VIDEO | Lucrări de consolidare pe DJ 107F, la Lunca Mureșului, după o alunecare de teren: Zid de sprijin și piloni forați la 10 metri adâncime. ,,O lucrare necesară”
Lucrări de consolidare pe DJ 107F, la Lunca Mureșului, după o alunecare de teren: Zid de sprijin și piloni forați la 10 metri adâncime. ,,O lucrare necesară”
Drumul județean DJ 107F, Unirea – Ocna Mureș – Lunca Mureșului, la limita cu județul Cluj, urmează să fie consolidat pe o lungime de 300 de metri, în zona unei alunecări de teren din centrul localității Lunca Mureșului.
Procedura de licitație pentru execuția lucrărilor a fost finalizată, iar constructorul a fost desemnat.
,,Așa cum am promis în urmă cu trei săptămâni, am finalizat procedura de licitație pentru execuția lucrărilor la alunecarea de teren din centrul localității Lunca Mureșului. Avem constructor și vom semna contractul de execuție imediat după constituirea garanției de bună execuție.”, a explicat Marius Hațegan, vicepreședinte Consiliul Județean Alba, într-un videoclip publicat pe o rețea de socializare.
Aceta a continuat prin a spune că lucrarea este una ,,necesară” deoarece alunecarea de teren reprezintă un potențial pericol pentru locuitorii din zonă.
,,Este o lucrare necesară, deoarece alunecarea de teren reprezintă un potențial pericol pentru locuitorii din zonă.”, a mai explicat vicepreședintele Consiliului Județean Alba.
Astfel, urmează să fie executate lucrări de consolidare pe o lungime de aproximativ 300 de metri. Lucrările vor cuprinde un zid de sprijin și piloni forați la o adâncime de 10 metri.
,,Avem un constructor foarte bun și sunt convins că își va respecta termenele stabilite prin contract.”, a spus la final Marius Hațegan, vicepreședinte Consiliul Județean Alba.
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