cine are prioritate în Alba Iulia la repartizarea locuințelor destinate închirierii. LISTA

Locuințe pentru tineri 2025 | Cine are prioritate în Alba Iulia la repartizarea locuințelor destinate închirierii Consiliul Local Alba Iulia...
Politică Administrațieacum 19 ore

Proprietarii clădirilor neîngrijite din Zlatna somați să le schimbe URGENT aspectul: Cei care nu se conformează vor plăti impozite majorate cu până la 500%

Proprietarii clădirilor neîngrijite din Zlatna somați să le schimbe URGENT aspectul Proprietarii clădirilor neîngrijite din Zlatna sunt somați de autoritățile...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 5 ore

Luna SEPTEMBRIE sau RĂPCIUNE, prima lună a toamnei: Anotimpul roadelor, începutul anului nou bisericesc și echinocțiul de toamnă

Luna SEPTEMBRIE sau RĂPCIUNE, prima lună a toamnei: Anotimpul roadelor, începutul anului nou bisericesc și echinocțiul de toamnă Luna septembrie,...
Opinii - Comentariiacum 5 ore

1 septembrie 1939: Germania nazistă atacă Polonia. Începe al Doilea Război Mondial

1 septembrie 1939: Germania nazistă atacă Polonia. Începe al Doilea Război Mondial Invadarea Poloniei din 1939 (numită de polonezi: Războiul...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea