Ar fi procurat și vândut în Alba Iulia și Sibiu produse psihoactive printr-o aplicație de mesagerie criptată: Bărbat de 41 de ani, CERCETAT de BCCO și DIICOT Alba Iulia
Un bărbat de 41 de ani este cercetat de BCCO Alba Iulia și DIICOT Alba Iulia pentru săvârșirea infracțiunii de efectuare, fără drept, de operaţiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive.
Mai exact, potrivit probatoriului, aceasta fi procurat, deținut, manipulat și vândut, în municipiile Sibiu și Alba Iulia, produse psihoactive sub formă de substanțe cristaline, cu suma de 100 de lei pentru un gram.
Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Alba a fost sesizat cu propunere de arestare preventivă a bărbatului de 41 de ani, pentru 30 de zile.
Potrivit IPJ Alba, Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Alba Iulia, au documentat activitatea infracțională a unui bărbat, de 41 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de efectuare, fără drept, de operaţiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive.
Din probatoriul administrat a reieșit că, în perioada 2023–2026, la diferite intervale de timp, bărbatul în cauză ar fi procurat, deținut, manipulat și vândut, în municipiile Sibiu și Alba Iulia, produse psihoactive sub formă de substanțe cristaline, cu suma de 100 de lei pentru un gram.
Contactul inițial cu clienții s-ar fi realizat prin intermediul unui serviciu de mesagerie criptată, iar, după stabilirea substanței, prețului și locului de întâlnire, bărbatul s-ar fi deplasat pentru a încheia tranzacții, fie cu autoturisme în regim ridesharing, fie cu trotinete electrice.
Pe parcursul urmăririi penale au fost indisponibilizate substanțe interzise comercializate de către acesta.
La data de 21 mai 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Alba Iulia au dispus reținerea bărbatului.
Astăzi, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Alba cu propunere de arestare preventivă a acestuia, pentru 30 de zile.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Alba.
Precizăm faptul că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
