Sport

VIDEO | Mate Szakacs (CSM Unirea Alba Iulia), clasare în Top 10 la Campionatul Mondial de MTB XCE de la Barcelona

Ioana Oprean

Publicat

acum 16 minute

în

De

Mate Szakacs (CSM Unirea Alba Iulia), clasare în Top 10 la  Campionatul Mondial de MTB XCE de la Barcelona

Mate Szakacs (CSM Unirea Alba Iulia) s-a clasat pe locul 10 în cadrul Campionatului Mondial de MTB XCE de la Barcelona (Spania).

„Astăzi, numele orașului nostru a răsunat la Barcelona, unde sportivul clubului CSM Unirea Alba Iulia, Máté Szakács, a reușit o performanță cu adevărat impresionantă: locul 10 la Campionatul Mondial de MTB XCE.

Rezultatul obținut de Máté nu este doar o cifră într-un clasament, ci dovada că investiția noastră în performanță și în sportivi de valoare dă roade la cel mai înalt nivel. Máté Szakács este un exemplu de profesionalism, iar faptul că un sportiv de la CSM Unirea Alba Iulia se luptă de la egal la egal cu cei mai buni rideri ai planetei ne confirmă că suntem pe drumul cel bun, că reușim să ne punem amprenta pe harta ciclismului mondial, oferind sportivilor suportul necesar pentru a se bate cu elitele sportului pe două roți.

Máté Szakács a demonstrat o determinare de fier și o pregătire de excepție, beneficiind de îndrumarea antrenorului său, Attila Malnasi, el însuși un performer recunoscut în lumea ciclismului.

Prin această clasare, în Top 10 Mondial, Máté Szakács acumulează puncte prețioase în clasamentul UCI și reconfirmă statutul municipiului Alba Iulia de pol de excelență în ciclismul românesc.

Vom continua să susținem performanța sportivă, oferind tinerilor modele de succes și infrastructura necesară pentru a atinge cele mai înalte culmi ale podiumurilor internaționale.

Felicitări, Máté! Felicitări întregii echipe tehnice!”, a transmis, sâmbătă, 18 aprilie 2026, într-o postare în mediul online, primarul Gabriel Pleșa.

video: Biciclim

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

FOTO: Premieră pentru CSM Unirea Alba Iulia, Claudia Bistrian – titulară în „tricolor”! România, victorie clară cu Cipru la fotbal feminin, în preliminariile CM

Dan HENEGAR

Publicat

acum o oră

în

19 aprilie 2026

De

Premieră pentru CSM Unirea Alba Iulia, Claudia Bistrian – titulară în „tricolor"! România, victorie clară cu Cipru la fotbal feminin, scor 3-0, în preliminariile CM România a repurtat o victorie clară, 3-0 (1-0) cu Cipru, meci contând pentru preliminariile Campionatului Mondial din Brazilia de fotbal feminin. În acest meci s-a consemnat o premieră pentru CSM […]

Citește mai mult

Sport

Volei Alba Blaj – CSO Voluntari, marea finală a Diviziei A1 la volei feminin | Primele meciuri ale luptei pentru trofeu, luni și marți, în „Alba Blaj" Arena

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 ore

în

19 aprilie 2026

De

Volei Alba Blaj – CSO Voluntari, marea finală a ediției 2025/2026 la volei feminin, va cunoaște primele două episoade luni, 20 aprilie și marți, […]

Citește mai mult

Sport

VIDEO: Dragoș Militaru (CSM Unirea Alba Iulia), după victoria netă cu Unirea Tășnad: „Lupta pentru mine este pentru primul loc!"

Dan HENEGAR

Publicat

acum 13 ore

în

18 aprilie 2026

De

CSM Unirea Alba Iulia a reușit o victorie spectaculoasă, pe „Cetate", scor 5-1 (2-1), în etapa a treia din play-off, cu Unirea Tășnad, cel mai clar succes din 2026, sub privirile legendei Ovidiu Maier! Pretendenta la promovare a dovedit forță, revanșându-se cu stil după eșecul de la Zalău și a urcat pe locul al treilea, […]

Citește mai mult