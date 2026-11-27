20 de polițiști de la IPJ Alba, avansați în gradul profesional următor înainte de termen, cu prilejul Zilei Naționale a României: „Semn de apreciere a rezultatelor deosebite obținute în activitatea profesională”

Un număr de 20 de polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba au fost înaintați în gradul profesional următor, vineri, 27 noiembrie, înaintea îndeplinirii stagiului minim, în semn de apreciere a rezultatelor deosebite obținute în activitatea profesională.

Potrivit IPJ Alba, astăzi, 27 noiembrie 2026, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, a avut loc o ședință festivă, prilejuită de sărbătorirea Zilei Naționale a României.

Cu această ocazie, 20 de polițiști din cadrul inspectoratului au fost înaintați în gradul profesional următor, înaintea îndeplinirii stagiului minim, în semn de apreciere a rezultatelor deosebite obținute în activitatea profesională.

Conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Alba le-a adresat felicitări polițiștilor avansați în grad și le-a urat succes în îndeplinirea misiunilor încredințate.

Felicitări, dragi colegi, și mult succes în activitatea profesională!

Secțiune Știri sub articolul principal