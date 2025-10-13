VIDEO | Liceul „Petru Maior” din Ocna Mureș, complet renovat și reabilitat până la finalul anului: ,,Mai mult decât o instituție de învățământ: este un simbol al evoluției și al grijii pentru generațiile tinere”

Liceul „Petru Maior” din Ocna Mureș, complet renovat și reabilitat până la finalul anului: ,,Mai mult decât o instituție de învățământ: este un simbol al evoluției și al grijii pentru generațiile tinere”

Liceul Teoretic „Petru Maior” din Ocna Mureș trece printr-un amplu proces de reabilitare și modernizare, finanțat din fonduri europene și cu sprijinul primăriei. Lucrările sunt realizate în proporție de 80% și vor fi finalizate până la sfârșitul anului. După ce, în anii trecuți, a fost reabilitată și modernizată Școala „Lucian Blaga”, a venit rândul Liceului Teoretic „Petru Maior” din Ocna Mureș să beneficieze de investiții majore.

Proiecte finanțate prin PNRR și bugetul primăriei

Clădirea liceului se află în proces de renovare și reabilitare printr-o combinație de proiecte europene finanțate prin PNRR, în valoare de aproximativ 1.500.000 de lei, și prin contribuția primăriei, de 4.000.000 de lei. De asemenea, un proiect separat, de 2.600.000 de lei, este destinat dotărilor.

„Băile sărate aduc venituri pe care le putem folosi în alte investiții, care aduc plusvaloare orașului. Avem două proiecte europene: unul pentru dotări și unul pentru anvelopare, pe PNRR, care include schimbarea instalațiilor de încălzire, aerisire, aer condiționat și alte lucrări necesare”, a declarat primarul din Ocna Mureș.

Stadiul lucrărilor

Toate sălile de clasă de la Liceul „Petru Maior” vor beneficia de mobilier nou, table interactive și laboratoare moderne de biologie, chimie și fizică. În plus, va fi amenajată o sală de informatică dotată cu calculatoare performante.

„Eu spun că această școală, în câteva luni, va arăta foarte bine și condițiile de învățare vor fi extraordinare. Aici încă se face performanță. Dacă ne uităm la rezultatele la bacalaureat, în fiecare an procentul de promovare este mai mare decât în anul precedent. Felicit profesorii, elevii și părinții pentru aceste realizări – suntem mândri de ei”, a subliniat edilul.

Liceul „Petru Maior” nu a mai fost reabilitat de aproximativ 25 de ani, iar în prezent lucrările sunt realizate în proporție de 80%. Primarul estimează că până la finalul acestui an întreaga investiție va fi finalizată. În ceea ce privește dotările, doar laboratoarele de biologie și chimie mai necesită completări, prin achiziționarea aparaturii, substanțelor și manechinelor necesare.

Foștii elevi ai Liceului „Petru Maior” sprijină și astăzi Ocna Mureș

De-a lungul timpului, liceul a format numeroși absolvenți care au ajuns să ocupe poziții importante, precum medici, avocați, profesori sau chiar miniștri. Mulți dintre aceștia continuă să sprijine orașul prin implicarea în proiecte sau prin expertiza profesională oferită.

„Nu se uită niciodată localitatea în care te-ai născut. Cu unii dintre foștii elevi chiar colaborăm și ne ajută la scrierea și implementarea unor proiecte europene. Alții, pe specialitatea lor – medici, avocați – ne sprijină în alte domenii. Deci da, toți cei care au plecat sunt în continuare alături de orașul Ocna Mureș”, a adăugat primarul.

Renovarea energetică moderată a clădirilor Liceului Teoretic „Petru Maior” are o valoare contractuală de 8.024.197,91 lei, la care se adaugă TVA de 1.524.597,60 lei, iar lucrările sunt deja aproape de finalizare.

Directorul Liceului „Petru Maior”: „Fiecare proiect reprezintă o piatră de temelie a viitorului”

Marele Adrian, directorul Liceului „Petru Maior” din Ocna Mureș, a explicat pentru ziarulunirea.ro că investițiile se simt la fiecare pas. Sălile de clasă renovate, dotările moderne și materialele didactice actualizate nu reprezintă doar investiții în ziduri și obiecte, ci adevărate investiții în oameni și comunitate.

„Atmosfera din școală s-a transformat vizibil. Elevii pășesc zilnic într-un spațiu prietenos, curat și sigur, unde învățarea capătă o altă dimensiune. Tablele interactive, echipamentele IT și materialele didactice moderne fac lecțiile mai vii, mai apropiate de realitate și mai atractive pentru generația tânără. Profesorii, la rândul lor, beneficiază de instrumente care le pun în valoare creativitatea și profesionalismul, reușind să aducă în fața elevilor un act educațional de calitate superioară”, a explicat directorul.

Mai mult decât atât, Marele Adrian recunoaște că impactul cel mai semnificativ este motivația pe care o simt elevii. El explică faptul că părinții se simt în siguranță și au încredere în educația oferită de liceu, iar copiii pășesc în școală cu plăcere.

„Pentru comunitatea din Ocna Mureș, Liceul Teoretic «Petru Maior» devine astfel mai mult decât o instituție de învățământ: este un simbol al evoluției și al grijii pentru generațiile tinere. Fiecare bancă nouă, fiecare laborator modernizat, fiecare proiect educațional sprijinit reprezintă o piatră de temelie a viitorului”, a concluzionat directorul de la Liceul Teoretic „Petru Maior” din Ocna Mureș.

