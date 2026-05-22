22-23 mai 2026 | COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte 15 județe: Cursurile de apă vizate

COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte 15 județe: Cursurile de apă vizate

Având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza meteorologică pentru următoarele 24 de ore, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis, vineri, 22 mai 2026, o atenționare hidrologică Cod Galben, care a intrat în vigoare la ora12.00 și este valabil până sâmbătă, 23 mai 2026, la aceeași oră.

Acesta va afecta anumite sectoare de râuri din județele Mureș, Sibiu, Alba, Covasna, Brașov, Harghita, Vâlcea, Buzău, Prahova, Neamț, Bacău, Vrancea, Vaslui, Iași, Galați și Botoșani, unde există probabilitatea depășirii cotelor de atenție.

Fenomenele vizate constau în scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri.

În acest context, populația este rugată să manifeste prudență și să urmărească permanent informațiile și avertizările transmise prin sursele oficiale ale autorităților competente.

Se recomandă evitarea deplasărilor în apropierea cursurilor de apă, a traversării zonelor inundabile sau a podurilor improvizate, precum și luarea măsurilor preventive pentru protejarea locuințelor, bunurilor și anexelor gospodărești aflate în zone expuse riscului hidrologic.

Totodată, cetățenii sunt sfătuiți să curețe șanțurile și rigolele pentru facilitarea scurgerii apelor și să respecte indicațiile autorităților locale și ale structurilor pentru situații de urgență.

COD GALBEN

În intervalul 22.05.2026 ora 12:00 – 23.05.2026 ora 12:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Târnava Mare – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sighișoara (judeţele: Mureș, Sibiu și Alba), Râul Negru (afluent al râului Olt) – judeţele: Covasna și Brașov, Olt- afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Podu Olt – amonte confluenţă cu râul Lotru (judeţele: Braşov, Covasna, Harghita, Sibiu și Vâlcea), Buzău – bazin amonte Ac. Siriu şi afluenţii aferenţi sectorului aval Ac. Siriu – amonte S.H. Baniţa (judeţele: Braşov, Covasna, Buzău şi Prahova), Bistriţa – afluenţii aferenţi sectorului aval Ac. Izvoru Muntelui (judeţele: Neamţ, Harghita şi Bacău), Trotuş – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu și inferior (judeţele: Harghita, Bacău, Neamţ, Covasna şi Vrancea), Putna – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu și inferior (judeţul Vrancea), Râmnicu Sărat – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Buzău și Vrancea), Bârlad – bazin amonte S.H. Negrești și afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Negrești (judeţele: Neamţ, Vaslui, Iași, Bacău, Vrancea şi Galaţi), Siret – afluenţii de stânga aferenţi sectorului aval S.H. Lungoci (judeţul Galaţi), Prut – afluenţii aferenţi sectorului amonte confluenţă cu râul Jijia (judeţele: Botoșani și Iași), Jijia – bazin amonte S.H. Dângeni și afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Dângeni (judeţele: Botoşani şi Iaşi), Prut – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Drânceni (judeţele: Vaslui și Galaţi).

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

