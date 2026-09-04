FOTO | O tânără din Alba, pasionată de desen și pictură, creează adevărate opere de artă. „Nu urmăresc perfecțiunea. Încerc să surprind esența – acea „scânteie” a persoanei sau a ideii pe care o redau”

O tânără din Alba, pasionată de desen și pictură, creează adevărate opere de artă. „Nu urmăresc perfecțiunea. Încerc să surprind esența – acea „scânteie” a persoanei sau a ideii pe care o redau”

Andreea Sîntejudean este o albaiuliancă talentată și pasionată de tot ce este frumos, care fără studii sau cursuri în desen și pictură, realizează adevărate opere de artă. La o cafea, aceasta și-a deschis sufletul și mi-a arătat ce înseamnă această pasiune pentru ea, motiv pentru care doresc să o descoperiți și voi în următorul interviu.

Andreea povestește că a avut o copilărie strâns legată de creativitate – desenul era joaca ei preferată. „Îmi plăcea să mă inspir de pe coperțile caietelor cu personaje Disney și să creez propriile variante. În același timp, aveam o atracție naturală pentru tot ce înseamnă frumos, îmi transformam păpușile, le tundeam, le machiam, le reinventam.

Am urmat Grădinița nr. 12, apoi Școala nr. 7 „Mihai Eminescu”, unde am absolvit cele 8 clase cu rezultate foarte bune. Am continuat studiile la Liceul Economic, pe care l-am finalizat în 2004, perioadă în care am fost implicată în activități creative.

Un moment important a fost participarea la un proiect realizat alături de profesoara de limba franceză și câteva colege – o bandă desenată intitulată „Tin-Tin în România”, pe care am desenat-o și regizat-o, și care a obținut premiul III la Bruxelles. După liceu, am urmat timp de 5 ani Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, specializarea Controlul și Expertiza Produselor Alimentare.”

– Cum ai descoperit această pasiune pentru pictură?

Nu pot spune că am „descoperit” pasiunea pentru pictură, pentru că ea a fost mereu acolo. A fost ceva natural, parte din mine. Desenam constant, fără să consider că fac ceva special – era pur și simplu modul meu de a mă exprima. Chiar și în timpul orelor mai puțin interesante la școală, îmi umpleam caietele cu schițe și desene. Pentru mine, creativitatea nu a fost o alegere, ci o stare de normalitate.

– Cum ai început să valorifici talentul pe care-l ai?

Mult timp nu am acordat o importanță reală acestui talent. L-am folosit în viața de zi cu zi – de la desen, până la schițe de mobilier sau idei creative pentru casă. Abia în 2025, într-un moment mai dificil al vieții mele, am simțit nevoia să mă întorc la mine. Dincolo de rolurile de mamă, soție sau profesionist, am simțit că trebuie să redescopăr ceea ce sunt cu adevărat. Așa am început să pictez pe pânză.

– Care au fost factorii determinanți ai începutului în acest tip de artă?

Cred că factorul principal a fost nevoia de regăsire. A fost un moment în care am simțit că trebuie să mă reconectez cu mine însămi. Nu a fost o decizie rațională, ci una emoțională. Pur și simplu am simțit că trebuie să creez.

– Ce abordezi în principal atunci când așterni pe hârtie?

Nu urmăresc perfecțiunea. Încerc să surprind esența – acea „scânteie” a persoanei sau a ideii pe care o redau. Pentru mine, o lucrare reușită nu este cea perfectă tehnic, ci cea care transmite ceva. Dacă nu simt viață în ea, chiar dacă este corect realizată, nu mă reprezintă.

– Ai făcut până acum un inventar? Câte desene, picturi, obiecte ai realizat până în prezent?

Începând din vara anului 2025 până în prezent, am realizat aproximativ 12 tablouri. Nu am păstrat decât unul, pentru că în timp devin foarte critică cu lucrările mele și tind să le văd mai mult defectele decât calitățile.

– Înțeleg că ceea ce faci tu este la nivel de hobby. Te-ai gândi vreodată că vrei mai mult?

Momentan este la nivel de hobby, dar dacă aș decide să merg mai departe, aș face-o serios – prin studiu, disciplină și timp dedicat. Simt că ar fi nevoie de o bază solidă și de o organizare diferită a timpului meu pentru a transforma această pasiune într-un drum profesional.

– Ce te inspiră să realizezi astfel de lucrări?

Mă inspiră oamenii și emoțiile lor. Îmi place să surprind și să ofer bucurie prin ceea ce creez. În același timp, mă inspiră și propria mea satisfacție – acel moment în care simt că lucrarea „spune ceva”.

– Povestește-mi puțin despre tehnica pe care o folosești, dacă există una.

Nu urmez o tehnică strictă. Lucrez mai mult intuitiv. Folosesc acril pentru pictură și grafit pentru desen. Îmi doresc să experimentez și pictura în ulei, care este o lume complet nouă pentru mine și pe care vreau să o descopăr.

– Dacă ar fi să dai timpul înapoi, a-i merge pe același drum sau a-i schimba ceva?

Nu aș schimba absolut nimic. Cred că tot parcursul meu, cu bune și cu rele, m-a format exact așa cum sunt astăzi. Fiecare greșeală, fiecare încercare, fiecare moment de îndoială a contribuit la omul care sunt acum. Sunt recunoscătoare pentru tot ce am trăit și consider că sunt un om norocos și binecuvântat.

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