ASTĂZI | Cod galben de averse, descărcări electrice și grindină în județul Alba: Peste 10 localități din județ, vizate

ASTĂZI | Cod galben de averse și descărcări electrice în județul Alba: Zonele vizate

Meteorologii ANM au emis un cod galben de averse, intensificări ale vântului și grindină de mici dimensiuni, valabil în județul Alba, astăzi, 22 mai 2026.

Valabilitatea codului emis de meteorologi este de astăzi, 22 mai 2026, până la ora 19:30.

Zonele afectate din județul Alba sunt: Sebeș, Săsciori, Șpring, Gârbova, Câlnic, Cenade, Doștat; Zona de munte a județului Alba, respectiv zona de munte a localităților: Cugir, Săsciori, Șugag, Pianu, Gârbova;

Se vor semnala : Local averse care vor acumula 15…25 l/mp, intensificări ale vântului (rafale de 45…55 km/h), descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni (1…2 cm), au mai explicat meteorologii ANM.

