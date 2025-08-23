VIDEO | Medicul Aurel Crișan, șeful UPU Alba Iulia: „Sunt zile în care un singur medic consultă peste 70-80 de pacienți într-o tură, de dimineața până seara”

Aurel Crișan, șeful UPU Alba Iulia: „Sunt zile în care un singur medic consultă peste 70-80 de pacienți într-o tură, de dimineața până seara”

Medicul Aurel Crișan, șeful Unității de Primiri Urgențe (UPU) din cadrul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, afirmă că sunt zile în care un medic din UPU Alba Iulia consultă peste 70-80 de pacienți într-o tură, de dimineața până seara.

Situația este cauzată de numărul mic al medicilor, în condițiile în care, în ultimii ani, unii au ieșit la pensie iar alții a ales să plece din spitalul din Alba Iulia, preferând Clujul. Statisticile prezentate de șeful UPU Alba Iulie arată că, în ultimii 10 ani, în UPU au fost 567.000 de consultații și mai puțin de 440 de decese, rata fiind una foarte scăzută.

UPU Alba Iulia, „unitate de top”

„Este o unitate de top și o realizare deosebită. Și colegii de la Cluj și cei de la Sibiu care au văzut și-au exprimat părerea că este o unitate de top, ave dotările necesare, avem spațiile necesare, îngrijirile se ridică la nivel înalt, din punct de vedere calitativ, dar personalul constituie o problemă permanentă. Noi, în ultimii ani, am pierdut mulți medici prin pensionare, unii s-au transferat la Cluj. Chiar dacă nu ești de acord cu transferul, dat fiind libertatea de mișcare, până la urmă pleacă. Dacă undeva, cândva, eram peste 20 de medici cu Compartimentul de Pediatrie, 24-25 de medici, acum suntem vreo 16-17, dintre care 5 pediatri dci rămân, undeva, 11 medici pe partea de medicină de urgență adulți și atunci încărcătura este, ținând cont că avem o medie de 140-160 de pacienți pe zi, vă las pe dvs. să apreciați care este încărcătura pe medic. Avem zile în care un medic de dimineața până seara, la 20:00, consultă peste 70-80 de pacienți”, a declarat, sâmbătă, 23 august 2025, cu prilejul inaugurării după extindere și modernizare a UPU Alba Iulia, medicul Aurel Crișan.

Muncă a medicilor până la epuizare

Întrebat dacă au fost cazuri în care medici din cadrul UPU Alba Iulia au acuzat simptome specifice epuizării fizice și psihice, el spune că unii dintre medici au dat semne de oboseală, luându-și zile de concediu sau zilele libere legale, în astfel de perioade.

„Am avut colegi care au dat semne de oboseală, reușind, cumva, să mai temperăm oboseala, cu ghilimelele de rigoare, prin acordarea zilelor de concediu, de libere, pentru că, dat fiind numărul mic de medici, fiecare medic la noi lucrează mult peste norma de bază și, conform legislației, trebuie să îi acorzi niște zile libere, pentru că ele nu sunt plătite. Și aici, cui să acorzi zile libere pentru că nu mai ai cu cine să faci turele și mai sunt și zilele de concediu care trebuie acordate și atunci, cumva, ne înghesuim turele, ca unu-doi-trei colegi să beneficieze de o perioadă de odihnă și cât de cât să își refacă forțele pentru a putea să vină să ia locul altor colegi și tot așa”, a răspuns șeful UPU Alba Iulia.

Aurel Crișan spune că, în pofida dificultăților, medicii de urgență găsesc satisfacția profesională în fiecare pacient care „pleacă pe picioarele lui sau pleacă mult mai bine decât era când a venit”.

„Nu mai vorbesc de cazurile de cod roșu, de stopuri cardio-respiratorii când vezi că reușești să îl reduci la viață și după aceea să plece acasă și să se mai întoarcă cu familia și să spună: dacă nu erați dvs., eu nu eram astăzi”, a adăugat Aurel Crișan, mărturisind că a avut parte de multe astfel de cazuri.

Statisticile prezentate de șeful UPU Alba Iulia arată că, în ultimii 10 ani, în UPU au fost 567.000 de consultații și mai puțin de 440 de decese înregistrate în unitatea de urgențe, ceea ce înseamnă o rară de decese foarte mică, de aproximativ 0,07%.

„Chiar dacă știu că unii se agită, pacienți aparținători, că nu te du acolo că mori cu zile, nu e adevărat! Trebuie să rețină un lucru: suntem oameni și totul merge până într-o zi când, Doamne ferește, la apelul de seară, ca să zic așa, nu-l mai ai pe colegul X sau pe colega Y și atunci… Dacă am avea într-o primă fază 5-6 medici care vin, am putea să stăm mult mai liniștiți, dar dacă ar venit 10 nu m-aș supăra”, a preciat medicul Aurel Crișan.

