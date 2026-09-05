Video | Festivalul Toamnei 2026, la Alba Iulia: Două zile dedicate roadelor, producătorilor locali și tradițiilor din județul Alba

Festivalul Toamnei 2026, la Alba Iulia: Două zile dedicate roadelor, producătorilor locali și tradițiilor din județul Alba

Alba Iulia găzduiește în acest weekend, 5–6 septembrie 2026, o nouă ediție a Festivalului Toamnei – Târgul Apulum Agraria. Evenimentul se desfășoară în Șanțurile Cetății Alba Carolina, pe Latura de Vest, și propune două zile în care produsele locale, agricultura, meșteșugurile, gastronomia și activitățile pentru copii se întâlnesc într-un cadru dedicat întregii familii.

Festivalul și-a deschis oficial porțile sâmbătă, 5 septembrie 2026, la ora 9.30, iar publicul este așteptat în ambele zile, între orele 10.00 și 18.00. Organizatorii au pregătit atât o zonă de expoziție și comercializare, cât și un program de ateliere, demonstrații culinare, activități educative și momente artistice.

De la legume și fructe de sezon la produse tradiționale

Una dintre principalele atracții ale Festivalului Toamnei este întâlnirea directă dintre consumatori și producătorii din județ. Vizitatorii pot găsi legume și fructe de sezon, produse apicole și tradiționale, lactate, produse din carne, conserve, vinuri, material săditor, obiecte handmade și alte produse pregătite de gospodari și producători locali.

Participarea producătorilor locali este una consistentă. Peste 60 de producători și-au anunțat prezența la Alba Iulia.

Astfel, Festivalul Toamnei nu este doar un târg de sezon, ci și o oportunitate pentru producătorii din Alba de a-și prezenta munca și de a intra în contact direct cu publicul.

Ateliere pentru copii și adulți

Programul ediției din acest an acordă un spațiu important activităților educative și creative.

Sâmbătă, 5 septembrie 2026, între orele 10.00 și 15.00, sunt programate activități precum o lectură vizuală dedicată reprezentărilor recoltelor în artă, atelierul „Corespondență de toamnă”, exerciții de desen și pictură cu legume, puzzle-uri de toamnă și o activitate despre educația agricolă în secolul al XIX-lea.

În paralel, între orele 10.00 și 16.00, copiii sunt invitați la „Livada cu povești”, un atelier de lecturi interactive, la jocul creativ „Fii gospodar! Adună roadele”, la atelierul „Amprentele toamnei”, precum și la o expoziție tematică de carte. Activitățile sunt realizate cu sprijinul Muzeului Național al Unirii Alba Iulia și al Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba.

Pentru cei interesați de agricultură sunt disponibile, de asemenea, informații și consultanță privind oportunitățile de dezvoltare a sectorului agricol, oferite de specialiști.

Lavandă, gusturi sănătoase și demonstrații culinare

Programul de sâmbătă continuă cu activități dedicate unor produse și tradiții asociate vieții rurale.

Între orele 12.00 și 13.00 este programat atelierul „Micul meșter al lavandei. O aventură creativă în lumea lavandei”, susținut de Maria Mariș.

De la ora 13.00, publicul poate participa la „Vitamin Plus: gusturi sănătoase în familie”, precum și la atelierul „Șiragul aromelor”, dedicat jocului și îndemânării.

Unul dintre momentele gastronomice ale zilei este programat între orele 14.00 și 15.00: „Gusturi din cămara toamnei: ghiveci de legume”, o demonstrație culinară realizată de „Din Ograda Țărănească”, alături de Mihai Hodiș.

Duminică, povești din livadă și tradiții locale

Programul continuă duminică, 6 septembrie 2026, cu noi activități pentru copii, familii și cei interesați de agricultură.

Între orele 10.00 și 16.00, specialiștii oferă informații despre „Perspective și direcții pentru agricultura de mâine”, în cadrul unui stand de consultanță agricolă.

Între orele 11.00 și 15.00 sunt programate „Povești culese din livadă”, concursul „Ghicește și descoperă!”, dedicat toamnei, atelierul „Cromatica toamnei” și o expoziție tematică de carte pentru copii și adulți.

Și gastronomia și meșteșugurile își păstrează locul central în program. De la ora 12.00 este programat atelierul de creație în familie „Decoruri florale cu dichis”, iar la ora 12.30, publicul va putea urmări momentul artistic „Joc și voie bună la roadele toamnei”, susținut de Ansamblul Folcloric „Valea Târnavelor” din Blaj.

De la ora 13.00, „Grădina lui Iacob” propune „Mozaic de toamnă la borcan”, cu murături asortate, iar de la ora 14.00 Maria Mariș revine cu povestea dedicată lavandei – „Pasiune și parfum de lavandă. Povestea câmpului de lavandă”.

Un eveniment care pune în valoare economia locală

Festivalul Toamnei face parte din ediția 2026 a Apulum Agraria, eveniment care, în acest an, este organizat în două etape: întâlnirea de la Alba Iulia din 5–6 septembrie 2026, sub forma Festivalului Toamnei, și evenimentul programat la Ighiu în 19–20 septembrie 2026.

Din această perspectivă, manifestarea de la Alba Iulia are și o componentă economică importantă. Târgul creează un spațiu în care fermierii, producătorii, meșteșugarii și publicul se întâlnesc direct, iar cumpărătorii au posibilitatea de a descoperi produse provenite din județ și de a susține, prin achizițiile lor, activitatea producătorilor locali.

Organizatorii și partenerii evenimentului sunt Consiliul Județean Alba, Primăria Municipiului Alba Iulia, mai multe Grupuri de Acțiune Locală din județ, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, Centrul de Cultură „Augustin Bena”, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, precum și instituțiile județene și naționale cu atribuții în agricultură și dezvoltare rurală.

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