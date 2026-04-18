VIDEO | Metoda „îmbrățișării” în Alba: Cum au rămas doi vârstnici fără bani în buzunare. Suspectul, un bărbat de 58 de ani din Deva, REȚINUT de polițiști

Metoda „îmbrățișării” în Alba: Cum au rămas doi vârstnici fără bani în buzunare. Suspectul, un bărbat de 58 de ani din Deva, REȚINUT de polițiști

Un bărbat de 58 de ani, din Deva, a fost reținut de polițiști după ce a lăsat doi vârstnici din Zlatna fără bani în buzunare prin metoda ,,îmbrățișării”.

Potrivit IPJ Alba, la data de 17 aprilie 2026, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Orașului Zlatna au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 58 de ani, din municipiul Deva, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de furt.

Astăzi, 18 aprilie 2026, acesta va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia.

Informații de background

La data de 11 aprilie 2026, polițiștii din orașul Zlatna au fost sesizați de doi bărbați, în vârstă de 69, respectiv 70 de ani, din orașul Zlatna, cu privire la faptul că ar fi fost victimele unei infracțiuni.

Din primele cercetări reiese că, în cursul zilei de 8 aprilie 2026, în jurul orei 10.00, cei doi bărbați ar fi fost abordați de un bărbat necunoscut care, după ce a discutat cu aceștia, sub pretextul că îi cunoaște, prin ,,metoda îmbrățișării”, bărbatului de 69 de ani i-ar fi sustras suma de 250 de lei din portofelul aflat în buzunarul pantalonilor, iar bărbatului de 70 de ani i-ar fi sustras suma de 1.600 de lei din buzunarul pantalonilor.

Polițiștii din orașul Zlatna continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt, în vederea identificării autorului și recuperării prejudiciul.

Așadar, în spatele unui chip prietenos, uneori, se poate ascunde un răufăcător!

