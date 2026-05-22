FOTO | Emoție și recunoștință de Ziua Eroilor 2026, la Sântimbru. 600 de candele aprinse în memoria celor căzuți pentru țară
Emoție și recunoștință de Ziua Eroilor, la Sântimbru. 600 de candele aprinse în memoria celor căzuți pentru țară
Comuna Sântimbru a trăit, și în acest an, momente de profundă emoție și reculegere cu prilejul Zilei Eroilor, eveniment devenit deja o tradiție de suflet pentru întreaga comunitate. Localnici de toate vârstele s-au adunat pentru a-i comemora pe cei care și-au dat viața pentru țară, într-o atmosferă încărcată de respect, credință și solidaritate.
Programul dedicat eroilor a început încă de dimineață și s-a desfășurat până aproape de miezul nopții și a cuprins pe lângă serviciu religios și cântece patriotice și momente de aducere aminte.
Cel mai așteptat și emoționant moment al serii a fost tradiția „Lumina Neamului”, ajunsă la cea de-a șasea ediție consecutivă, una dintre cele mai impresionante manifestări de acest fel din județ.
Nu mai puțin de 600 de candele au fost aprinse și așezate în cimitirul eroilor, într-un gest simbolic de recunoștință față de sacrificiul celor care au luptat pentru libertatea și viitorul românilor.
„Ieri, la Sântimbru, am avut din nou o zi plină de emoție, începând de dimineața devreme și până aproape de miezul nopții. Dar cum altfel să ne cinstim eroii, decât cu inima plină?!
Cu mici și mari, ne-am rugat împreună, i-am amintit împreună, am cântat împreună și am reușit, Slavă Domnului, să ducem în cel de-al 6-lea an la rând, aleasa noastră tradiție și una din cele mai frumoase din țară: Lumina Neamului – prin care am răsfirat și am aprins 600 de candele la cimitirul eroilor. Ce sentiment…
Pentru ei, care au luptat și-au murit pentru noi, veșnică pomenire! Pentru voi toți, care ați fost alături de noi, vă mulțumim cu suflet!
Pentru noi, fiecare, ai satului și-ai comunei și de peste tot, Hristos s-a Înălțat!”, a transmis primarul comunei Sântimbru pe Facebook.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Ar fi procurat și vândut în Alba Iulia și Sibiu produse psihoactive printr-o aplicație de mesagerie criptată: Bărbat de 41 de ani, CERCETAT de BCCO și DIICOT Alba Iulia
Ar fi procurat și vândut în Alba Iulia și Sibiu produse psihoactive printr-o aplicație de mesagerie criptată: Bărbat de 41 de ani, CERCETAT de BCCO și DIICOT Alba Iulia Un bărbat de 41 de ani este cercetat de BCCO Alba Iulia și DIICOT Alba Iulia pentru săvârșirea infracțiunii de efectuare, fără drept, de operaţiuni cu […]
24 mai 2026 | BrickCarolina 2026, Brickasso Art și Retro Batman: Trei expoziții-eveniment, deschise la Palatul Principilor Transilvaniei din Alba Iulia
BrickCarolina 2026, Brickasso Art și Retro Batman: Trei expoziții-eveniment, deschise la Palatul Principilor Transilvaniei din Alba Iulia Palatul Principilor Transilvaniei din Alba Iulia își invită publicul, începând din 24 mai, într-o experiență spectaculoasă dedicată imaginației. Sala Dietei se transformă într-un spațiu interactiv unde arta din piese LEGO®, colecțiile rare și nostalgia anilor ’90 se întâlnesc […]
FOTO | Cea mai sexy femeie arbitru din România, pe Stadionul „Cetate” din Alba Iulia, la „finala” pentru calificarea în barajul de promovare în Liga 2
Cea mai sexy femeie arbitru din România, pe Stadionul „Cetate” din Alba Iulia, la „finala” pentru calificarea în barajul de promovare în Liga 2 „Finala” pentru calificarea în barajul de promovare în Liga 2 programată sâmbătă, 23 mai 2026, de la ora 18.00, va fi arbitrată de Mădălina Gherghi, din Buftea, județul Ilfov. Mădălina Gherghi […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
24 mai 2026 | RESTRICȚII de circulație pe DN 67C – Transalpina: Sector de drum închis temporar din cauza unei competiții automobilistice
RESTRICȚII de circulație pe DN 67C – Transalpina: Sector de drum închis temporar din cauza unei competiții automobilistice Compania Națională...
22-23 mai 2026 | COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte 15 județe: Cursurile de apă vizate
COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte 15 județe: Cursurile de apă vizate Având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală...
Știrea Zilei
Ar fi procurat și vândut în Alba Iulia și Sibiu produse psihoactive printr-o aplicație de mesagerie criptată: Bărbat de 41 de ani, CERCETAT de BCCO și DIICOT Alba Iulia
Ar fi procurat și vândut în Alba Iulia și Sibiu produse psihoactive printr-o aplicație de mesagerie criptată: Bărbat de 41...
FOTO | Emoție și recunoștință de Ziua Eroilor 2026, la Sântimbru. 600 de candele aprinse în memoria celor căzuți pentru țară
Emoție și recunoștință de Ziua Eroilor, la Sântimbru. 600 de candele aprinse în memoria celor căzuți pentru țară Comuna Sântimbru...
Curier Județean
Bărbat din Alba Iulia, la un pas să fie înșelat, prin metoda ,,Anularea Creditului” de mai multe persoane necunoscute. Cum au încercat escrocii să îl lase fără bani în conturi
Bărbat din Alba Iulia, la un pas să fie înșelat de mai multe persoane necunoscute. Cum au încercat escrocii să...
FOTO | Cristiana Cioca, elevă a Colegiului Național „Lucian Blaga” Sebeș, calificare la etapa națională a Concursului „Memoria Holocaustului” 2026
Cristiana Cioca, elevă a Colegiului Național „Lucian Blaga” Sebeș, calificare la etapa națională a Concursului „Memoria Holocaustului” 2026 Cristiana Cioca,...
Politică Administrație
FOTO | Modernizarea DJ 705 Zlatna-Almașu Mare: Se toarnă stratul doi de asfalt pe o porțiune de un kilometru. Soluția pentru traficul greu din zonă
Modernizarea DJ 705 Zlatna-Almașu Mare: Se toarnă stratul doi de asfalt pe o porțiune de un kilometru. Soluția pentru traficul...
Primăria Sebeș: Anunț de participare privind acordarea de finanțări nerambursabile – Legea 350/2005
Primăria Sebeș: Anunț de participare privind acordarea de finanțări nerambursabile – Legea 350/2005 Primăria Sebeș a emis un comunicat de...
Opinii Comentarii
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe Pe 21 mai îi sărbătorim pe...
Înălțarea Domnului 2026: Ce tradiții și obiceiuri trebuie respectate în această zi
Înălțarea Domnului 2026: Ce tradiții și obiceiuri trebuie respectate în această zi Înălțarea Domnului este o sărbătoare importantă pentru creștini,...