VIDEO | La Muzeul Principia din Alba Iulia, festivitate cu prilejul zilei de 13 Septembrie – Ziua Pompierilor din România: Eroismul salvatorilor, omagiat cum se cuvine
La Muzeul Principia din Alba Iulia, festivitate cu prilejul zilei de 13 Septembrie – Ziua Pompierilor din România
La Muzeul Principia din Alba Iulia a avut loc, vineri, 12 septembrie 2025, o festivitat cu prilejul zilei de 13 Septembrie – Ziua Pompierilor din România.
La festivitate au fost prezenți reprezentanți au autorităților locale și județene.
La 13 septembrie este marcată, anual, Ziua pompierilor. Demersul organizat la nivel naţional are rolul de a marca la nivel public eroismul pompierilor militari în bătălia din Dealul Spirii împotriva forţelor otomane, pentru apărarea Revoluţiei de la 1848.
Anul revoluţionar 1848, manifestat amplu în Europa, a cuprins deopotrivă şi Principatele Române. În Ţara Românească, mişcarea revoluţionară a început în iunie 1848.
Pentru a înăbuşi mişcarea de revoltă din Ţara Românească, la 13 septembrie 1848, forţele otomane conduse de generalul Fuad Paşa au intrat în Bucureşti, potrivit volumului „Istoria României în Date” (2003). Locotenenţa Domnească a dat ordin, la 12 septembrie 1848, colonelului Radu Golescu, comandant al Regimentului 2 Infanterie şi şef al garnizoanei Capitalei, să desfăşoare, în ziua următoare, subunităţi în Dealul Spirii, pentru a întâmpina forţele otomane formate din aproape 6.000 de ostaşi.
La 13 septembrie 1848, înainte de sosirea forţelor otomane, a avut loc înmânarea noilor drapele ale Regimentului 2 Infanterie, contribuind astfel la întărirea moralului şi dăruirii ostaşilor români. Convinşi de iminenţa declanşării conflictului armat cu forţele otomane, ostaşii Companiei de Pompieri au cerut să se alăture trupelor la cazarma din Dealul Spirii. În acea zi s-a desfăşurat bătălia din Dealul Spirii, ultima confruntare armată de pe teritoriul românesc între contingente militare ale Ţării Româneşti şi otomane. Compania de Pompieri Bucureşti, sub comanda căpitanului Pavel Zăgănescu, a luptat eroic în faţa unui adversar net superior numeric. Bătălia a rămas în istorie drept `baia de sânge de la Bucureşti”, peste jumătate din efectivul companiei de pompieri murind în luptă.
Actul eroic de la 13 septembrie 1848 reprezintă una dintre cele mai importante date din istoria armei pompierilor. Este celebrată drept Ziua pompierilor, fiind marcată prin Hotărârea de Guvern nr. 492/1997. În amintirea actului eroic din Dealul Spirii, la 13 septembrie 1901, a fost dezvelit Monumentul Eroilor Pompieri din Bucureşti, realizat de sculptorul Wladimir Hegel, în faţa clădirii Arsenalului Armatei.
Anual sunt organizate manifestări la nivel central şi naţional pentru marcarea Zilei pompierilor. În plan extern, pompierii români au intervenit în diferite misiuni de sprijinire a unor unităţi similare de pompieri din state ale Uniunii Europene şi din NATO.
