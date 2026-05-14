FOTO | Gest impresionant la finala Cupei României pentru „U” Cluj: Un suporter înfocat a mers peste șapte ore, prin ploaie și frig, cu căruța cu calul Gloria și câinele său – Zorba – din dragostea uriașă pentru „Șepcile Roșii”

Gest impresionant la finala Cupei României pentru „U” Cluj: Un suporter înfocat a mers peste șapte ore, prin ploaie și frig, cu căruța cu calul Gloria și câinele său – Zorba – din dragostea uriașă pentru „Șepcile Roșii”

Un bărbat originar din satul Chechiș, a străbătut drumul spre Sibiu cu calul Gloria, câinele său – Zorba – și dragostea uriașă pentru „Șepcile Roșii”.

Fotbalul înseamnă pasiune, sacrificiu și iubire necondiționată pentru echipa favorită. Iar Adrian Buda a demonstrat acest lucru într-un mod care a emoționat o țară întreagă.

Adrian Buda, originar din satul Chechiș (comuna Bălan), dar care a locuit în Zalău și ani buni in Statele Uniteale Americii, a pornit spre finala Cupei României dintre Universitatea Cluj și Universitatea Craiova într-un mod cu totul aparte: cu căruța!

Alături de calul său – Gloria, de câinele Zorba și de un prieten apropiat, sălăjeanul a pornit la drum spre Sibiu, într-o călătorie de peste șapte ore, prin ploaie, frig și ocoluri impuse de restricțiile de pe autostradă, notează sportulsalajean.ro.

„Să ne bucurăm de magia pe care ne-o oferă fotbalul”

În ciuda vremii nefavorabile și a drumului dificil, Adrian Buda a rămas cu zâmbetul pe buze și cu inima aproape de echipa iubită.

„Am plecat la prima oră din Cluj și am estimat că o să ajungem la Sibiu după vreo 7 ore. Este un drum dificil, pentru că nu avem voie pe autostradă, plus că nici vremea nu ține cu noi. Plouă torențial, dar sperăm să ajungem în această formulă la meci.

Gloria și Zorba, cățelul meu, ne ajută să ne îndeplinim acest vis. Nu este prima dată când am echipat așa căruța și pe Gloria.

Și asemenea înaintașilor noștri care plecau la marile evenimente, la unire, cu tot ce trebuie, așa și noi am plecat la drum cu o excepțională pălincă de prune produsă în Chechiș, Sălaj, și cu cele mai gustoase plăcinte.

Am plecat spre Sibiu și mai apoi spre Craiova cu încredere și optimism. Sper să avem parte de un meci frumos, să existe fair-play între echipe și suporteri și să ne bucurăm de magia pe care ne-o oferă fotbalul”, a declarat sălăjeanul pentru digisport.ro.

O căruță plină de simboluri și speranță

Adrian Buda nu a plecat oricum la drum. Și-a pregătit atent fiecare detaliu pentru acest moment special.

Pe Gloria, calul care l-a purtat spre Sibiu, a prins fulare cu „U” Cluj, dar și cu alte echipe pe care le iubește: FC Barcelona și Arsenal.

Pe șa a montat un banner pe care scria „U Cluj Campioană”, un mesaj care trădează speranța tuturor suporterilor „alb-negrilor” înaintea meciului decisiv din campionat cu Universitatea Craiova.

În căruță avea și un trofeu improvizat, inscripționat simplu și emoționant: „Campioana”.

O poveste despre iubirea pentru fotbal

Deși Universitatea Cluj a pierdut finala Cupei României la loviturile de departajare, povestea sălăjeanului care a mers cu căruța sute de kilometri pentru echipa lui a rămas una dintre cele mai frumoase imagini ale finalei.

Într-o lume dominată de grabă, tehnologie și confort, Adrian Buda a ales să demonstreze că adevărata pasiune nu are nevoie de lux, ci doar de suflet.

Iar acum, asemenea tuturor „șepcilor roșii”, visează ca sezonul extraordinar făcut de echipa pregătită de Cristiano Bergodi să fie încununat cu primul titlu de campioană din istoria clubului.

Pentru unii, fotbalul este doar un joc. Pentru alții, precum Adrian Buda din Sălaj, este o parte din viață.

