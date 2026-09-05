Sport

Video: Marian Găldean, transfer senzațional la CSM Sebeș! Mijlocașul vine din Italia, după 13 ani, la echipa din SuperLiga Alba!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 ore

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Marian Găldean (37 de ani), transfer senzațional la CSM Sebeș! Mijlocașul vine din Italia, după 13 ani, la echipa din SuperLiga Alba! Acesta a și marcat primul său gol, dintr-un penalty, egalând situația pe tabelă

Marian Găldean a revenit în România, după 13 ani petrecuți în Italia. Experimentatul mijlocaș, ultima dată la A.S.D. Città di Pompei (Serie D) a acceptat provocarea formației nou-înființate în orașul natal și evoluează titular în distribuția lui Doru Oancea în confruntarea de la Daia Română, contând pentru etapa a doua, meci în care a și transformat o lovitură de pedeapsă!

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Fotbalistul reprezintă o mutare extraordinară pentru CSM Sebeș, acesta mai evoluând în României pentru Corvinul Hunedoara (2008), Unirea Alba Iulia (2012, la ultima prezență în eșalonul secund a „alb-negrilor”) sau Foresta Suceava. La 16 ani, acesta a jucat titular, acum mai bine de două decenii, la ultima promovare a Sebeșului pe a treia scenă!

La Alba Iulia a venit tot din Italia, în urmă cu 14 ani, de la Casarano, totalizând peste un deceniu și jumătate în ligile inferioare din Peninsulă!

În carieră, a jucat, în Italia, pentru cluburi precum Pomigliano, Virbus Somma, ASD Pianura, Casarano, Gallipoli, V. Francavilla, Taranto, Matera, Rotonda, Arzachena, Brindisi, Palmese, Termoli, Heraclea și Pompei, de la finele anului 2025.

O mutare extrem de importantă pentru CSM Sebeș, SuperLiga Alba și fotbalul amator din județ, Marian Găldean reprezentând un juctor cu o experiență incontestabilă, anunțându-se unul dintre protagoniștii ediției în curs de pe a patra scenă.

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