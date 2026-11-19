Centrele de zi pentru copii din județ, pe lista de finanțare a Consiliului Județean Alba pentru 2027: Ce sume sunt propuse

Consilierii județeni au decis, joi, 19 noiembrie 2026 ca administrația județeană să susțină, și în 2027, funcționarea centrelor de zi pentru copii înființate de primării. În hotărârea adoptată se prevede un sprijin financiar de 17.550 de lei pe lună pentru fiecare centru de zi.

Cine primește banii

Sprijinul vizează 13 centre de zi, organizate de zece unități administrativ-teritoriale:

*municipiile Aiud (un centru) și Blaj (un centru);

*orașele Baia de Arieș (un centru), Ocna Mureș (două centre) și Zlatna (un centru);

*comunele Doștat (două centre), Hopârta (două centre), Rădești (un centru), Roșia de Secaș (un centru) și Valea Lungă (un centru).

Pe lista centrelor se află, printre altele, Centrul de zi „Sf. Prooroc Ilie Tesviteanul” din Aiud, Centrul pentru copii antepreșcolari „Sf. Irina” din Blaj, cele două centre din Ocna Mureș și Războieni, precum și centrele de la Silivaș și Vama Seacă, în comuna Hopârta. La Rădești funcționează Centrul „Ariana Miriam”.

Ce înseamnă, în practică, un centru de zi

Beneficiarii sunt copii și tineri din familii aflate în dificultate: venituri reduse, locuințe supraaglomerate sau insalubre, părinți singuri, familii numeroase sau cu membri incapabili de muncă. Potrivit raportului de specialitate, obiectivul este creșterea calității vieții acestor copii și prevenirea abandonului familial și școlar.

Serviciile sunt oferite pe timpul zilei și includ o masă caldă, sprijin la pregătirea temelor, activități recreative și de socializare, precum și dezvoltarea deprinderilor de viață independentă. Scopul declarat este ca riscul separării copilului de familie să fie redus prin sprijin acordat atât copilului, cât și părinților.

De ce cer primăriile ajutor de la județ

În mod obișnuit, cheltuielile centrelor sunt acoperite din bugetele locale ale primăriilor, în baza acordurilor de parteneriat încheiate cu furnizori privați de servicii sociale acreditați. În documente se arată însă că unele administrații locale au resurse limitate și nu pot susține singure toate costurile curente. Ele au cerut Consiliului Județean menținerea sprijinului financiar și pentru 2027.

Cererile au fost depuse între 30 septembrie și 10 noiembrie 2026. Prima a venit de la Primăria Baia de Arieș, iar ultimele de la Rădești și Roșia de Secaș.

O practică veche, reînnoită anual

Sprijinul nu este o noutate. În proiect sunt amintite patru hotărâri anterioare ale Consiliului Județean pe aceeași temă: din 17 noiembrie 2022, 27 octombrie 2023, 19 septembrie 2024 (pentru anul 2025) și 24 septembrie 2025. Calendarul diferă de la an la an, dar finanțarea a fost reînnoită constant.

Ce s-a votat, de fapt

Hotărârea are patru articole. Primul aprobă „în principiu” finanțarea, în cuantumul de 17.550 de lei pe lună pentru fiecare centru, pe tot parcursul lui 2027. Al doilea stabilește că suma totală rezultată va fi prevăzută și aprobată în bugetul județean pe 2027. Ultimele două articole stabilesc cine duce hotărârea la îndeplinire (președintele, prin Direcția dezvoltare și bugete) și cui se comunică.

Formularea „în principiu” înseamnă că votul de joi nu alocă efectiv fondurile. Banii vor fi incluși ulterior în bugetul județului pe 2027, care va trebui aprobat separat.

Un calcul simplu, pe baza datelor din proiect, arată că 13 centre înmulțite cu 17.550 de lei pe lună și cu 12 luni înseamnă aproximativ 2,74 milioane de lei pe an.

foto: Centrul de Zi pentru Copii „Sf. Nicolae” Roșia de Secaș (arhivă; cu rol ilustrativ)

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