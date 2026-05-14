15-31 mai 2026 | Expoziție a pictorilor Eugen Măcinic și Horea Sălăgean la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

Expoziție a pictorilor Eugen Măcinic și Horea Sălăgean la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

Filiala Alba a Uniunii Artiștilor Plastici din România vă invită să descoperiți o nouă întâlnire cu sensibilitatea și expresivitatea picturii contemporane. Pictorii Eugen Măcinic și Horea Sălăgean vă așteaptă la vernisajul expoziției „Jurnal vizual”, un dialog artistic plin de culoare, emoție și lumină.

Vernisajul este programat vineri, 15 mai 2026, de la ora 17.00, la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia. Expoziția poate fi vizitată în perioada 15-31 mai 2026.

Eugen Măcinic este un pictor și acuarelist apreciat pentru sensibilitatea și rafinamentul lucrărilor sale inspirate din natură și peisajele transilvănene. Stilul său se remarcă prin armonia cromatică, atmosfera melancolică și tehnica expresivă a acuarelei, dar artistul lucrează și în ulei, pastel și tehnică mixtă. Eugen Măcinic este cunoscut ca pictor „en plein air”, surprinzând în lucrările sale frumusețea peisajelor naturale, arhitectura tradițională și liniștea spațiului românesc. De-a lungul carierei, a organizat numeroase expoziții personale și colective în România și în străinătate, iar lucrările sale se află în colecții private și publice din mai multe țări europene și nord-americane.

Horea Sălăgean este un pictor cunoscut pentru lucrările sale inspirate din peisajul transilvănean, tradițiile rurale și spiritualitatea spațiului românesc. Stilul său artistic combină elemente figurative și expresioniste, folosind culori intense și compoziții echilibrate pentru a transmite emoție și atmosferă. De-a lungul activității sale, a participat la numeroase expoziții personale și colective în România și în străinătate, fiind apreciat pentru sensibilitatea cromatică și pentru modul în care surprinde relația dintre om și natură. Lucrările lui Horea Sălăgean se regăsesc în colecții private și galerii de artă, contribuind la promovarea artei contemporane românești.

„Vă invităm să fiți alături de noi și să ne bucurăm împreună de lucrări care, cu siguranță, vor cuceri privirea și sufletul publicului”, au precizat reprezentanții filialei Alba a Uniunii Artiștilor Plastici din România.

