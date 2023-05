VIDEO| Mierea DUO – Cum poți să bagi 2 tipuri de miere în același borcan. Sfaturi de la un apicultor din Alba

Dănuţ Pintea şi fiul său, Adrian, din Vingard, comuna Şpring, sunt doi apicultori care produc și vând o gamă variată de sortimente de miere, dar şi propolis şi ceară.

De la miere de salcâm la mierea cu nucă sau miere cu turmeric, de la miere de rapiţă la miere de zmeură, de la miere polifloră la miere cu propolis, cumpărătorii au avut de unde alege din produsele obţinute în stupina familiei din Vingard.

Pe eticheta fiecărui borcan sunt trecute informaţii despre miere. De exemplu, mierea cu turmeric ajută la cura de detoxifiere, îmbunătăţirea memoriei şi a funcţiilor cognitive, iar mierea cu scorţişoară la dureri de cap şi anemii. Apicultorul face şi cremă de miere, formată din trei tipuri, respectiv miere polifloră, de rapiţă şi de floarea soarelui.

Un borcan aparte este cel cu miere duo, cu două feluri de miere aşezate vertical în recipient. „Se pune una din ele mai devreme cu două – trei săptămâni, se cristalizează, se ţine la orizontală. După aia, o ridicăm şi completăm cu restul. Se pot consuma din acelaşi borcan două tipuri de miere”, a explicat Dănuţ Pintea.

Apicultorul spune că împreună cu fiul său realizează o gamă variaă de produse, de la propolis, ceară, faguri, la amestecuri cu nucă sau cătină. La Sărbătoarea mierii au participat pentru prima dată, din cauza pandemiei, în schimb au participat la alte târguri din țară. Nu este o muncă ușoară, sunt multe nopți nedormite, trebuie să încarci ,să descarci, ”mai avem probleme și cu ursul, ne mai ajută și el câteodată”.

Numele firmei este o combinație între numele de familie Pintea și denumirea în limba engleză a albinelor, ”bees”. Pe site-ul PinBees clienții pot găsi oferte și reduceri la toată gama de produse, iar Andrei Pintea se străduiește ca brand-ul familiei să fie cât mai vizibil și atractiv pentru iubitorii de miere.

Pentru a avea o gamă atât de diversificată, este mult de muncă. Bărbatul ne-a spus că sunt nopţi nedormite, multe drumuri de făcut şi că, uneori, au mai fost probleme şi cu urşii. „Dar e OK”, a adăugat apicultorul.

De exemplu, pentru a obţine mierea de salcâm, apicultorul merge cu stupii la Ceru Băcăinţi, dar şi în alte judeţe – Timiş şi Vâlcea. Pentru cea de tei, merge în pastoral până în Caraş-Severin, iar pentru a obţine miere de rapiţă, până în Arad. Are şi miere de zmeură, pentru care trebuie să se deplaseze cu albinele în preajma unor pepiniere din Cluj. „Ajungem acasă în octombrie”, ne spune Dănuţ Pintea.

El ne-a povestit că se ocupă de apicultură de vreo 15 ani, după ce a ajutat pe cineva să îşi transporte albinele. A citit apoi despre calităţile mierii şi a aflat că o miere naturală este ca un medicament. „Am început cu 3 roiuri daţi de cineva. Am ajuns la 120-130, încet, pas cu pas, tot mai mult. La început am făcut doar miere polifloră. Apoi, am început să mergem prin ţară (în pastoral – n.a.). Nu poţi să faci dacă stai acasă. Dacă staţionezi, nu poţi să faci. Dacă mergi, faci treabă”, spune bărbatul.

Aşa a prins gustul şi acum îl are alături şi pe fiul său, Adrian, pasionat şi el de albinărit. Tânărul s-a ocupat şi de site-ul afacerii de familie, unde pot fi văzute toate sortimentele, iar cei doritori să îşi aleagă mierea preferată, fiind făcute livrări în toată ţara: „E o muncă frumoasă şi sănătoasă”, au concluzionat cei doi.

Ajunsă la cea de-a XIII-a ediţie, „Sărbătoarea Mierii” a avut loc sâmbătă şi duminică în Blaj. Din cauza pandemiei de coronavirus, târgul nu s-a mai putut desfăşura din 2019.