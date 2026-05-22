24 mai 2026 | RESTRICȚII de circulație pe DN 67C – Transalpina: Sector de drum închis temporar din cauza unei competiții automobilistice

RESTRICȚII de circulație pe DN 67C – Transalpina: Sector de drum închis temporar din cauza unei competiții automobilistice

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat, vineri, 22 mai 2026, instituirea de restricții de circulație pe DN 67C – Transalpina.

„Pentru desfășurarea competiției automobilistice „Cupa Novaci-Rânca 2026”, circulația rutieră va fi închisă pe sectorul de drum DN 67C, între km 16+000 – 21+000, în data de 24.05.2026.

Circulația va fi închisă în intervalele:

*08:00 – 13:30

*14:30 – 19:00

În intervalul 13:30 – 14:30, măsura de închidere a circulației va fi ridicată temporar.

Participanții la trafic sunt rugați să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile personalului aflat în teren.

Vă mulțumim pentru înțelegere!”, a precizat CNAIR.

