FOTO | Emoție și recunoștință de Ziua Eroilor 2026, la Sântimbru. 600 de candele aprinse în memoria celor căzuți pentru țară

Ioana Oprean

Comuna Sântimbru a trăit, și în acest an, momente de profundă emoție și reculegere cu prilejul Zilei Eroilor, eveniment devenit deja o tradiție de suflet pentru întreaga comunitate. Localnici de toate vârstele s-au adunat pentru a-i comemora pe cei care și-au dat viața pentru țară, într-o atmosferă încărcată de respect, credință și solidaritate.

Programul dedicat eroilor a început încă de dimineață și s-a desfășurat până aproape de miezul nopții și a cuprins pe lângă serviciu religios și  cântece patriotice și momente de aducere aminte.

Cel mai așteptat și emoționant moment al serii a fost tradiția „Lumina Neamului”, ajunsă la cea de-a șasea ediție consecutivă, una dintre cele mai impresionante manifestări de acest fel din județ.

Nu mai puțin de 600 de candele au fost aprinse și așezate în cimitirul eroilor, într-un gest simbolic de recunoștință față de sacrificiul celor care au luptat pentru libertatea și viitorul românilor.

„Ieri, la Sântimbru, am avut din nou o zi plină de emoție, începând de dimineața devreme și până aproape de miezul nopții. Dar cum altfel să ne cinstim eroii, decât cu inima plină?!

Cu mici și mari, ne-am rugat împreună, i-am amintit împreună, am cântat împreună și am reușit, Slavă Domnului, să ducem în cel de-al 6-lea an la rând, aleasa noastră tradiție și una din cele mai frumoase din țară: Lumina Neamului – prin care am răsfirat și am aprins 600 de candele la cimitirul eroilor. Ce sentiment…

Pentru ei, care au luptat și-au murit pentru noi, veșnică pomenire! Pentru voi toți, care ați fost alături de noi, vă mulțumim cu suflet!

Pentru noi, fiecare, ai satului și-ai comunei și de peste tot, Hristos s-a Înălțat!”, a transmis primarul comunei Sântimbru pe Facebook.

