24 mai 2026 | RESTRICȚII de circulație pe DN 67C – Transalpina: Sector de drum închis temporar din cauza unei competiții automobilistice
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat, vineri, 22 mai 2026, instituirea de restricții de circulație pe DN 67C – Transalpina.
„Pentru desfășurarea competiției automobilistice „Cupa Novaci-Rânca 2026”, circulația rutieră va fi închisă pe sectorul de drum DN 67C, între km 16+000 – 21+000, în data de 24.05.2026.
Circulația va fi închisă în intervalele:
*08:00 – 13:30
*14:30 – 19:00
În intervalul 13:30 – 14:30, măsura de închidere a circulației va fi ridicată temporar.
Participanții la trafic sunt rugați să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile personalului aflat în teren.
Vă mulțumim pentru înțelegere!”, a precizat CNAIR.
