Trei zile importante pentru protecția copiilor: Peste 250 de cazuri de abuz, neglijare și exploatare înregistrate în Alba în primele nouă luni ale anului

În fiecare an, luna noiembrie aduce în atenția publică trei momente importante dedicate protecției copilului și respectării drepturilor sale. Zilele de 18, 19 și 20 noiembrie reprezintă tot atâtea prilejuri de a readuce în atenție necesitatea prevenirii abuzului, neglijării și exploatării copiilor, precum și responsabilitatea pe care o avem cu toții în asigurarea unui mediu sigur pentru creșterea și dezvoltarea acestora.

Trei zile, trei repere importante de conștientizare și un mesaj comun: fiecare copil are dreptul să crească în siguranță, să fie protejat, ascultat și respectat, se arată într-un comunicat transmis de DGASPC Alba.

18 noiembrie – Ziua Europeană pentru protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și a abuzului sexual

Instituită de Consiliul Europei în anul 2015, această zi atrage atenția asupra necesității prevenirii și combaterii exploatării sexuale și a abuzului sexual asupra copiilor. Este un prilej de a sublinia importanța educației, informării, identificării timpurii a situațiilor de risc și intervenției prompte pentru protejarea victimelor.

Copiii trebuie să știe că au dreptul să spună NU, să ceară ajutor și să vorbească despre orice situație în care se simt amenințați, constrânși sau abuzați.

19 noiembrie – Ziua Mondială de prevenire a abuzului și violenței împotriva copiilor

Lansată în anul 2000 de Fundația Summitului Mondial al Femeilor (Women’s World Summit Foundation – WWSF), această zi este dedicată conștientizării tuturor formelor de abuz, neglijare și violență la care pot fi expuși copiii, fie în familie, în mediul educațional, în comunitate sau în mediul online.

Abuzul fizic, emoțional și sexual, neglijarea, exploatarea și violența în mediul digital pot avea consecințe profunde asupra dezvoltării și echilibrului emoțional al copilului.

Prevenirea acestor situații presupune vigilență, comunicare, educație și implicarea tuturor celor care intră în contact cu copiii. Niciun semnal de alarmă nu trebuie ignorat, iar fiecare suspiciune de abuz trebuie tratată cu responsabilitate.

20 noiembrie – Ziua Internațională a Drepturilor Copilului

Această zi marchează adoptarea, la 20 noiembrie 1989, a Convenției Organizației Națiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului, document fundamental care consacră drepturile tuturor copiilor la protecție, educație, sănătate, identitate, participare, dezvoltare și nediscriminare.

Este o ocazie de a reafirma faptul că fiecare copil are drepturi fundamentale, care trebuie respectate și garantate indiferent de mediul din care provine sau de circumstanțele în care se dezvoltă.

Drepturile copilului nu sunt privilegii, ci drepturi care trebuie respectate și apărate în fiecare zi.

La nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, copiii victime ale abuzului, neglijării și exploatării beneficiază de servicii de evaluare, informare și consiliere socială, juridică și psihologică, oferite de personalul de specialitate din cadrul Compartimentului de intervenție în regim de urgență în domeniul asistenței sociale, abuz, neglijare, violență domestică și telefonul copilului. În funcție de situația identificată și de nevoile copilului, se poate institui și o măsură de protecție specială.

În primele nouă luni ale anului 2026, la nivelul DGASPC Alba au fost înregistrate 256 de cazuri de abuz, neglijare și exploatare a copiilor, dintre care:

• 204 cazuri de neglijare;

• 42 de cazuri de abuz fizic;

• 6 cazuri de abuz emoțional;

• 4 cazuri de abuz sexual.

Nu au fost înregistrate cazuri de exploatare prin muncă, exploatare sexuală sau exploatare pentru comiterea de infracțiuni.

Ponderea cazurilor de neglijare, care reprezintă aproximativ 80% din totalul situațiilor înregistrate, evidențiază necesitatea identificării timpurii a copiilor ale căror nevoi fundamentale nu sunt satisfăcute, precum și a intervenției prompte pentru prevenirea agravării situațiilor de risc și protejarea acestora.

În aceste situații, specialiștii DGASPC Alba au efectuat evaluări sociale și psihologice, au oferit servicii de informare și consiliere și au colaborat cu specialiști din cadrul altor instituții. Acolo unde situația a impus, în urma evaluărilor, cazurile au fost referite către instituțiile competente, în vederea soluționării.

