FOTO | Emoție și recunoștință de Ziua Eroilor 2026, la Sântimbru. 600 de candele aprinse în memoria celor căzuți pentru țară

Emoție și recunoștință de Ziua Eroilor, la Sântimbru. 600 de candele aprinse în memoria celor căzuți pentru țară

Comuna Sântimbru a trăit, și în acest an, momente de profundă emoție și reculegere cu prilejul Zilei Eroilor, eveniment devenit deja o tradiție de suflet pentru întreaga comunitate. Localnici de toate vârstele s-au adunat pentru a-i comemora pe cei care și-au dat viața pentru țară, într-o atmosferă încărcată de respect, credință și solidaritate.

Programul dedicat eroilor a început încă de dimineață și s-a desfășurat până aproape de miezul nopții și a cuprins pe lângă serviciu religios și cântece patriotice și momente de aducere aminte.

Cel mai așteptat și emoționant moment al serii a fost tradiția „Lumina Neamului”, ajunsă la cea de-a șasea ediție consecutivă, una dintre cele mai impresionante manifestări de acest fel din județ.

Nu mai puțin de 600 de candele au fost aprinse și așezate în cimitirul eroilor, într-un gest simbolic de recunoștință față de sacrificiul celor care au luptat pentru libertatea și viitorul românilor.

„Ieri, la Sântimbru, am avut din nou o zi plină de emoție, începând de dimineața devreme și până aproape de miezul nopții. Dar cum altfel să ne cinstim eroii, decât cu inima plină?!

Cu mici și mari, ne-am rugat împreună, i-am amintit împreună, am cântat împreună și am reușit, Slavă Domnului, să ducem în cel de-al 6-lea an la rând, aleasa noastră tradiție și una din cele mai frumoase din țară: Lumina Neamului – prin care am răsfirat și am aprins 600 de candele la cimitirul eroilor. Ce sentiment…

Pentru ei, care au luptat și-au murit pentru noi, veșnică pomenire! Pentru voi toți, care ați fost alături de noi, vă mulțumim cu suflet!

Pentru noi, fiecare, ai satului și-ai comunei și de peste tot, Hristos s-a Înălțat!”, a transmis primarul comunei Sântimbru pe Facebook.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI