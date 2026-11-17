Bilete de tratament pentru pensionarii din Alba: Ce stațiuni au locuri disponibile. Când pot fi ridicate biletele
Bilete de tratament pentru pensionarii din Alba: Ce stațiuni au locuri disponibile. Când pot fi ridicate biletele
Casa Județeană de Pensii Alba informează persoanele interesate că au fost puse la dispoziție noi bilete de tratament balnear, cu plecări programate în perioada 21–25 noiembrie 2026. Biletele sunt disponibile în mai multe stațiuni balneare din țară, în limita locurilor rămase neocupate.
Oferta cuprinde unități de cazare din stațiuni cunoscute pentru proprietățile terapeutice ale factorilor naturali de cură, precum Băile Felix, Covasna, Geoagiu-Băi, Băile Olănești, Băile Govora, Căciulata, Buziaș și Sovata.
Stațiunile și numărul biletelor disponibile
Potrivit informării transmise de Casa Județeană de Pensii Alba, situația locurilor disponibile este următoarea:
*Bazna – Vila 2: 2 bilete, cu plecare în 21 noiembrie;
*Buziaș – Hotel Silvana: 1 bilet, cu plecare în 21 noiembrie;
*Căciulata – Hotel Traian: 1 bilet, cu plecare în 21 noiembrie;
*Covasna – Hotel Dacia: 2 bilete, cu plecare în 21 noiembrie;
*Covasna – Hotel Bacolux Santis: 2 bilete, cu plecare în 23 noiembrie;
*Covasna – Hotel Cerbul: 2 bilete, cu plecare în 21 noiembrie;
*Covasna – Hotel Montana: 2 bilete cu plecare în 21 noiembrie, 3 bilete cu plecare în 22 noiembrie și 1 bilet cu plecare în 24 noiembrie;
*Băile Felix – Hotel Muncel: 2 bilete cu plecare în 21 noiembrie și 3 bilete cu plecare în 22 noiembrie;
*Băile Felix – Hotel Padiș: 1 bilet cu plecare în 22 noiembrie, 4 bilete cu plecare în 23 noiembrie, 2 bilete cu plecare în 24 noiembrie și 2 bilete cu plecare în 25 noiembrie;
*Băile Felix – Hotel Poienița: 2 bilete, cu plecare în 25 noiembrie;
*Geoagiu-Băi – Hotel Ceres: 4 bilete cu plecare în 21 noiembrie și 2 bilete cu plecare în 22 noiembrie;
*Geoagiu-Băi – Hotel Aida: 1 bilet cu plecare în 21 noiembrie și 1 bilet cu plecare în 22 noiembrie;
*Moneasa – Hotel Codru-Moma: 2 bilete, cu plecare în 24 noiembrie;
*Băile Olănești – Hotel Livadia: 2 bilete, cu plecare în 21 noiembrie;
*Ocna Șugatag – Hotel Crăiasca: 2 bilete, cu plecare în 23 noiembrie;
*Vatra Dornei – Hotel Călimani: 1 bilet, cu plecare în 22 noiembrie;
*Băile Govora – Hotel Oltenia: 2 bilete, cu plecare în 21 noiembrie;
*Sovata – Hotel Hefaistos: 2 bilete, cu plecare în 21 noiembrie.
De unde și când pot fi ridicate biletele
Persoanele interesate pot ridica biletele de tratament de la ghișeul nr. 3 al Casei Județene de Pensii Alba până joi, 19 noiembrie 2026, în intervalul orar 08:00–13:00.
Având în vedere numărul limitat de locuri disponibile și apropierea datelor de plecare, cei care doresc să beneficieze de un sejur balnear sunt încurajați să se prezinte cât mai curând la sediul instituției.