În urma evaluărilor efectuate, 43 de copii au fost preluați din familie, pentru 42 dintre aceștia fiind dispus plasamentul în regim de urgență prin dispoziția directorului DGASPC Alba, iar pentru un copil plasamentul a fost dispus de instanță. Ceilalți 213 copii au rămas în familie și beneficiază de servicii de sprijin. Din totalul celor 256 de cazuri, 140 au fost înregistrate în mediul urban, iar 116 în mediul rural.

În ceea ce privește serviciile acordate, în 229 de cazuri copiii au beneficiat de consiliere psihologică, iar în 43 de cazuri au fost acordate servicii de consiliere și asistență juridică, intervențiile fiind adaptate nevoilor identificate în fiecare situație. Intervenția specialiștilor urmărește atât protejarea imediată a copilului, cât și recuperarea acestuia și prevenirea repetării situațiilor de abuz sau neglijare.

Copiii au drepturi oriunde s-ar afla: acasă, în familia naturală sau substitutivă, în instituțiile de îngrijire, la școală sau în comunitate. Violența asupra copiilor nu poate fi justificată în nicio circumstanță!

Copiii, părinții, grupurile profesionale care lucrează cu copiii, dar și fiecare cetățean trebuie să cunoască aceste drepturi și să înțeleagă importanța semnalării situațiilor de abuz, neglijare, exploatare sau violență îndreptate împotriva minorilor.

Potrivit Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, orice formă de pedeapsă fizică sau tratament umilitor aplicat copilului este interzisă, indiferent de mediul în care acesta se află.

Sesizările privind abuzurile asupra copiilor pot fi făcute atât de copiii care se confruntă cu astfel de situații, cât și de orice persoană care observă indicii ale unor posibile abuzuri sau are cunoștință despre încălcarea drepturilor unui copil.

La numărul unic național 119 pot fi semnalate cazurile de abuz, neglijare, exploatare și orice altă formă de violență asupra copiilor. Apelul este gratuit din orice rețea de telefonie fixă sau mobilă din România și este disponibil 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Printre situațiile care pot fi semnalate se numără:

Abuz fizic;

Abuz emoțional/psihologic;

Abuz sexual;

Neglijare;

Abandon;

Exploatare prin muncă;

Exploatare sexuală, inclusiv prin producerea și distribuirea de materiale care prezintă abuzuri sexuale asupra copiilor;

Trafic de minori;

Violență în mediul școlar;

Bullying (hărțuire);

Violență în mediul online: cyberbullying (hărțuire cibernetică), distribuirea imaginilor sau materialelor cu caracter sexual în care sunt prezentați copii, precum și alte forme de abuz și exploatare a copiilor prin intermediul internetului.

Un copil care cere ajutor trebuie ascultat și protejat, iar orice persoană care observă sau suspectează o situație de abuz, neglijare, exploatare ori altă formă de violență asupra copilului are responsabilitatea de a acționa. Identificarea situațiilor de risc în care se pot afla copiii din județul Alba presupune implicarea și efortul comun al întregii comunități. Tăcerea și indiferența pot permite continuarea violenței, în timp ce sesizarea instituțiilor abilitate poate contribui la protejarea copilului și la acordarea sprijinului necesar.

Pentru solicitarea de sprijin, obținerea de informații sau semnalarea unor astfel de situații, pot fi utilizate următoarele modalități:

• Direct la sediul instituției: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, municipiul Alba Iulia, Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 68, județul Alba.

• Telefonic: 0735 406 581 sau 0258 818 266, de luni până vineri, în intervalul orar 08:00–16:00.

Prin apelarea numărului unic național 119, gratuit din orice rețea fixă sau mobilă din România, disponibil 24 de ore din 24, 7 zile din 7.

• În situațiile de pericol imediat, se apelează numărul unic de urgență 112.

Aceste trei repere din luna noiembrie subliniază faptul că prevenirea abuzului, combaterea violenței și respectarea drepturilor copilului nu trebuie să fie preocupări ocazionale, ci priorități permanente.

Dincolo de statistici și cifre se află copii care au nevoie să fie ascultați, înțeleși, sprijiniți și protejați. În spatele fiecărui caz există o poveste, o vulnerabilitate și, mai ales, nevoia unei intervenții responsabile și la timp. Fiecare dintre noi poate contribui la protejarea unui copil care nu se poate apăra singur.

Protecția copilului este responsabilitatea întregii comunități. Prin informare, implicare, vigilență și solidaritate putem contribui la construirea unui mediu în care fiecare copil să crească și să se dezvolte în siguranță, fără teamă, abuz sau violență.

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