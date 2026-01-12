VIDEO | Misiune dificilă într-o zonă izolată de lângă Cugir: Vârstnic de 70 de ani, cu probleme medicale, ajutat de voluntarii SVSU Cugir și echipajul SMURD

Misiune dificilă luni, 12 ianuarie 2026, într-o zonă izolată de lângă Cugir. Un vârstnic de 70 de ani, cu probleme medicale, a fost ajutat de voluntarii SVSU Cugir și echipajul SMURD care l-a transportat la spitalul din oraș.

Echipajul SMURD Cugir a fost solicitat în urma unui apel prin SNUAU 112 pentru a interveni în localitatea Bocșitura (UAT Cugir), în vederea acordării asistenței medicale de urgență unui bărbat în vârstă de 70 de ani.

​Din cauza zonei greu accesibile (izolate) și a terenului accidentat care făcea imposibil accesul ambulanței SMURD, misiunea s-a desfășurat în cooperare cu Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) Cugir, personalul medical fiind transportat pe o distanță de aproximativ 6 kilometri cu un vehicul de teren (jeep) din dotarea acestora.

​După evaluarea și stabilizarea pacientului la locul solicitării, acesta a fost preluat din zona greu accesibilă și transportat în siguranță până la locul unde se afla ambulanța SMURD.

Victima, care prezenta amețeli și o stare generală alterată, a fost preluată și transportată către CPU Cugir pentru investigații medicale amănunțite, conștient, cooperant.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI