Ştirea zilei

VIDEO | Magazin din Sebeș, vandalizat de un bărbat necunoscut. Hoțul a spart ușa cu un topor și a furat pachete de țigarete: „Sper să fie prins”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

Magazin din Sebeș, vandalizat de un bărbat necunoscut. Hoțul a spart ușa cu un topor și a furat pachete de țigarete: „Sper să fie prins”

Un magazin alimentar din Sebeș a fost ținta unui act de vandalism, în cursul serii trecute, după ce un individ a spart geamul imobilului și a pătruns în interior pentru a sustrage diferite bunuri.

Făptașul ar fi spart geamul ușii de la intrare folosind un topor, urmând ca apoi să sustragă, în principal, pachete de țigarete. În aceste momente, nu se cunoaște prejudiciul total. Proprietarul magazinului speră ca individul să fie prins pentru a nu repeta astfel de fapte.

,,Au spart geamul de la ușa de la intrare cu toporul. Din câte se observă pe filmare a fost un singur om. A furat, în mare parte, doar țigări. Acum facem inventarul să vedem la cât se ridică prejudiciul. Sper să fie prins să nu se mai repete astfel de incidente”, a explicat proprietarul magazinului pentru Ziarul Unirea.

Autoritățile locale cercetează evenimentul sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat, în vederea identificării autorului.

,,Polițiștii din Sebeș au fost sesizați, prin 112, cu privire la săvârșirea infracțiunii de furt. Aceștia efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat, în vederea identificării autorului”, a confirmat IPJ Alba pentru Ziarul Unirea.

Știre în curs de actualizare…

