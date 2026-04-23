VIDEO | Liceul „Petru Maior”, complet renovat și reabilitat la Ocna Mureș. Dotări moderne, pentru ca ,,elevii să învețe și să aibă condiții cât mai bune”. SmartLab, imprimată 3D și ochelari virtuali

Liceul „Petru Maior”, complet renovat și reabilitat la Ocna Mureș. Dotări moderne, pentru ca ,,elevii să învețe și să aibă condiții cât mai bune”. SmartLab, imprimată 3D și ochelari virtuali

Liceul Teoretic „Petru Maior” din Ocna Mureș a trecut printr-un amplu proces de reabilitare și modernizare, prin trei proiecte importante care au transformat unitatea de învățământ într-un spațiu modern și bine dotat pentru elevii din oraș.

Două dintre acestea sunt finanțate prin PNRR, cu ajutor din partea bugetului local, și vizează atât reabilitarea imobilului, cât și dotările necesare pentru desfășurarea activității în condiții moderne.

Anveloparea clădirii Liceului Teoretic ,,Petru Maior” și tot ceea ce ține de creșterea eficienței energetice

Primarul din Ocna Mureș, Silviu Vințeler, a explicat, pentru ziarulunirea.ro că unul primul proiect vizează anveloparea clădirii și tot ceea ce ține de creșterea eficienței energetice. Mai exact, au fost incluse lucrări la instalațiile electrice, instalațiile de încălzire, sistemele de aerisire, aerul condiționat, dar și măsuri privind siguranța la incendiu, din punct de vedere ISU.

Proiectul a fost în valoare de 14 milioane de lei, din care 4,9 milioane de lei este contribuția primăriei Ocna Mureș.

Un alt proiect implementat la Liceul Teoretic „Petru Maior” din Ocna Mureș a vizat dotarea unității de învățământ, investiția ridicându-se la 1,5 milioane de lei. Prin acest proiect au fost modernizate laboratorul de informatică, laboratorul de biologie și laboratorul de chimie, dar au fost achiziționate și bănci, scaune, table interactive și echipamente pentru internet.

,,Tot ce înseamnă modern într-o școală, într-un liceu, ca elevii să învețe și să aibă condiții cât mai bune”, a povestit edilul din Ocna Mureș pentru Ziarul Unirea.

Astfel, din cele trei proiecte cu o valoare de aproximativ 20 de milioane de lei, contribuția administrației locale a fost de aproximativ 5.500.000 lei.

,,Vom investi în continuare în tot ceea ce înseamnă infrastructura școlară”

Primarul Silviu Vințeler a precizat că investițiile în unitățile de învățământ din Ocna Mureș nu se opresc aici. Potrivit acestuia, administrația locală are depus, prin Compania Națională de Investiții, un proiect pentru amenajarea curții Liceului Teoretic „Petru Maior”, care vizează realizarea unui mini-complex sportiv:

,,Să sperăm că se va finanța și acest an. Vom investi în continuare în tot ceea ce înseamnă infrastructura școlară și tot ceea ce înseamnă condiții pentru copiii din Ocna Mureș să aibă posibilitatea să învețe cât mai bine. Rezultatele se văd și chiar și la bacalaureat, la capacitate începem să creștem tot mai mult”, a mai precizat Silviu Vințeler.

Directorul Liceului Teoretic „Petru Maior” din Ocna Mureș: Absolut toate spațiile au fost dotate corespunzător

Directorul Liceului Teoretic „Petru Maior” din Ocna Mureș, Adrian Marele, a subliniat că există o legătură directă între baza materială a unei unități de învățământ și rezultatele obținute de elevi.

Acesta a explicat că, la fel cum toate domeniile evoluează și se îndreaptă spre viitor, și învățământul trebuie să țină pasul cu aceste schimbări, iar infrastructura și dotările moderne joacă un rol esențial în acest proces:

,,Trebuie să ai și o bază materială adecvată, pentru că la fel cum toate domeniile din lumea asta se mută în viitor, așa trebuie să se mute și învățământul.

Ultima reabilitare și dotare a liceului s-a făcut în anul 2006-2007 și în câteva etape ulterioare, în care am primit cantități de mobilieri, care le-am pus în sălile de clasă. La momentul ăsta este cea mai mare investiție care s-a realizat din 2006 până acum în cadrul liceului, atât din punct de vedere al eficientizării energetice, cât și din punct de vedere al dotărilor pe care le avem. Practic toate spațiile, începând de la holuri, toalete, săli de clasă, laboratoare, absolut toate spațiile, secretariat și așa mai departe, au fost dotate corespunzători.”

Smart Lab, imprimantă 3D, ochelari de realitate virtuală și Schoolverse la Liceul Teoretic „Petru Maior”

Marele Adrian a precizat că, pe lângă proiectele privind reabilitarea energetică și dotarea unității de învățământ cu materiale didactice, liceul a beneficiat și de un proiect realizat împreună cu administrația locală pentru amenajarea unui laborator inteligent, de tip Smart Lab. Valoarea proiectului a fost de 60.000 de euro, iar finanțarea a fost asigurată integral din fonduri nerambursabile. De acest laborator beneficiază aproximativ 360 de elevi din ciclul gimnazial și liceal, iar în prezent aici se desfășoară numeroase activități didactice:

,,La ora actuală se țin multe cursuri în Smart Lab. Dotările sunt corespunzătoare în funcție de ghidul aplicantului. Deci avem de la tablă interactivă 26 de stații de lucru, imprimantă 3D, ochelari de realitate virtuală și o aplicație, Schoolverse, care are instalat o mulțime de lecții la diferite discipline.

Eu zic că împreună cu administrația locală am reușit să obținem, cred că maxim ce să putem obține din fondurile care au fost puse la dispoziție României și în numele părinților și elevilor eu mulțumesc administrație locale pentru suportul pe care ne l-a acordat de-a lungul timpului.

Și sper să nu întârzie să apară și rezultatele pe care noi le așteptăm, pentru că evident le așteptăm.

Munca pe care o facem de cele mai multe ori nu este reflectată în mod corespunzător și just de rezultatele pe care le avem. Aici ar trebui un efort puțin mai mare și din partea elevilor și suport din partea părinților, că condiții există, trebuie doar voință și muncă”, a mai explicat, în final, directorul liceului.

