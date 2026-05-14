15-31 mai 2026 | Expoziție a pictorilor Eugen Măcinic și Horea Sălăgean la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
Expoziție a pictorilor Eugen Măcinic și Horea Sălăgean la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
Filiala Alba a Uniunii Artiștilor Plastici din România vă invită să descoperiți o nouă întâlnire cu sensibilitatea și expresivitatea picturii contemporane. Pictorii Eugen Măcinic și Horea Sălăgean vă așteaptă la vernisajul expoziției „Jurnal vizual”, un dialog artistic plin de culoare, emoție și lumină.
Vernisajul este programat vineri, 15 mai 2026, de la ora 17.00, la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia. Expoziția poate fi vizitată în perioada 15-31 mai 2026.
Eugen Măcinic este un pictor și acuarelist apreciat pentru sensibilitatea și rafinamentul lucrărilor sale inspirate din natură și peisajele transilvănene. Stilul său se remarcă prin armonia cromatică, atmosfera melancolică și tehnica expresivă a acuarelei, dar artistul lucrează și în ulei, pastel și tehnică mixtă. Eugen Măcinic este cunoscut ca pictor „en plein air”, surprinzând în lucrările sale frumusețea peisajelor naturale, arhitectura tradițională și liniștea spațiului românesc. De-a lungul carierei, a organizat numeroase expoziții personale și colective în România și în străinătate, iar lucrările sale se află în colecții private și publice din mai multe țări europene și nord-americane.
Horea Sălăgean este un pictor cunoscut pentru lucrările sale inspirate din peisajul transilvănean, tradițiile rurale și spiritualitatea spațiului românesc. Stilul său artistic combină elemente figurative și expresioniste, folosind culori intense și compoziții echilibrate pentru a transmite emoție și atmosferă. De-a lungul activității sale, a participat la numeroase expoziții personale și colective în România și în străinătate, fiind apreciat pentru sensibilitatea cromatică și pentru modul în care surprinde relația dintre om și natură. Lucrările lui Horea Sălăgean se regăsesc în colecții private și galerii de artă, contribuind la promovarea artei contemporane românești.
„Vă invităm să fiți alături de noi și să ne bucurăm împreună de lucrări care, cu siguranță, vor cuceri privirea și sufletul publicului”, au precizat reprezentanții filialei Alba a Uniunii Artiștilor Plastici din România.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Cultură Educație
19 mai 2026 | Scriitorul francez Michel Herland, întâlnire cu publicul din Alba Iulia: Își va prezenta un volum bilingv
Scriitorul francez Michel Herland, întâlnire cu publicul din Alba Iulia: Își va prezenta un volum bilingv Publicul iubitor de literatură este invitat marți, 19 mai 2026, începând cu ora 17:00, la o întâlnire cu scriitorul francez Michel Herland. Organizatorii evenimentului sunt Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, în parteneriat cu Filiala Alba […]
FOTO | Cine a câștigat Premiul Național pentru Poezie „Lucian Blaga” Opera Omnia 2026 în Alba
Cine a câștigat Premiul Național pentru Poezie „Lucian Blaga” Opera Omnia 2026 în Alba Poetul și traducătorul Dinu Flămând este laureatul din acest an al Premiului Național pentru Poezie „Lucian Blaga” Opera Omnia, decernat sâmbătă, 9 mai 2026 la Casa Memorială „Lucian Blaga” din Lancrăm. Din cei șapte nominalizați, Vasile Dan, Dinu Flămând, Șerban Foarță, […]
FOTO: „OVO” ajunge la Cluj-Napoca exact la 17 ani de la premiera mondială. Culisele show-ului, dezvăluite chiar înainte de debut
„OVO” ajunge la Cluj-Napoca exact la 17 ani de la premiera mondială. Culisele show-ului din 2026, dezvăluite chiar înainte de debut Cluj-Napoca devine, în aceste zile, gazda unuia dintre cele mai spectaculoase show-uri de divertisment din lume. Producția OVO by Cirque du Soleil debutează la BT Arena chiar pe 23 aprilie, o dată cu o […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Șeful Vămilor, Mihai Savin, reținut de DNA într-un dosar de fals și uz de fals: AS fi încercat să „salveze” permisul unui angajat. Alți doi funcționari din Galați, implicați în dosar
Șeful Vămilor, Mihai Savin, reținut de DNA într-un dosar de fals și uz de fals: AS fi încercat să „salveze”...
Fostul premier Florin Cîțu: INS reconfirmă recesiunea tehnică și deteriorarea accelerată a economiei. Cei care au crescut taxele ani la rând vă spun acum că nu pot fi scăzute
Florin Cîțu: INS reconfirmă recesiunea tehnică și deteriorarea accelerată a economiei. Cei care au crescut taxele ani la rând vă...
Știrea Zilei
VIDEO | ,,Va fi un fel de Arena Leilor”: 13 echipe de liceeni prezintă planurile de afaceri în semifinala județeană la „Maratonul pentru Educație Antreprenorială” 2026, la Alba Iulia
,,Va fi un fel de Arena Leilor”: 13 echipe de liceeni prezintă planurile de afaceri în semifinala județeană la „Maratonul...
VIDEO | Târgul Ofertelor Educaţionale la Alba Iulia: Peste 20 de companii importante din județ, 14 licee tehnologice şi 2 universităţi, participante la evenimentul ajuns la a V-a ediție
Târgul Ofertelor Educaţionale la Alba Iulia: Peste 20 de companii importante din județ, 14 licee tehnologice şi 2 universităţi, participante...
Curier Județean
15 mai 2026 | Vineri începe festivalul ,,Lucian Blaga” la Sebeș: Evenimentele îl omagiază pe Lucian Blaga și Constantin Brâncuși. PROGRAMUL complet
Vineri începe festivalul ,,Lucian Blaga” la Sebeș: Evenimentele îl omagiază pe Lucian Blaga și Constantin Brâncuși. PROGRAMUL complet Onorând o...
14 mai 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ
14 mai 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ...
Politică Administrație
Fostul premier Theodor Stolojan: „Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot, al doilea trebuie să fie Bolojan”
Fostul premier Theodor Stolojan: „Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot, al doilea trebuie să fie Bolojan” Fostul premier...
Premieră națională: Alba, primul județ din România care a publicat noul Plan de Amenajare Teritoriului Județean (PATJ)
Premieră națională: Alba, primul județ din România care a publicat noul Plan de Amenajare Teritoriului Județean (PATJ) Alba este primul...
Opinii Comentarii
14 mai – Ziua naţională de cinstire a martirilor din temniţele comuniste. 78 DE ANI de la marile arestări din 1948
14 mai – Ziua naţională de cinstire a martirilor din temniţele comuniste. 78 DE ANI de la marile arestări din...
13 mai: Sfânta Glicheria. Povestea muceniței aruncată la fiare sălbatice, pentru că a refuzat să aducă jertfe idolului lui Zeus. Din moaștele ei a izvorât mir tămăduitor, care vindeca toate bolile
13 mai: Sfânta Glicheria. Povestea muceniței aruncată la fiare sălbatice, pentru că a refuzat să aducă jertfe idolului lui Zeus....