ITM Alba: Amenzi de 10.000 de lei și 23 de avertismente după controalele din perioada 9-13 noiembrie 2026. Ce nereguli au descoperit inspectorii de muncă

Inspectorii ITM Alba au aplicat 3 amenzi în valoare totală de 10.000 de lei și 23 de avertismente, în urma controalelor desfășurate în județ, în perioada 9-13 noiembrie 2026.

Prin Programul cadru de acțiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2026, aprobat de către conducerea Inspecției Muncii, s-a stabilit că unul dintre obiectivele prioritare ale activității inspectoratului îl reprezintă combaterea muncii nedeclarate și subdeclarate, în vederea descurajării și a diminuării acestui fenomen care, în fapt, reprezintă tot o formă de evaziune fiscală.

Activitatea inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancționarea muncii nedeclarate și subdeclarate.

Rezultatele obținute la nivelul județului Alba, în perioada 09.11.2026-13.11.2026, în activitatea de control, sunt redate mai jos.

În domeniul relaţiilor de muncă:

Total unităţi controlate: 25

Nr. de salariați ai angajatorilor controlați: 557

– femei: 373

Număr deficienţe constatate: 63

Nr. sancțiuni aplicate angajatorilor: 4

– 2 amenzi în cuantum de 6000 lei

– 2 avertismente.

Principalele deficienţe constatate în controale :

nu au fost eliberate la încetarea contractelor individuale de muncă, adeverințele de vechime;

neplata salariilor la data stabilită în contractele individuale de muncă;

nu se conduce corect evidenta timpului lucrat;

contractele individuale de muncă cu timp parțial nu conțin clauze referitoare la repartizarea programului de lucru;

neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă anuale;

neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;

nu se face dovada înmânării unui exemplar din contractul individual de muncă salariatului;

dosarele personale sunt incomplete;

nu a fost inițiată la nivelul unității negocierea colectivă;

nu se păstrează la punctele de lucru ale societății, copii ale contractelor individuale de muncă;

contractele individuale de muncă nu conțin clauze referitoare la data plății salariului

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

Nr. total unităţi controlate: 13

Număr deficienţe constatate: 22

Număr de măsuri dispuse: 22

Angajatori sancționați: 13

Nr. sancţiuni aplicate: 22

– 1 amendă în cuantum de 4000 lei

– 21 avertismente.

Principalele deficienţe stabilite în controale :

Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.

Nu s-au reviziut instrucțiunile proprii SSM avînd în vedere activitățile desfășurate.

Nu s-a organizat activitatea de prevenire și protecție în cadrul societății.

Lipsa evaluării riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.

Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.

Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.

Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementări din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.

Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.

Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.

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