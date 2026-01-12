Curier Județean

VIDEO | Misiune dificilă într-o zonă izolată de lângă Cugir: Vârstnic de 70 de ani, cu probleme medicale, ajutat de voluntarii SVSU Cugir și echipajul SMURD

Ioana Oprean

Publicat

acum 1 minut

în

De

VIDEO | Misiune dificilă într-o zonă izolată de lângă Cugir: Vârstnic de 70 de ani, cu probleme medicale, ajutat de voluntarii SVSU Cugir și echipajul SMURD

Misiune dificilă luni, 12 ianuarie 2026, într-o zonă izolată de lângă Cugir. Un vârstnic de 70 de ani, cu probleme medicale, a fost ajutat de voluntarii SVSU Cugir și echipajul SMURD care l-a transportat la spitalul din oraș.

Echipajul SMURD Cugir a fost solicitat în urma unui apel prin SNUAU 112 pentru a interveni în localitatea Bocșitura (UAT Cugir), în vederea acordării asistenței medicale de urgență unui bărbat în vârstă de 70 de ani.

Citește și: VIDEO | Tanti Dorina, o vârstnică izolată într-un sat din Vidra, vizitată de voluntarii OffRoadAjută: ,,Nu i-a mai trecut pragul nimeni de anul trecut, ne-a spus să îi luăm pâine că ne-o plătește”

​Din cauza zonei greu accesibile (izolate) și a terenului accidentat care făcea imposibil accesul ambulanței SMURD, misiunea s-a desfășurat în cooperare cu Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) Cugir, personalul medical fiind transportat pe o distanță de aproximativ 6 kilometri cu un vehicul de teren (jeep) din dotarea acestora.

​După evaluarea și stabilizarea pacientului la locul solicitării, acesta a fost preluat din zona greu accesibilă și transportat în siguranță până la locul unde se afla ambulanța SMURD.

Victima, care prezenta amețeli și o stare generală alterată, a fost preluată și transportată către CPU Cugir pentru investigații medicale amănunțite, conștient, cooperant.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Sisteme și senzori de monitorizare glicemică continuă pentru cel mai mare spital din Alba: Achiziție în derulare, în sprijinul pacienților incluși în Programul Național de Diabet

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 2 ore

în

12 ianuarie 2026

De

Sisteme și senzori de monitorizare glicemică continuă pentru cel mai mare spital din Alba Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia a inițiat, în 9 ianuarie 2026, procedura de achiziție prin licitație publică a unor sisteme de monotorizare glicemică continuă și a unor senzori de monitorizare. Este vorba de consumabilele necesare funcționării pompelor și dispozitivelor de […]

Citește mai mult

Curier Județean

CTS Alba, anunț important: A crescut mult cererea de sânge și componente sanguine. Rugăm donatorii cu toate grupele să vină pentru a dona sânge

Bogdan Ilea

Publicat

acum 4 ore

în

12 ianuarie 2026

De

CTS Alba, anunț important: A crescut mult cererea de sânge și componente sanguine. Rugăm donatorii cu toate grupele să vină pentru a dona sânge Reprezentanţii Centrului de Transfuzie Sanguină (CTS) Alba au făcut, luni, 12 ianuarie 2026, un apel către persoanele, cu toate grupele, care pot dona sânge.  Ei transmis că în ultimele două săptămâni […]

Citește mai mult

Curier Județean

Femeie găsită fără suflare într-un apartament din Cugir. Medicii au constatat decesul la fața locului

Bogdan Ilea

Publicat

acum 5 ore

în

12 ianuarie 2026

De

Femeie, găsită fără suflare într-un apartament din Cugir. Medicii au constatat decesul la fața locului O femeie din Cugir a fost găsită fără suflare, în cursul zilei de astăzi, 12 ianuarie 2026, într-un apartament din oraș.  Mai exact, este vorba despre o persoană de sex feminin, în vârstă de 90 de ani, care prezenta rigiditate […]

Citește mai mult