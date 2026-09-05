Ilie Bolojan, atacat frontal de un fost ministru al Agriculturii: „Trebuie să plece înainte să pună agricultura românească pe butuci”

Fostul ministru al Agriculturii Florin Barbu lansează un atac dur la adresa premierului interimar Ilie Bolojan, pe care îl acuză că riscă să ducă agricultura românească într-o situație critică. Barbu susține că fermierii nu mai au nevoie de promisiuni, ci de măsuri concrete de sprijin, și cere plecarea șefului Executivului.

„Bolojan trebuie să plece înainte să pună definitiv agricultura românească pe butuci”, a transmis Florin Barbu într-un mesaj publicat sâmbătă pe Facebook.

Fostul ministru afirmă că fermierii români se confruntă cu presiuni tot mai mari și că statul trebuie să intervină pentru a proteja producția autohtonă.

„Fermierii noștri nu mai au nevoie de promisiuni și de experimente, au nevoie de sprijin real și de un Guvern care să înțeleagă un lucru simplu, și anume că, fără agricultură, România nu are siguranță”, a afirmat Barbu.

Florin Barbu: „Românii vor hrană sănătoasă, produsă aici, acasă”

În mesajul său, fostul ministru susține că una dintre prioritățile Guvernului ar trebui să fie protejarea producției românești și menținerea fermierilor în activitate.

„Românii vor hrană sănătoasă, produsă aici, acasă. Vor să găsească pe rafturi lapte românesc, carne românească, legume, fructe și produse făcute de fermierii și procesatorii noștri”, a scris Florin Barbu.

Potrivit acestuia, obiectivul este însă dificil de atins în condițiile în care producătorii români se confruntă cu costuri ridicate și presiunea importurilor.

„Dar asta nu se poate întâmpla dacă fermele sunt împinse spre faliment, dacă producătorii români sunt sufocați de costuri și dacă statul stă neputincios în timp ce importurile iau locul produselor noastre”, a afirmat fostul ministru.

Florin Barbu cere un Guvern cu puteri depline

Barbu consideră că România are nevoie de un Executiv capabil să adopte rapid măsuri pentru agricultură și industria alimentară și susține că actuala situație impune revenirea la un Guvern cu puteri depline.

„România are nevoie urgentă de un Guvern cu puteri depline, capabil să ia decizii și să apere agricultura, industria alimentară și producția românească”, a transmis el.

În același timp, fostul ministru afirmă că PSD este pregătit să revină la guvernare și să pună agricultura în centrul politicilor publice.

„PSD este pregătit să își asume guvernarea, să punem din nou fermierul român în centrul politicilor publice, să producem mai mult aici, să procesăm mai mult aici, așa încât România să le poată oferi oamenilor hrană bună, sănătoasă și românească”, a mai scris Florin Barbu.

Atacul vine pe fondul unui conflict politic mai vechi între Florin Barbu și Ilie Bolojan privind politicile pentru agricultură. În luna iunie, Barbu, la acel moment ministrul desemnat al Agriculturii, susținea că propunerile sale de sprijin pentru fermieri au fost respinse de premier, indicând printre acestea măsuri referitoare la acciza pentru motorină și schemele de finanțare destinate agricultorilor.

foto: arhivă

Secțiune Știri sub articolul principal