VIDEO | Mate Szakacs (CSM Unirea Alba Iulia), clasare în Top 10 la Campionatul Mondial de MTB XCE de la Barcelona
Mate Szakacs (CSM Unirea Alba Iulia) s-a clasat pe locul 10 în cadrul Campionatului Mondial de MTB XCE de la Barcelona (Spania).
„Astăzi, numele orașului nostru a răsunat la Barcelona, unde sportivul clubului CSM Unirea Alba Iulia, Máté Szakács, a reușit o performanță cu adevărat impresionantă: locul 10 la Campionatul Mondial de MTB XCE.
Rezultatul obținut de Máté nu este doar o cifră într-un clasament, ci dovada că investiția noastră în performanță și în sportivi de valoare dă roade la cel mai înalt nivel. Máté Szakács este un exemplu de profesionalism, iar faptul că un sportiv de la CSM Unirea Alba Iulia se luptă de la egal la egal cu cei mai buni rideri ai planetei ne confirmă că suntem pe drumul cel bun, că reușim să ne punem amprenta pe harta ciclismului mondial, oferind sportivilor suportul necesar pentru a se bate cu elitele sportului pe două roți.
Máté Szakács a demonstrat o determinare de fier și o pregătire de excepție, beneficiind de îndrumarea antrenorului său, Attila Malnasi, el însuși un performer recunoscut în lumea ciclismului.
Prin această clasare, în Top 10 Mondial, Máté Szakács acumulează puncte prețioase în clasamentul UCI și reconfirmă statutul municipiului Alba Iulia de pol de excelență în ciclismul românesc.
Vom continua să susținem performanța sportivă, oferind tinerilor modele de succes și infrastructura necesară pentru a atinge cele mai înalte culmi ale podiumurilor internaționale.
Felicitări, Máté! Felicitări întregii echipe tehnice!”, a transmis, sâmbătă, 18 aprilie 2026, într-o postare în mediul online, primarul Gabriel Pleșa.
video: Biciclim
