VIDEO | PLAN ROȘU de intervenție la Kronospan Sebeș: Trei victime au suferit ARSURI și o alta este rănită. Au fost solicitate două elicoptere SMURD și autospeciala cu roboți de la Mureș

PLAN ROȘU de intervenție la Kronospan Sebeș: Trei victime au suferit ARSURI și o alta este rănită. Au fost solicitate două elicoptere SMURD și autospeciala cu roboți de la Mureș

A fost activat planul roșu de intervenție la Kronospan Sebeș după explozia de luni dimineața, urmată de incendiu. Trei victime au suferit ARSURI și o alta este rănită. Au fost solicitate două elicoptere SMURD și autospeciala cu roboți de la Mureș.

Potrivit ISU Alba, incendiul se manifesta la o hală din incinta operatorului economic.

Ca urmare a recunoașterii făcute de catre echipajele de căutare-salvare au fost identificate 4 persoane rănite (3 cu arsuri, 1 cu traumatisme).

Persoanele sunt asistate medical la fata locului de catre echipajele medicale. De asemenea a fost solicitat si doua elicoptere SMURD pentru deplasarea la locul accidentului si preluare victimelor rănite.

Totodată au fost solicitate in sprijin un echipaj CBRN din cadrul ISU Sibiu și autospeciala cu roboți din cadrul ISU Mureș.

Pentru gestionarea operativă a situatie in teren a fost activat planul rosu de intervenție. Intervenția este condusa si coordonată la fata locului de catre Inspectorul Șef al ISU Alba.

Incendiul se manifesta cu degajare de fum si se lucrează in continuare pentru localizarea acestuia.

UPDATE, DSU: Ministerul Sănătății a identificat două locuri disponibile pentru pacienții cu arsuri, unul la Spitalul „Bagdasar-Arseni” din București și cel de-al doilea, la Spitalul Județean de Urgență Iași.

UPDATE, DSU, ora 9.00: Unul dintre răniții cu arsuri va fi transportat cu elicopterul SMURD la Spitalul Județean de Urgență din Timișoara, iar un alt pacient, care prezintă un traumatism craniocerebral și arsuri, va fi dus la Spitalul Județean de Urgență Mureș, urmând ca, după acordarea îngrijirile de specialitate, să fie transferat la Spitalul de Urgență “Bagdasar-Arseni” din București, tot cu un elicopter SMURD.

UPDATE, ISU Alba, ora 9.45:

Începand cu ora 09:30 PLANUL ROSU DE INTERVENTIE a fost dezactivat.

Forțele de intervenție încă lucreaza pentru localizarea si stingerea in totalitate a incendiului.

La locul producerii incendiului se afla dl Prefect al județului Alba, reprezentanți ai structurilor MAI (IPJ, IJJ), Garda de Mediu, Agenția pentru Protectia Mediului, Inspectoratul Teritorial de Muncă, primarul municipiului Sebeș.

Suprafața pe care s-a manifestat incendiul este de aproximativ 3000 mp.

UPDATE, ISU Alba, ora 9.55:

Incendiul a fost localizat.

La momentul de față nu mai există pericolul propagării acestuia.

Pompierii militari intervin în continuare pentru stingerea tuturor focarelor existente si înlăturarea efectelor negative produse de acesta.

