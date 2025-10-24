VIDEO | Maternitatea din Sebeș, reabilitată și modernizată printr-un parteneriat dintre municipalitate și o companie locală: Investiție de peste 9,4 milioane de lei

Maternitatea din Sebeș, reabilitată și modernizată: Investiție de peste 9,4 milioane de lei

Lucrările de reabilitare și modernizare a clădirii maternității din Sebeș au fost finalizate.

Finanțarea acestora a fost susținută de municipalitate în parteneriat cu o companie locală.

Valoarea totală a investiției depășește suma de 9,4 milioane lei.

Maternitatea din cadrul Spitalului Municipal Sebeș, ce deservește și comunitățile învecinate, dispune de un număr de 33 de paturi, sală de nașteri, bloc operator și compartiment de neonatologie, fiind dotată cu aparatură modernă.

Maternitatea dispune de un personal alcătuit din 40 de persoane.

Anual la Mateernitatea din Sebeeș sunt înregistrate peste 500 de nașteri.

Principalele obiective ale investiției au fost:

– recompartimentarea cabinetelor, mărirea sălii de operație existente, înființarea unei noi săli de operație;

– reabilitarea finisajelor interioare, în conformitate cu normele actuale;

– înlocuirea și redimensionarea instalațiilor electrice, sanitare şi termice pentru toată clădirea;

– demolarea/desfacerea șarpantei existente;

– realizarea unui acoperiș de tip terasă, astfel încât să fie respectate normele în vigoare; reabilitarea fațadelor prin implementarea unor soluții care conduc la realizarea confortului termic şi la eficientizarea energetică.

Soluțiile alese sunt interconectate şi au contribuit complementar la facilitarea desfășurării actului medical de bună calitate şi crearea unui mediu ambient adecvat.

Clădirea Maternității din Sebeș a fost construită în anul 1984.

„E un moment important pentru noi, pentru Sebeș. Maternitatea din Sebeș a fost dintotdeauna și este un obiectiv important. Sunt încântat că putem descoperi împreună acum o nouă față a Maternității din Sebeș”, a declarat, vineri, 24 octombrie 2025, primarul municipiului Sebeș, Dorin Nistor.

