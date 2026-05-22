FOTO | Nicolae Florea, elev al Colegiului Național Horea, Cloșca și Crișan din Alba Iulia, performanță deosebită: Locul I la Concursul „Memoria Holocaustului” 2026 și calificare la etapa națională

Nicolae Florea, elev al Colegiului Național Horea, Cloșca și Crișan din Alba Iulia, performanță deosebită: Locul I la Concursul „Memoria Holocaustului” 2026 și calificare la etapa națională

Nicolae Florea, elev în clasa a XI-a A profil matematică-informatică la Colegiul Național ”Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia a reușit o performanță deosebită: S-a calificat de pe primul loc la etapa națională a Concursului ”Memoria Holocaustului” ce se organizează anul acesta în perioada 14-17 iulie la Brăila.

Elevul a obținut 93 de puncte din 100.

Deși este la profil real, Nicolae este pasionat de istorie și de lectură și a participat la numeroase concursuri școlare pe tot parcursul anilor de liceu. Elevul Nicolae Florea a fost îndrumat de doamna profesoară Cetean Daniela.

Județul nostru va fi reprezentat anul acesta la Brăila de doi elevi – NICOLAE FLOREA de la Colegiul Național ”Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia și CRISTIANA CIOCA de la Colegiul ”Lucian Blaga” din Sebeș.

