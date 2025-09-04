VIDEO | La Teiuș, un pod rutier important pentru comunitate este deschis circulației: Primarul Mirel Hălălai promite continuarea lucrărilor

La Teiuș, un pod rutier esențial pentru comunitate este deschis circulației: Primarul Mirel Hălălai promite continuarea lucrărilor pentru asfaltare, trotuare și iluminat

Primarul orașului Teiuș, Mirel Hălălai, a anunțat că podul rutier „Maria lui Mitru” a fost finalizat în proporție de aproximativ 90% și este deschis circulației rutiere și pietonale, în condiții de siguranță și cu tonaj limitat la categoria străzilor din zonă.

Mirel Hălălai a explicat că, din cauza noilor realități economice și a suspendării plăților prin programul „Anghel Saligny”, lucrările nu au putut fi finalizate integral. Cu toate acestea, podul este tehnic funcțional și reprezintă o legătură importantă între cele două maluri ale râului Geoagiu.

Într-un videoclip publicat pe pagina sa, primarul a arătat stadiul actual al construcției și a precizat că următoarea etapă vizează turnarea covorului asfaltic, amenajarea trotuarelor și instalarea iluminatului public. „Sperăm ca problema finanțării să fie rezolvată rapid, pentru ca acest pod să fie finalizat în întregime, spre folosul teiușenilor și nu numai”, a declarat Mirel Hălălai.

Edilul a precizat că investițiile în infrastructură sunt esențiale pentru comunitate și a făcut apel la factorii decizionali să sprijine continuarea acestui tip de proiecte. „Astfel de lucrări se fac în folosul oamenilor, nu trebuie oprite haotic, pentru că drumurile, podurile, rețelele de apă și canalizare sunt vitale pentru viața noastră de zi cu zi”, a adăugat primarul.

Deși lipsa stratului asfaltic final creează un oarecare disconfort, locuitorii pot deja folosi podul, ceea ce marchează un pas important pentru infrastructura orașului. Mirel Hălălai a dat asigurări că administrația locală va continua demersurile pentru finalizarea completă a proiectului.