Biletele se acordă în limita disponibilității, iar persoanele interesate pot obține informații suplimentare direct de la Casa Județeană de Pensii Alba.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
Foto | Acțiune RELEU pe DN 1: 76 de amenzi în Alba, 3 certificate de înmatriculare retrase și un permis reținut
Acțiune RELEU pe DN 1: 76 de amenzi în Alba, 3 certificate de înmatriculare retrase și un permis reținut Polițiștii rutieri au desfășurat marți, 17 noiembrie 2026, o amplă acțiune de control pe DN 1, în cadrul operațiunii naționale „RELEU”, organizată simultan în toate județele traversate de acest drum. În județul Alba, controalele s-au soldat […]
VIDEO | Lucrări de consolidare pe DJ 107F, la Lunca Mureșului, după o alunecare de teren: Zid de sprijin și piloni forați la 10 metri adâncime. ,,O lucrare necesară”
Lucrări de consolidare pe DJ 107F, la Lunca Mureșului, după o alunecare de teren: Zid de sprijin și piloni forați la 10 metri adâncime. ,,O lucrare necesară” Drumul județean DJ 107F, Unirea – Ocna Mureș – Lunca Mureșului, la limita cu județul Cluj, urmează să fie consolidat pe o lungime de 300 de metri, în […]
ITM Alba: Amenzi de 10.000 de lei și 23 de avertismente după controalele din perioada 9-13 noiembrie 2026. Ce nereguli au descoperit inspectorii de muncă
ITM Alba: Amenzi de 10.000 de lei și 23 de avertismente după controalele din perioada 9-13 noiembrie 2026. Ce nereguli au descoperit inspectorii de muncă Inspectorii ITM Alba au aplicat 3 amenzi în valoare totală de 10.000 de lei și 23 de avertismente, în urma controalelor desfășurate în județ, în perioada 9-13 noiembrie 2026. Prin […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Primele două aeronave IAR-99 SM din cele zece contractate au fost recepţionate. Anunțul făcut de MApN
Primele două aeronave IAR-99 SM din cele zece contractate au fost recepţionate. Anunțul făcut de MApN Primele două aeronave IAR-99...
Adio, dosare și bilete de trimitere purtate de la un medic la altul! Documentele medicale trec în format electronic de la 1 ianuarie 2027
Adio, dosare și bilete de trimitere purtate de la un medic la altul! Documentele medicale trec în format electronic de...
Știrea Zilei
Alimentarea cu gaze naturale a Munților Apuseni: Conductă de aproximativ 59 de kilometri între Zlatna și Câmpeni. Primarii pot trimite cererile și documentațiile pentru racordarea localităților la rețea
Alimentarea cu gaze naturale a Munților Apuseni: Conductă de aproximativ 59 de kilometri între Zlatna și Câmpeni. Primarii pot trimite...
Parada militară de 1 Decembrie 2026, la Alba Iulia: Pregătiri în ritm accelerat pentru manifestările de Ziua Națională. Au fost contractate serviciile de sonorizare
Parada militară de 1 Decembrie 2026, la Alba Iulia: Pregătiri în ritm accelerat pentru manifestările de Ziua Națională. Au fost...
Curier Județean
Foto | Acțiune RELEU pe DN 1: 76 de amenzi în Alba, 3 certificate de înmatriculare retrase și un permis reținut
Acțiune RELEU pe DN 1: 76 de amenzi în Alba, 3 certificate de înmatriculare retrase și un permis reținut Polițiștii...
VIDEO | Lucrări de consolidare pe DJ 107F, la Lunca Mureșului, după o alunecare de teren: Zid de sprijin și piloni forați la 10 metri adâncime. ,,O lucrare necesară”
Lucrări de consolidare pe DJ 107F, la Lunca Mureșului, după o alunecare de teren: Zid de sprijin și piloni forați...
Politică Administrație
Într-o comună de munte din Alba, undă verde pentru proiectul de modernizare a 15 străzi din două sate
Într-o comună de munte din Alba, undă verde pentru proiectul de modernizare a 15 străzi din două sate Direcția Județeană...
Un nou consilier local USR la Cugir: Judecătoria Alba Iulia a validat mandatul lui Ioan Radu Miclea, în locul demisionarului Mihai Rus
Un nou consilier local USR la Cugir: Judecătoria Alba Iulia a validat mandatul lui Ioan Radu Miclea, în locul demisionarului...
Opinii Comentarii
17 noiembrie – Ziua Internațională a Studenților: O zi a solidarității, libertății și dreptului la educație
17 noiembrie – Ziua Internațională a Studenților: O zi a solidarității, libertății și dreptului la educație Ziua Internațională a Studenților...
16 noiembrie 2026: 210 ani de la nașterea lui Andrei Mureșanu, autorul versurilor Imnului Național „Deșteaptă-te, române!”: Personalitate formată intelectual la Blaj
16 noiembrie 2026: 210 ani de la nașterea lui Andrei Mureșanu, autorul versurilor Imnului Național „Deșteaptă-te, române!”: Personalitate formată intelectual...