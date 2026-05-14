Fostul premier Florin Cîțu: INS reconfirmă recesiunea tehnică și deteriorarea accelerată a economiei. Cei care au crescut taxele ani la rând vă spun acum că nu pot fi scăzute

Florin Cîțu: INS reconfirmă recesiunea tehnică și deteriorarea accelerată a economiei. Cei care au crescut taxele ani la rând vă spun acum că nu pot fi scăzute

Fostul premier al României, Florin Cîțu, susține că economia țării traversează o deteriorare accelerată, după mai mulți ani marcați de creșteri de taxe și intervenții ale statului în economie.

Într-o postare publicată recent, pe o rețea de socialziare, Florin Cîțu afirmă că datele Institutului Național de Statistică reconfirmă „recesiunea tehnică” a economiei românești, după ce PIB-ul din primul trimestru al anului 2026 a scăzut cu 1,7% față de aceeași perioadă a anului trecut, iar inflația a ajuns la 10,7%.

Fostul premier consideră că politicile fiscale și monetare adoptate în ultimii ani au contribuit la actuala situație economică și critică măsurile pe care le cataloghează drept „socialiste”.

Textul complet scris de Florin Cîțu este următorul:

Datele prezentate ieri de INS nu sunt o surpriză. Sunt o confirmare.

Din iulie 2022, fiecare creștere de taxe, fiecare măsură iliberală, fiecare intervenție în economie a urmat același tipar: previzibil, documentat, anunțat. Dar economiile fragile nu cad brusc. Se degradează metodic, până când datele confirmă ceea ce era deja vizibil în arhitectura economiei.

INS reconfirmă recesiunea tehnică și deteriorarea accelerată a economiei: PIB în T1 2026 cu -1,7% față de T1 2025, inflație la 10,7% și o probabilitate ridicată ca întreg anul 2026 să fie în recesiune. Dacă scenariul meu se confirmă, va fi primul an după 2010 cu scădere anuală a PIB-ului, excluzând perioada pandemiei. Asta chiar este contraperformanță. În 2010 economia globală suferea consecințele crizei subprime. În 2020 era lovită de pandemie. În 2026, România suferă de prea multă autosuficiență. Iar asta costă.

Așa cum spun de ani de zile, aici te duc, inevitabil, o politică fiscală prociclică și o politică monetară care o acomodează.

Bineînțeles, cei care au crescut taxele ani la rând vă spun acum că taxele nu pot fi scăzute. Exact cei care au dus economia aici vă explică acum că nu există alternativă. Evident că taxele pot fi reduse. Dar pentru asta trebuie să gândești liberal — să pui pe primul loc proprietatea privată, antreprenorii și economia de piață, nu statul și reflexul permanent de a controla tot.

Cel mai grav este altceva. Cei care iau deciziile nu răspund pentru consecințele lor. Unii se văd chiar avansând în funcție. Este normal: nu au skin in the game. Pot greși sistematic fără să suporte personal costul, atâta timp cât interesele grupărilor pe care le reprezintă o cer. Populația nu are același lux.

Un sistem complex fără skin in the game nu învață. Nu devine antifragil (devine mai fragil cu fiecare criza). Continuă să intervină în aceleași variabile greșite și apoi se miră de același rezultat.

Aceasta este, de altfel, traiectoria oricărei guvernări cu măsuri socialiste. Oriunde, oricând.

