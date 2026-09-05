Video: Marian Găldean, transfer senzațional la CSM Sebeș! Mijlocașul vine din Italia, după 13 ani, la echipa din SuperLiga Alba!

Marian Găldean (37 de ani), transfer senzațional la CSM Sebeș! Mijlocașul vine din Italia, după 13 ani, la echipa din SuperLiga Alba! Acesta a și marcat primul său gol, dintr-un penalty, egalând situația pe tabelă

Marian Găldean a revenit în România, după 13 ani petrecuți în Italia. Experimentatul mijlocaș, ultima dată la A.S.D. Città di Pompei (Serie D) a acceptat provocarea formației nou-înființate în orașul natal și evoluează titular în distribuția lui Doru Oancea în confruntarea de la Daia Română, contând pentru etapa a doua, meci în care a și transformat o lovitură de pedeapsă!

Fotbalistul reprezintă o mutare extraordinară pentru CSM Sebeș, acesta mai evoluând în României pentru Corvinul Hunedoara (2008), Unirea Alba Iulia (2012, la ultima prezență în eșalonul secund a „alb-negrilor”) sau Foresta Suceava. La 16 ani, acesta a jucat titular, acum mai bine de două decenii, la ultima promovare a Sebeșului pe a treia scenă!

La Alba Iulia a venit tot din Italia, în urmă cu 14 ani, de la Casarano, totalizând peste un deceniu și jumătate în ligile inferioare din Peninsulă!

În carieră, a jucat, în Italia, pentru cluburi precum Pomigliano, Virbus Somma, ASD Pianura, Casarano, Gallipoli, V. Francavilla, Taranto, Matera, Rotonda, Arzachena, Brindisi, Palmese, Termoli, Heraclea și Pompei, de la finele anului 2025.

O mutare extrem de importantă pentru CSM Sebeș, SuperLiga Alba și fotbalul amator din județ, Marian Găldean reprezentând un juctor cu o experiență incontestabilă, anunțându-se unul dintre protagoniștii ediției în curs de pe a patra scenă.

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