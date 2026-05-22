Metalurgistul Cugir – Minaur Baia Mare 3-3 (1-1), în ultimul meci din play-off-ul Ligii 3 | Vitinha, retragere emoționantă, cu gol la ultimul meci din carieră!!!

Metalurgistul Cugir a remizat pe „Arena Cugir”, scor 3-3 (1-1), cu Minaur Baia Mare, în meciul contând pentru etapa ultimă a play-off-ului Ligii 3, vedeta fiind portughezul Vitinha, care s-a retras la 40 de ani, cu un gol (a marcat reușita egalizatoare de 2-2, în actul secund).

Inimosul fundaș stânga, căpitanul gazdelor, a fost în centrul atenției, încă de la intrarea pe teren, întâmpinat de copiii de la Star Pro Optimum Alba Iulia, apoi la marcarea golului egalizator (67) și până la înlocuirea din minutul 73, când a fost ovaționat la scenă deschisă de întraga asistență.



*Vitinha, retragere cu lacrimi în ochi

Vitor Tiago de Freitas Fernandes, fundașul stânga portughez în vârstă de 40 de ani, se s-a retras din fotbal cu prilejul partidei din Liga 3, Metalurgistul Cugir – Minaur Baia Mare. Căpitanul gazdelor a avut o parte de o surpriză imensă la intrarea echipelor pe gazon, fiind așteptat de aproximativ 40 de copii de la Star Pro Optimum Alba Iulia, care au format „culoarul campionilor” la marginea terenului.

Micuții au afișat numele jucătorului, au avut bannere, baloane, cu numărul 7 și vuvuzele, rezultând o scenă emoționantă. Echipierul gazdelor a primit de la Alexandru Pelici, antrenorul oaspeților, un fanion personalizat. În plus, intervențiile numărului 7 de la gazde au fost întâmpinate cu aplauze din tribune. „Roș-albaștrii” au terminat sezonul cu 9 meciuri fără succes (4 puncte acumulate), într-un meci cu numeroase modificări pe tabelă (1-0, 1-2, 2-2, 2-3)

„Roș-albaștrii” au punctat primii prin B. Minteuan (11, a doua etapă la rând în care înscrie), iar băimărenii, care au mizat pe o formulă de rezerve, au egalat prin nigerianul Sanusi (15). Bura (19) a lovit bara. Abia intrat în teren, nou-intratul Dulca a adus avantajul de partea maramureșenilor (47). Sărbătoritul zilei, Vitinha (67) a egalat dintr-o lovitură liberă de pe partea dreapta, un șut centrare, fază la care coechipierii au făcut semne că nu au atins balonul. Bădici (79) a adus din nou avantajul pentru Minaur, dintr-un penalty obținut de Sanusi. Dobre (90) a egalat cu prima sa reușită pentru Metalurgistul.

Arbitri M. Ardelean (Arad), T, Biro Barna (Cernat), Z. Biro (Belin); rezervă Căt. Flonta (Cluj-Napoca)

Observatori M. Chioran (Cluj-Napoca), N. Moisi (Zalău)

Foto: Sorin GIURCĂ (Fan Metalurgistul)

