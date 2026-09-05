Curier Județean

Video | Razie de amploare în Alba Iulia în noaptea de vineri spre sâmbătă: Amenzi de peste 7.600 de lei

Ioana Oprean

Publicat

acum 44 de minute

în

De

Razie de amploare în Alba Iulia în noaptea de vineri spre sâmbătă: Amenzi de peste 7.600 de lei

În noaptea de 4/5 septembrie 2026, în intervalul orar 22.00 – 01.00, Poliția Municipiului Alba Iulia a derulat o acțiune care a avut drept scop prevenirea faptelor antisociale și menținerea unui climat de ordine și siguranță publică.

Potrivit IPJ Alba, în cadrul acțiunii, prin intermediul aplicației eDAC, au fost verificate peste 130 de persoane și peste 45 de autovehicule.

Polițiștii au aplicat 28 de sancțiuni contravenționale, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 7.660 de lei.

Totodată, au fost efectuate 7 testări privind conducerea sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

La acțiune au participat și jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean ,,Avram Iancu” Alba.

sursa: IPJ Alba

foto – cu caracter ilustrativ

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Video | Festivalul Toamnei 2026, la Alba Iulia: Două zile dedicate roadelor, producătorilor locali și tradițiilor din județul Alba

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

5 septembrie 2026

De

Festivalul Toamnei 2026, la Alba Iulia: Două zile dedicate roadelor, producătorilor locali și tradițiilor din județul Alba Alba Iulia găzduiește în acest weekend, 5–6 septembrie 2026, o nouă ediție a Festivalului Toamnei – Târgul Apulum Agraria. Evenimentul se desfășoară în Șanțurile Cetății Alba Carolina, pe Latura de Vest, și propune două zile în care produsele […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Boboci la început de drum, la Colegiul Militar din Alba Iulia: 168 de elevi au îmbrăcat pentru prima dată uniforma militară

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

5 septembrie 2026

De

Boboci la început de drum, la Colegiul Militar din Alba Iulia: 168 de elevi au îmbrăcat pentru prima dată uniforma militară Cu emoțiile firești la începutul unui nou capitol al vieții, bobocii s-au prezentat vineri dimineața la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia. Citește și: 168 de boboci intră în primul an la […]

Citește mai mult

Curier Județean

5-6 septembrie 2026 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

5 septembrie 2026

De

Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână Inspectoratul de Poliție Județean Alba a comunicat amplasarea radarelor pe drumurile din județ, în perioada 5-6 septembrie 2026.  Șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență și să respecte limitele de viteză legale, doar dacă este absolut necesar, iar în caz […]

Citește mai mult