VIDEO | „La Ceaune” 2025, liberalii din Alba au demonstrat că știu să facă și politică la foc mic: Echipa bucătarului Marius Bogin, marea câștigătoare

Sâmbătă, 27 septembrie 2025, a avut loc o nouă ediție a evenimentului „La ceaune” pe stadionul din Oarda de Jos.

Tradiționalul festival rustic s-a consacrat în timp pentru preparatele delicioase la ceaun și voia bună, care atrag pasionații de mâncare tradițională din toată zona.

Evenimentul este renumit pentru concursul de gătit la care participă echipe din cadrul PNL, TNL și OFL Alba Iulia, dar și publicul larg.

Preparatele culinare sunt „asezonate” în fiecare toamnă cu muzică bună și atmosferă de amiciție.

Sute de persoane s-au întâlnit la Oarda pentru a împărtăși împreună o experiență unică.

Între oficialitățile prezente s-au numărat primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, viceprimarul Marius Filimon, Marius Hațegan, vicepreședinte al Consiliului Județean Alba, prefectul Nicolae Albu, inspectorul școlar general Cornel Sandu, Marius Ceteraș, șeful Direcției Management Acces la Rețea din cadrul DEER, și Lucian Olar, director adjunct OJFIR Alba.

Marea câștigătoare a ediției 2025 a concursului de gătit la ceaun a fost echipa bucătarului Marius Bogin, din Sebeș.

Premiul simbolic primit a fost o legătură de pătrunjel.

