VIDEO | Tanti Dorina, o vârstnică izolată într-un sat din Vidra, vizitată de voluntarii OffRoadAjută: ,,Nu i-a mai trecut pragul nimeni de anul trecut, ne-a spus să îi luăm pâine că ne-o plătește”
Misiune dificilă într-un sat din Munții Apuseni. În vârf de munte, separată de restul lumii, o vârstnică a primit vizita voluntarilor OffRoadAjută Apuseni. Ajutoarele înseamnă pentru tanti Dorina o iarnă un pic mai uşoară.
La capătul unui traseu anevoios, Vasile, brașoveanul cu sufletul cât munții pe care îi iubește, a ajung să ducă la bun sfârșit o misiune în vârf de munte, într-una dintre cele mai izolate zone din Alba.
Satul Jeflești, din comuna Vidra, e situat la doar câțiva kilometri de Câmpeni, și totuşi, pare la o distanţă uriaşă de lumea modernă. Aici își duce zilele tanti Dorina, o vârstnică care locuiește singură. De jur împrejurul casei sale se întinde doar o mare de alb, cel mai apropiat vecin având casa pe dealul următor.
Vasile, bărbatul din Brașov dedicat trup și suflet bunicilor din Apuseni, s-a făcut luntre și punte și a ajuns luni, 12 ianuarie 2026, la tanti Dorina, după ce vârstnica nu mai fusese vizitată de nimeni de anul trecut: ,,Am reușit să vorbesc cu ea la telefon și am aflat că nu mai are de nici unele și e izolată într-un vârf de deal. Am mai avut două tentative să ajuns la ea și nu am reușit, sper astăzi să fac cumva să ajung la ea. Nu are nici pâine, nu pot să o las așa”, a declarat brașoveanul pentru ziarulunirea.ro.
A cumpărat o sanie și a umplut mai multe sacoșe cu alimente și a pornit la drum. Bărbatul a reușit să parcurgă o bună bucată de drum cu o mașină de teren, iar ultima parte pe jos, prin troienele de zăpadă, cu sania încărcată cu cele trebuincioase pentru tanti Dorina.
Vârstnica i-a primit cu bucurie și le-a oferit din prăjiturile care i-au rămas de la sărbători. Vasile și un voluntar care l-a însoțit au petrecut puțin timp cu bunica Dorina și i-au ascultat oful, iar femeia s-a bucurat că poate schimba și ea câteva vorbe cu cineva.
Pachetele cu alimente primite îi vor ajunge bătrânei până la primăvară, pentru că ea ,,pune preț pe ele, că fără ce s-ar alege de ea”, iar Vasile i-a promis că o să o mai viziteze până atunci.
