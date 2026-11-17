ITM Alba: Amenzi de 10.000 de lei și 23 de avertismente după controalele din perioada 9-13 noiembrie 2026. Ce nereguli au descoperit inspectorii de muncă
ITM Alba: Amenzi de 10.000 de lei și 23 de avertismente după controalele din perioada 9-13 noiembrie 2026. Ce nereguli au descoperit inspectorii de muncă
Inspectorii ITM Alba au aplicat 3 amenzi în valoare totală de 10.000 de lei și 23 de avertismente, în urma controalelor desfășurate în județ, în perioada 9-13 noiembrie 2026.
Prin Programul cadru de acțiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2026, aprobat de către conducerea Inspecției Muncii, s-a stabilit că unul dintre obiectivele prioritare ale activității inspectoratului îl reprezintă combaterea muncii nedeclarate și subdeclarate, în vederea descurajării și a diminuării acestui fenomen care, în fapt, reprezintă tot o formă de evaziune fiscală.
Activitatea inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancționarea muncii nedeclarate și subdeclarate.
Rezultatele obținute la nivelul județului Alba, în perioada 09.11.2026-13.11.2026, în activitatea de control, sunt redate mai jos.
În domeniul relaţiilor de muncă:
Total unităţi controlate: 25
Nr. de salariați ai angajatorilor controlați: 557
– femei: 373
Număr deficienţe constatate: 63
Nr. sancțiuni aplicate angajatorilor: 4
– 2 amenzi în cuantum de 6000 lei
– 2 avertismente.
Principalele deficienţe constatate în controale :
nu au fost eliberate la încetarea contractelor individuale de muncă, adeverințele de vechime;
neplata salariilor la data stabilită în contractele individuale de muncă;
nu se conduce corect evidenta timpului lucrat;
contractele individuale de muncă cu timp parțial nu conțin clauze referitoare la repartizarea programului de lucru;
neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă anuale;
neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;
nu se face dovada înmânării unui exemplar din contractul individual de muncă salariatului;
dosarele personale sunt incomplete;
nu a fost inițiată la nivelul unității negocierea colectivă;
nu se păstrează la punctele de lucru ale societății, copii ale contractelor individuale de muncă;
contractele individuale de muncă nu conțin clauze referitoare la data plății salariului
În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:
Nr. total unităţi controlate: 13
Număr deficienţe constatate: 22
Număr de măsuri dispuse: 22
Angajatori sancționați: 13
Nr. sancţiuni aplicate: 22
– 1 amendă în cuantum de 4000 lei
– 21 avertismente.
Principalele deficienţe stabilite în controale :
Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.
Nu s-au reviziut instrucțiunile proprii SSM avînd în vedere activitățile desfășurate.
Nu s-a organizat activitatea de prevenire și protecție în cadrul societății.
Lipsa evaluării riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.
Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.
Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.
Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementări din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.
Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.
Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.
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