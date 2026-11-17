Bilete de tratament pentru pensionarii din Alba: Ce stațiuni au locuri disponibile. Când pot fi ridicate biletele

Casa Județeană de Pensii Alba informează persoanele interesate că au fost puse la dispoziție noi bilete de tratament balnear, cu plecări programate în perioada 21–25 noiembrie 2026. Biletele sunt disponibile în mai multe stațiuni balneare din țară, în limita locurilor rămase neocupate.

Oferta cuprinde unități de cazare din stațiuni cunoscute pentru proprietățile terapeutice ale factorilor naturali de cură, precum Băile Felix, Covasna, Geoagiu-Băi, Băile Olănești, Băile Govora, Căciulata, Buziaș și Sovata.

Stațiunile și numărul biletelor disponibile

Potrivit informării transmise de Casa Județeană de Pensii Alba, situația locurilor disponibile este următoarea:

*Bazna – Vila 2: 2 bilete, cu plecare în 21 noiembrie;

*Buziaș – Hotel Silvana: 1 bilet, cu plecare în 21 noiembrie;

*Căciulata – Hotel Traian: 1 bilet, cu plecare în 21 noiembrie;

*Covasna – Hotel Dacia: 2 bilete, cu plecare în 21 noiembrie;

*Covasna – Hotel Bacolux Santis: 2 bilete, cu plecare în 23 noiembrie;

*Covasna – Hotel Cerbul: 2 bilete, cu plecare în 21 noiembrie;

*Covasna – Hotel Montana: 2 bilete cu plecare în 21 noiembrie, 3 bilete cu plecare în 22 noiembrie și 1 bilet cu plecare în 24 noiembrie;

*Băile Felix – Hotel Muncel: 2 bilete cu plecare în 21 noiembrie și 3 bilete cu plecare în 22 noiembrie;

*Băile Felix – Hotel Padiș: 1 bilet cu plecare în 22 noiembrie, 4 bilete cu plecare în 23 noiembrie, 2 bilete cu plecare în 24 noiembrie și 2 bilete cu plecare în 25 noiembrie;

*Băile Felix – Hotel Poienița: 2 bilete, cu plecare în 25 noiembrie;

*Geoagiu-Băi – Hotel Ceres: 4 bilete cu plecare în 21 noiembrie și 2 bilete cu plecare în 22 noiembrie;

*Geoagiu-Băi – Hotel Aida: 1 bilet cu plecare în 21 noiembrie și 1 bilet cu plecare în 22 noiembrie;

*Moneasa – Hotel Codru-Moma: 2 bilete, cu plecare în 24 noiembrie;

*Băile Olănești – Hotel Livadia: 2 bilete, cu plecare în 21 noiembrie;

*Ocna Șugatag – Hotel Crăiasca: 2 bilete, cu plecare în 23 noiembrie;

*Vatra Dornei – Hotel Călimani: 1 bilet, cu plecare în 22 noiembrie;

*Băile Govora – Hotel Oltenia: 2 bilete, cu plecare în 21 noiembrie;

*Sovata – Hotel Hefaistos: 2 bilete, cu plecare în 21 noiembrie.

De unde și când pot fi ridicate biletele

Persoanele interesate pot ridica biletele de tratament de la ghișeul nr. 3 al Casei Județene de Pensii Alba până joi, 19 noiembrie 2026, în intervalul orar 08:00–13:00.

Având în vedere numărul limitat de locuri disponibile și apropierea datelor de plecare, cei care doresc să beneficieze de un sejur balnear sunt încurajați să se prezinte cât mai curând la sediul instituției.

Biletele se acordă în limita disponibilității, iar persoanele interesate pot obține informații suplimentare direct de la Casa Județeană de Pensii Alba.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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