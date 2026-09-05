Video | Razie de amploare în Alba Iulia în noaptea de vineri spre sâmbătă: Amenzi de peste 7.600 de lei

Razie de amploare în Alba Iulia în noaptea de vineri spre sâmbătă: Amenzi de peste 7.600 de lei

În noaptea de 4/5 septembrie 2026, în intervalul orar 22.00 – 01.00, Poliția Municipiului Alba Iulia a derulat o acțiune care a avut drept scop prevenirea faptelor antisociale și menținerea unui climat de ordine și siguranță publică.

Potrivit IPJ Alba, în cadrul acțiunii, prin intermediul aplicației eDAC, au fost verificate peste 130 de persoane și peste 45 de autovehicule.

Polițiștii au aplicat 28 de sancțiuni contravenționale, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 7.660 de lei.

Totodată, au fost efectuate 7 testări privind conducerea sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

La acțiune au participat și jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean ,,Avram Iancu” Alba.

sursa: IPJ Alba

foto – cu caracter ilustrativ

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