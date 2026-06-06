Condamnat pentru violență și scandal public, un bărbat de 45 de ani din Roșia Montană a fost încarcerat la Penitenciarul Aiud

Un bărbat în vârstă de 45 de ani din comuna Roșia Montană a fost reținut de polițiști și încarcerat după ce pe numele său a fost emis un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Alba, la data de 5 iunie 2026, polițiștii Postului de Poliție Roșia Montană l-au depistat și reținut pe bărbat, care era urmărit în baza unui mandat emis cu o zi înainte de Judecătoria Câmpeni.

Instanța l-a condamnat la o pedeapsă de un an și două luni de închisoare cu executare pentru săvârșirea infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice, precum și lovirea sau alte violențe.

După punerea în aplicare a mandatului, bărbatul a fost escortat și depus în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud, unde își va executa pedeapsa privativă de libertate.

sursa: IPJ Alba

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)