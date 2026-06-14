Ștrandul de la Zlatna, modernizat și extins: Hotel de 3 stele cu saună și piscină interioară cu apă sărată. Bazinul exterior pentru adulți, acoperit cu structură din metal, pentru utilizare pe tot parcursul anului

Primăria Zlatna a solicitat joi, 11 iunie 2026, emiterea acordului de mediu de către Direcția Județean de Mediu pentru modernizarea și extinderea ștrandului de la Zlatna. Hotelul va fi reconfigurat pentru categoria de 3 stele cu saună și piscină interioară cu apă sărată, iar bazinul exterior pentru adulți va fi acoperit cu structură din metal, pentru utilizare pe tot parcursul anului.

Amplasamentul studiat se află în zona nord-vestică a orașului Zlatna. Pe acest teren se află o construcție care funcționează în regim hotelier, două anexe tehnice și două piscine exterioare. Parcela pentru care s-a realizat documentația, este situată în intravilanul orașului Zlatna, are o suprafață de 3.803,00 mp.

Terenul are formă neregulată și se învecinează pe partea de nord-vest cu locuințe și parcele private, pe latura sud-vest către șoseaua de centură, în partea de sud-est este Stadionul Municipal, iar spre nord-est este strada George Coșbuc. Accesul principal pietonal și auto pe parcelă se realizează din strada George Coșbuc. Parcela cuprinde corpul C1 – Corp cu destinația de hotel având regimul de înălțime P+2E, C2 – piscină exterioară adulți și C3 – piscină exterioară copii.

Terenul are acces la rețele de apă, canalizare, gaz și energie electrică a localității.

Toate utilitățile vor fi asigurate astfel:

-Alimentarea cu energie electrică va fi asigurată prin branșamentul la rețeaua electrică a orașului.

-Alimentarea cu apă va fi asigurată prin branșament rețeaua de apă publică a orașului;

-Apele uzate vor fi evacuate rețeaua publică a orașului;

-Alimentarea cu gaz va fi asigurată prin branșamentul la rețeaua publică a orașului.

Primăria orașului Zlatna urmărește modernizarea, reconfigurarea și extinderea parțială a hotelului, astfel încât acesta să îndeplinească condițiile necesare pentru clasificarea la categoria de hotel de 3 stele, conform legislației și normativelor în vigoare privind structurile de primire turistice.

La nivelul parterului se propune extinderea clădirii prin realizarea a două corpuri noi, respectiv un corp dedicat funcțiunii SPA (saune, dușuri senzoriale, bazin de imersie și piscină interioară cu apă sărată) și un corp destinat alimentației publice.

În completare, parterul va fi reorganizat funcțional prin introducerea unor accese separate pentru personal și aprovizionare, grupuri sociale pentru personal (vestiare și grupuri sanitare), zonă administrativă, vestiare pentru utilizatorii SPA-ului și ai piscinelor exterioare, precum și spații tehnice și auxiliare. Se propune, de asemenea, realizarea unei pasarele de legătură între hotel și zona piscinelor exterioare, asigurând acces direct și protejat între vestiare și bazine.

Zona piscinelor exterioare va fi reorganizată, piscina pentru adulți fiind acoperită cu o structură din metal, cu posibilitatea deschiderii complete în sezonul cald, pentru utilizare pe tot parcursul anului. Atașat acesteia se va realiza o construcție de dimensiuni reduse, ce va cuprinde grupuri sanitare, bar, spații de depozitare și anexe tehnice, în timp ce piscina pentru copii va rămâne neacoperită.

Etajele vor fi recompartimentate pentru optimizarea funcțiunii de cazare, prin mărirea suprafețelor camerelor și apartamentelor, reorganizarea compartimentărilor interioare și transformarea sălii multifuncționale de la etajul 2 în spații de cazare, rezultând un total de 18 camere de hotel. Accesibilitatea verticală va fi îmbunătățită prin montarea unui lift amplasat în proximitatea casei scării principale.

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