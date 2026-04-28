VIDEO | Mobilizare record pe șantierul secțiunii Cornetu-Tigveni a autostrăzii A1 Sibiu-Pitești: Lucrează peste 1000 de muncitori și mai mult de 200 de utilaje

Mobilizare record pe șantierul secțiunii Cornetu-Tigveni a autostrăzii A1 Sibiu-Pitești: Lucrează peste 1000 de muncitori și mai mult de 200 de utilaje

Lucrările la secțiunea Cornetu – Tigveni a Autostrăzii Sibiu-Pitești A1 avansează: peste 1000 de muncitori și mai mult de 200 de utilaje lucrează pe aproximativ 25% din cei 37,4 km ai șantierului, a anunțat Cristian Pistol, directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) joi, 23 aprilie 2026.

„Mobilizare record pe șantierul secțiunii Cornetu-Tigveni a autostrăzii Sibiu-Pitești (A1)! Asocierea de constructori italieni și români (WEBUILD SPA -Tancrad) lucrează, pe aproximativ 25% din cei 37,4 km ai șantierului, cu peste 1000 de muncitori și mai mult de 200 de utilaje:

– se construiesc suprastructurile la 13 din cele 54 de viaducte și poduri de pe traseu,

– se lucrează la terasamente (săpături și umpluturi),

– se fac luctări de consolidare (piloți forați și ziduri de sprijin)”, precizează directorul CNAIR.

Cristian Pistol adaugă că la ecoductul Călinești sunt în desfășirare lucrări de armare și de betonare a elevațiilor, excavare a fundaților, armare și cofrare la pile.

De asemenea, la tunelul tunelul Poiana, cel mai lung tunel rutier cu galerie dublă din țară (1780 m) se fac lucrări de ancorare și excavație pregătitoare pentru platforma pe care se va monta utilajul TBM care va săpa tunelul. Utilajul are 100 de metri lungime și cântărește 3.300 de tone.

„În fabricile constructorilor de la Racovița și Cepari se produc grinzi prefabricate pentru șantier, iar din luna mai se vor executa și carcasele de armatură pentru segmentele prefabricate ale tunelului Poiana.

Pe măsură ce vor fi emise Acordurile de Mediu Revizuite și ulterior Autorizațiile de Construire inclusiv pe celelalte sectoare ale șantierului, constructorii vor putea crește mobilizarea și ritmul de lucru în șntier.

Contractul, în valoare de 5,323 miliarde de lei, fără TVA, este finanțat prin Programul Transport.”

Cristian Pistol mai subliniază că această secțiune „este una dintre cele două secțiuni importante ale autostrăzii Sibiu-Pitești, care vor traversa efectiv Carpații, asigurând circulația continua pe Coridorul Pan-European 4, care tranzitează România (Constanța – Nădlac).”

Lucrările au avansat și la tunelurile de pe Autostrada Lugoj – Deva. Pe fiecare dintre cele două galerii ale Tunelului Mare de la Holdea, progresul săpăturilor a depășit 50%, în timp ce la Tunelul Mic, acestea se apropie de final.

Lucrările la tronsonul Margina – Holdea, de 13,5 kilometri, al Autostrăzii Vestului (A1 Lugoj – Deva) au fost reluate în primăvara anului 2024. Din acest ultim tronson al Autostrăzii Lugoj – Deva a rămas de finalizat un segment de patru kilometri, la Margina, între nodul rutier din localitate și pasajul de la marginea acesteia.

29 aprilie-2 mai 2026 | Atenționare meteo de la ANM: Ploi însemnate, ninsori şi vânt puternic în Alba și restul țării, până sâmbătă. Strat de zăpadă de 5-8 cm la munte

29 aprilie-2 mai 2026 | Atenționare meteo de la ANM: Ploi însemnate, ninsori şi vânt puternic în Alba și restul țării, până sâmbătă. Strat de zăpadă de 5-8 cm la munte Meteorologii ANM au emis marți dimineața o informare meteo de vreme rea valabilă în toată țara în intervalul 29 aprilie, ora 09:00 – 02 […]

Cinci propuneri pentru reducerea costurilor cu energia electrică. Asociație: „România are nevoie de măsuri rapide, echitabile și eficiente" Cotă redusă de TVA de 5% pentru sistemele fotovoltaice, eliminarea contribuției pentru cogenerare din facturile consumatorilor și compensarea financiară lunară a energiei livrate de prosumatori se numără printre măsurile propuse de Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie […]

Când intră alocațiile pentru copii în luna mai 2026: Data la care sunt virați banii Într-o perioadă în care cheltuielile cu copiii au crescut din ce în ce mai mult, orice ban venit la bugetul familiei este binevenit, chiar dacă valoarea alocaţiilor pentru copii este una mai degrabă modestă. Citește și: Alocații pentru copii 2026 […]

