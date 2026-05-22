Actualitate

24 mai 2026 | RESTRICȚII de circulație pe DN 67C – Transalpina: Sector de drum închis temporar din cauza unei competiții automobilistice

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

RESTRICȚII de circulație pe DN 67C – Transalpina: Sector de drum închis temporar din cauza unei competiții automobilistice

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat, vineri, 22 mai 2026, instituirea de restricții de circulație pe DN 67C – Transalpina. 

„Pentru desfășurarea competiției automobilistice „Cupa Novaci-Rânca 2026”, circulația rutieră va fi închisă pe sectorul de drum DN 67C, între km 16+000 – 21+000, în data de 24.05.2026.

Circulația va fi închisă în intervalele:

*08:00 – 13:30

*14:30 – 19:00

În intervalul 13:30 – 14:30, măsura de închidere a circulației va fi ridicată temporar.

Participanții la trafic sunt rugați să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile personalului aflat în teren.
Vă mulțumim pentru înțelegere!”, a precizat CNAIR.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

22-23 mai 2026 | COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte 15 județe: Cursurile de apă vizate

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

22 mai 2026

De

COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte 15 județe: Cursurile de apă vizate Având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza meteorologică pentru următoarele 24 de ore, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis, vineri, 22 mai 2026, o atenționare hidrologică Cod Galben, care a intrat în vigoare la ora12.00 și […]

Citește mai mult

Actualitate

„Undă verde” de la Guvern pentru deblocarea posturilor necesare în creșe nou-construite: Care este situația din Alba. DOCUMENT

Ioana Oprean

Publicat

acum 7 ore

în

22 mai 2026

De

„Undă verde” de la Guvern pentru deblocarea posturilor necesare în creșe nou-construite: Care este situația din Alba Joi, 21 mai 2026, Guvernul a aprobat un nou memorandum prin care sunt deblocate posturile necesare pentru operaționalizarea creșelor nou-construite la nivel național, cu impact direct și asupra județului Alba. Măsura vizează scoaterea la concurs a peste 850 […]

Citește mai mult

Actualitate

22-23 mai 2026 | ANM anunță furtuni, grindină, descărcări electrice și vânt puternic în mai multe regiuni din România. Informarea meteo de vreme rea, actualizată

Ioana Oprean

Publicat

acum 7 ore

în

22 mai 2026

De

22-23 mai 2026 | ANM anunță furtuni, grindină, descărcări electrice și vânt puternic în mai multe regiuni din România. Informarea meteo de vreme rea, actualizată ANM a actualizat vineri dimineața informarea meteo de vreme rea în mai multe regiuni din România. În intervalul 22 mai, ora 10.00 – 23 mai, ora 21.00, vor fi instabilitate […]

Citește mai mult